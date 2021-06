Новая встреча старинных врагов. Англия и Шотландия сразятся на «Уэмбли», как и на Евро-1996

Самый важный матч чемпионата Европы для Великобритании.

Британское дерби и старейшее противостояние на уровне сборных

Сегодня вечером для Великобритании перестанет существовать весь остальной мир, кроме матча Англия — Шотландия на «Уэмбли». В следующем году это старейшее на уровне национальных команд футбольное противостояние отметит свой 150-летний юбилей, англичане и шотландцы неоднократно сходились на разных полях брани, а на футбольном впервые встретились в 1872 году. Та игра завершилась со счетом 0:0, а за следующие полтора века «Три Льва» и «Тартановая Армия» сыграли друг с другом 113 раз, что является мировым рекордом.

Были времена, когда шотландцы доминировали, но со второй половины XX века чаще побеждают англичане, на счету которых сейчас 48 побед над соседями при 41 поражении. Вничью закончились 24 матчах. Подавляющее большинство встреч — 95, состоялись в рамках некогда престижного Британского чемпионата, играли в рамках отборочных турниров Евро-2000 и ЧМ -2018, а сегодня Англия и Шотландия во второй раз сойдутся в финальной части чемпионата Европы. Нас ждет один из двух самых статусных матчей этого великого противостояния.

На Евро-1996 англичан вдохновил Пол Гаскойн

Четверть века назад Англия принимала чемпионат Европы. Уже на групповой стадии хозяев ждала горячая встреча с Шотландией, которая намеревалась испортить любимым соседям праздник футбола. Как и сейчас, англичане и шотландцы сошлись во втором туре группового этапа на «Уэмбли», и тогда, несмотря на отчаянное сопротивление «Тартановой Армии», команда Терри Венейблса одержала победу, забив два мяча во втором тайме.

Вдохновил «Трех Львов» на тот успех волшебный Пол Гаскойн, который провел один из лучших матчей в футболке национальной команды. Первый гол в начале второго тайма забил Алан Ширер, а Газза установил окончательный счет 2:0, завершив точным ударом роскошный проход с воздушным дриблингом. Между голами Алана и Пола шотландцы попали в штангу, а Дэвид Симэн справился с пенальти в исполнении Гари Макаллистера.

Диаметрально противоположный старт на Евро-2020

В 1996 году Англия и Шотландия подошли к очной встрече после ничьих в первом туре: англичане сыграли 1:1 со Швейцарией, а шотландцы разошлись нулевой ничьей с голландцами. Сейчас багаж у команд разный: «Три Льва» в довольно блеклом матче забили один гол в ворота Хорватии, а «Тартановая Армия», несмотря на напористость и обилие моментов, уступила Чехии 0:2, пропустив один из мячей с центра поля.

Хавбек сборной Шотландии Джон МакГинн выразил мнение, что его команда провела добротный матч, а срочно прибавить нужно только в реализации. В изобретательности тоже не мешало бы, ведь команда Стивена Кларка ожидаемо прямолинейна в атаке. С учетом турнирной ситуации, игра против Англии — «матч жизни» для шотландцев. Поражение оставит сугубо теоретические шансы на попадание в плей-офф, куда «Тартановые» никогда не выходили на крупных турнирах, хотя у них было 10 попыток.

В поисках новых Ширеров и Гаскойнов

Накануне новой встречи с шотландцами в рамках чемпионата Европы в Англии очень популярны сравнения с поединком 25-летней давности, в котором победу обеспечили голы Ширера и Гаскойна. И если претендент на роль Ширера очевиден — Харри Кейн, то относительно «нового Гаскойна» мнения разделились. Прическу под Газзу накануне Евро-2020 сделал Фоден, но Фил не был настолько хорош в игре с Хорватией, чтобы забыть о Джеке Грилише, который так и не появился на поле.

