Уэльс – Швейцария: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч групповой стадии Чемпионата Европы 2020 Уэльс – Швейцария, который состоится 12 июня 2021 года.

Уэльс

Сборная Уэльса уже не рассматривается как аутсайдер турнира, после успешного выступления на прошлом Чемпионате Европы. Команда доказала, что обладает крепким составом, который может навязать борьбу любому сопернику и добиваться результата. Коллектив не так много забивал в последних встречах, но имеет хорошую защитную линию, которая позволяет пропускать не так много мячей.

5 июня Уэльс сыграл товарищеский матч с Албанией (0:0), а второго числа уступила на выезде сборной Франции (0:3).

Швейцария

Команда Швейцарии показывает очень стабильную игру в последнее время и имеет победную серию из нескольких матчей подряд. Коллектив полностью готов к выступлению на ЕВРО 2020 и рассчитывает зайти по турнирной сетке как можно дальше. Матч с Уэльсом станет одним из самых важных для Швейцарии и в случае успеха, они могут хорошо стартовать на турнире с перспективой выйти из группы.

3 июня Швейцария крупно обыграла в товарищеском матче Лихтенштейн (7:0), а 30 мая команда оказалась сильнее сборной США (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Уэльс – 4.05

Ничья – 3.12

Победит Швейцария – 2.2

Статистика

Швейцария выиграла шесть матчей подряд во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей Уэльса закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Швейцария выиграла три из четырех поединков против команды Уэльса

Три из четырех последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.775. Исходя из статистики личных встреч команд, большое количество забитых мячей болельщики не увидят. Предполагаем, что судьбу поединка может решить один результативный удар.