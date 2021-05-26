«Сепси» — «Ботошани». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 16:52

«Сепси»

«Сепси» уже гарантировал себе место в Лиге Конференций в следующем сезоне. Команда находится на четвертой месте в плей-офф чемпионате Румынии. Подняться выше возможно, но для этого необходимо, чтобы «Крайова» в последнем туре уступила «Академике Клинчени», а «Сепси» оказался слабее «Ботошани».

«Ботошани»

«Ботошани» не сумел выдержать конкуренцию в элите румынского футбола в битве плей-офф команда оказалась худшим коллективом по итогам девяти проведенных встреч. При определенных стечениях обстоятельств есть возможность подняться на пятое место. Для этого нужно обыгрывать «Сепси» в ближайшем туре.

Информация для ставок

Победит «Сепси» — 1,89

Ничья – 3,58

Победит «Ботошани» — 4,06

Статистика

«Сепси» не может победить на протяжении двух последних поединков

«Ботошани» в двух последних встречах пропустил пять мячей

«Сепси» на домашней арене не проигрывает на протяжении трех последних игр

Прогноз

«Сепси» очень неплохо проводит домашние поединки. Имея возможность побороться за бронзовые медали чемпионата мы бы даже не сомневались в том, что хозяева будут выкладываться на максимум с целью реализовать свое преимущество над соперником. Учитывая обстоятельства ставка на победу хозяев выглядит перспективным решением для пари.