Австрия – Северная Македония: прогноз и ставки БК Pinnacle

1623484314

вчера, 10:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч групповой стадии Чемпионата Европы 2020 Австрия – Северная Македония, который состоится 13 июня 2021 года.

Австрия

Большинство игроков сборной Австрии представляют Бундеслигу, поэтому у них сложился коллектив, который огромное внимание уделяет дисциплине. Лидером этого коллектива по праву считается Давид Алаба, который этим летом стал игроком «Реала». Сама команда играет не очень стабильно и зависит от того, как стартовый состав войдет в игру. Матч с предполагаемым аутсайдером, австрийцы должны выигрывать, чтобы иметь шансы продолжать борьбу за выход в плей-офф.

6 июня сборная Австрии сыграла вничью в товарищеской встрече со Словакией (0:0), а второго числа проиграли Англии (0:1).

Северная Македония

Новичок ЕВРО 2020 считается откровенным аутсайдером группы и коллективу будет очень сложно пройти в группу с такими соперниками. Однако команда может создать проблемы любому сопернику, что доказывает выездная победа над Германией (2:1) в квалификации к ЧМ 2022. Если Северная Македония сможет набрать очки в матче с Австрией, то оставит себе шансы на общий успех в группе С.

4 июня Северная Македония крупно обыграла Казахстан (4:0), а первого числа разошлась миром со Словенией (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Австрия – 1.746

Ничья – 3.53

Победит Северная Македония – 5.96

Статистика

Австрия выиграла пять из последних десяти матчей во всех турнирах, а Северная Македония одержала шесть побед

Три последних матча Австрии закончились исходом «обе забьют — нет»

Австрия выиграла последние две игры против Северной Македонии

Последние две встречи между сборными закончились исходами ТБ 2.5 и «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Австрии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.746. Сборная Австрии имеет более сформированный и качественный состав, поэтому предполагаем, что в непростом матче номинальные хозяева достигнут победы.