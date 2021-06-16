Регламент Лиги Конференций 2021/2022

В розыгрыше примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.
Перед групповым этапом проводятся три отборочных раунда и раунд плей-офф. Раунд плей-офф разбивается на основной путь и путь чемпионов. По нему идут команды, вылетевшие из пути чемпионов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Прямых путевок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды:
• 17 клубов через основной путь Лиги конференций
• 5 клубов через путь чемпионов Лиги конференций
• 10 клубов после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы
Формат Лиги Конференций:
Восемь групп по четыре команды. Затем стыковые матчи, 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал.
Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала.