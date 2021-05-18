«Эльче» – «Атлетик»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Эльче» — «Атлетик», который состоится 22 мая 2021 года.
«Эльче»
«Эльче» борется за выживание в чемпионате, и данный матч станет для клуба решающим, определив его судьбу на весь следующий сезон. Команда набрала шесть очков в последних пяти матчах, что существенно осложнило их положение перед последним туром. Матч с «Атлетиком» команде по силам выиграть, если сыграть аккуратно, допуская минимум ошибок в обороне.
16 мая «Эльче» обыграл на выезде «Кадис» (3:1), а 11 числа команда уступила «Алавесу» (0:2). Оба матча проходили в рамках чемпионата Испании.
«Атлетик»
Команда из Бильбао не сможет подняться в этом сезоне выше девятого места и утратила все шансы попасть в зону еврокубков. Тем не менее, коллектив провел достаточно стабильный сезон, но во многих матчах не хватало концентрации и реализации голевых моментов. Матч с «Эльче» обещает быть интересным и зрелищным для каждого любителя испанского футбола.
16 мая «Атлетик» проиграл на своем поле «Реалу» Мадрид (0:1), а 12 числа команда уступила с тем же счетом «Уэске». Оба матча проходили в рамках чемпионата Испании.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эльче» – 1.952
- Ничья – 3.84
- Победит «Атлетик» – 3.91
Статистика
- Шесть из семи последних матчей «Эльче» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Атлетик» выиграл только один выездной матч из последних пяти встреч
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Матч первого круга между командами завершился минимальной победой «Атлетика» (1:0)
Прогноз
Поставить на победу «Эльче», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.952. «Эльче» имеет шансы на сохранение прописки в чемпионате и будет более мотивирован на этот поединок, чем гости. Предполагаем, что хозяева одержат непростую победу в этой встрече.