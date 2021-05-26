«Лонгфорд Таун» — «Шемрок Роверс». Прогноз и ставки БК Pinnacle

«Лонгфорд Таун»
«Лонгфорд» находится на девятой позиции чемпионата Ирландии. Шансов на спасение практически нет, отставание от ближайшего оппонента составляет семь очков. На протяжении трех последних туров «Лонгфорд» проигрывает. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Дроэда Юнайтед» (1:4).
«Шемрок Роверс»
«Шемрок Роверс» борется за лидерство в чемпионате Ирландии. Отставание от первого места составляет один зачетный пункт. Проблема в том, что команда на протяжении двух последних туров уступила. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Слайго Роверс» (0:1). Крайне важно уже в ближайших поединках начать цепляться за результат.
Информация для ставок
- Победит «Лонгфорд Таун» — 9,30
- Ничья – 4,90
- Победит «Шемрок Роверс» — 1,36
Статистика
- «Лонгфорд Таун» не выигрывает на домашней арене на протяжении пяти последних матчей
- «Шемрок Роверс» победил в восьми из десяти последних выездных встречах
- «Лонгфорд Таун» уступил в трех последних матчах подряд
Прогноз
«Лонгфорд Таун» вряд ли сумеет на равных противостоять своему оппоненту. Учитывая это, ставка на победу гостей с учетом минимальной минусовой форы выглядит довольно перспективно. Не будем рисковать и возьмем фору, которая находится на отметке -1 мяч с котировкой 1,53.