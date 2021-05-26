ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Сепси» — «Ботошани». Прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 16:52

«Сепси»

«Сепси» уже гарантировал себе место в Лиге Конференций в следующем сезоне. Команда находится на четвертой месте в плей-офф чемпионате Румынии. Подняться выше возможно, но для этого необходимо, чтобы «Крайова» в последнем туре уступила «Академике Клинчени», а «Сепси» оказался слабее «Ботошани».

«Ботошани»

«Ботошани» не сумел выдержать конкуренцию в элите румынского футбола в битве плей-офф команда оказалась худшим коллективом по итогам девяти проведенных встреч. При определенных стечениях обстоятельств есть возможность подняться на пятое место. Для этого нужно обыгрывать «Сепси» в ближайшем туре.

Информация для ставок

  • Победит «Сепси» — 1,89
  • Ничья – 3,58
  • Победит «Ботошани» — 4,06

Статистика

  • «Сепси» не может победить на протяжении двух последних поединков
  • «Ботошани» в двух последних встречах пропустил пять мячей
  • «Сепси» на домашней арене не проигрывает на протяжении трех последних игр

Прогноз

«Сепси» очень неплохо проводит домашние поединки. Имея возможность побороться за бронзовые медали чемпионата мы бы даже не сомневались в том, что хозяева будут выкладываться на максимум с целью реализовать свое преимущество над соперником. Учитывая обстоятельства ставка на победу хозяев выглядит перспективным решением для пари.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 17:46
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Сепси»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100