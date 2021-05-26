«Сепси» — «Ботошани». Прогноз и ставки БК Pinnacle

«Сепси»
«Сепси» уже гарантировал себе место в Лиге Конференций в следующем сезоне. Команда находится на четвертой месте в плей-офф чемпионате Румынии. Подняться выше возможно, но для этого необходимо, чтобы «Крайова» в последнем туре уступила «Академике Клинчени», а «Сепси» оказался слабее «Ботошани».
«Ботошани»
«Ботошани» не сумел выдержать конкуренцию в элите румынского футбола в битве плей-офф команда оказалась худшим коллективом по итогам девяти проведенных встреч. При определенных стечениях обстоятельств есть возможность подняться на пятое место. Для этого нужно обыгрывать «Сепси» в ближайшем туре.
Информация для ставок
- Победит «Сепси» — 1,89
- Ничья – 3,58
- Победит «Ботошани» — 4,06
Статистика
- «Сепси» не может победить на протяжении двух последних поединков
- «Ботошани» в двух последних встречах пропустил пять мячей
- «Сепси» на домашней арене не проигрывает на протяжении трех последних игр
Прогноз
«Сепси» очень неплохо проводит домашние поединки. Имея возможность побороться за бронзовые медали чемпионата мы бы даже не сомневались в том, что хозяева будут выкладываться на максимум с целью реализовать свое преимущество над соперником. Учитывая обстоятельства ставка на победу хозяев выглядит перспективным решением для пари.