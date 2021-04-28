«Спортинг» – «Насьонал»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Спортинг» — «Насьонал», который состоится 1 мая 2021 года.

«Спортинг»

«Спортинг» продолжает удерживать лидерство в чемпионате Португалии, но «Порту» немного сократил отставание, поэтому команде из Лиссабона еще рано расслабляться за несколько туров до окончания сезона. Команда давно не проигрывает и в этом домашнем поединке имеет хорошие шансы сделать еще один шаг к чемпионству.

25 апреля «Спортинг» обыграл на выезде «Брагу» (1:0), а 21 числа сыграл на своем поле вничью с «Белененсешом» (2:2).

«Насьонал»

«Насьонал» занимает последнее место в чемпионате и только в последнем туре смог прервать свою серию из поражений. Команде необходимо брать очки в каждом матче, но в поединке против лидера чемпионата на его поле это кажется маловероятным. Тем не менее, шансы у коллектива сохранить место в высшей лиге Португалии еще определенно остаются. Клубу придется с первых минут защищаться и надеяться на то, что им повезет выбежать в несколько контратак, которые необходимо реализовать.

26 апреля «Насьонал» обыграл на своем поле «Гимарайнш» (1:0), а 22 числа на выезде минимально уступил «Тонделе» (1:2)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг» – 1.27

Ничья – 5.4

Победит «Насьонал» – 13.5

Статистика

«Спортинг» не проигрывает уже 18 матчей подряд

«Насьонал» проиграл последние пять выездных матчей в чемпионате

«Спортинг» выиграл восемь из десяти последних матчей у «Насьонала», а еще два матча завершились ничейным результатом

Восемь из девяти последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Спортинга» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Лиссабонский клуб идет к чемпионству и вряд ли последней команде чемпионата удастся оказать хозяевам должное сопротивление. Предполагаем легкую и уверенную победу «Спортинга».