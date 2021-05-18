«Эльче» – «Атлетик»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Эльче» — «Атлетик», который состоится 22 мая 2021 года.

«Эльче»

«Эльче» борется за выживание в чемпионате, и данный матч станет для клуба решающим, определив его судьбу на весь следующий сезон. Команда набрала шесть очков в последних пяти матчах, что существенно осложнило их положение перед последним туром. Матч с «Атлетиком» команде по силам выиграть, если сыграть аккуратно, допуская минимум ошибок в обороне.

16 мая «Эльче» обыграл на выезде «Кадис» (3:1), а 11 числа команда уступила «Алавесу» (0:2). Оба матча проходили в рамках чемпионата Испании.

«Атлетик»

Команда из Бильбао не сможет подняться в этом сезоне выше девятого места и утратила все шансы попасть в зону еврокубков. Тем не менее, коллектив провел достаточно стабильный сезон, но во многих матчах не хватало концентрации и реализации голевых моментов. Матч с «Эльче» обещает быть интересным и зрелищным для каждого любителя испанского футбола.

16 мая «Атлетик» проиграл на своем поле «Реалу» Мадрид (0:1), а 12 числа команда уступила с тем же счетом «Уэске». Оба матча проходили в рамках чемпионата Испании.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эльче» – 1.952

Ничья – 3.84

Победит «Атлетик» – 3.91

Статистика

Шесть из семи последних матчей «Эльче» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Атлетик» выиграл только один выездной матч из последних пяти встреч

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Матч первого круга между командами завершился минимальной победой «Атлетика» (1:0)

Прогноз

Поставить на победу «Эльче», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.952. «Эльче» имеет шансы на сохранение прописки в чемпионате и будет более мотивирован на этот поединок, чем гости. Предполагаем, что хозяева одержат непростую победу в этой встрече.