Регламент Лиги Конференций 2021/2022

1623839760

вчера, 13:36

В розыгрыше примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА , включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА .

Перед групповым этапом проводятся три отборочных раунда и раунд плей-офф. Раунд плей-офф разбивается на основной путь и путь чемпионов. По нему идут команды, вылетевшие из пути чемпионов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Прямых путевок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды:

• 17 клубов через основной путь Лиги конференций

• 5 клубов через путь чемпионов Лиги конференций

• 10 клубов после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы

Формат Лиги Конференций:

Восемь групп по четыре команды. Затем стыковые матчи, 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала.