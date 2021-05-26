«Лонгфорд Таун» — «Шемрок Роверс». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 19:28

«Лонгфорд Таун»

«Лонгфорд» находится на девятой позиции чемпионата Ирландии. Шансов на спасение практически нет, отставание от ближайшего оппонента составляет семь очков. На протяжении трех последних туров «Лонгфорд» проигрывает. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Дроэда Юнайтед» (1:4).

«Шемрок Роверс»

«Шемрок Роверс» борется за лидерство в чемпионате Ирландии. Отставание от первого места составляет один зачетный пункт. Проблема в том, что команда на протяжении двух последних туров уступила. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Слайго Роверс» (0:1). Крайне важно уже в ближайших поединках начать цепляться за результат.

Информация для ставок

Победит «Лонгфорд Таун» — 9,30

Ничья – 4,90

Победит «Шемрок Роверс» — 1,36

Статистика

«Лонгфорд Таун» не выигрывает на домашней арене на протяжении пяти последних матчей

«Шемрок Роверс» победил в восьми из десяти последних выездных встречах

«Лонгфорд Таун» уступил в трех последних матчах подряд

Прогноз

«Лонгфорд Таун» вряд ли сумеет на равных противостоять своему оппоненту. Учитывая это, ставка на победу гостей с учетом минимальной минусовой форы выглядит довольно перспективно. Не будем рисковать и возьмем фору, которая находится на отметке -1 мяч с котировкой 1,53.