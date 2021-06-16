Финнов устроит ничья, России нужна победа. У сборной один результативный матч из последних двенадцати

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вчера, 12:06

И лишь три победы на этом отрезке.

Важно знать о Финляндии

- Сами говорят о роли новой Исландии. Стать открытием Евро-2016 крепкая средняя сборная может, если наберет очки против России. Вместе с тремя пунктами в разорванном сердечным приступом Эриксена матче с датчанами получите участника плей-офф, 4 пункта это гарантируют. На Евро-2016 даже с 3 очками проходили, как это было с португальцами.

- Финляндия реализовала единственный удар против Дании, а счет по попыткам красноречивый – 22:1. Если добавить качество моментов, то получите статистическую аномалию. Гол Йоэля Похьянпало выбивался из сюжета матча, зато стал историческим. Впервые выиграли на крупном турнире, пускай успех и был омрачен чужим горем.

- У соперника тренерская команда. Маркку Канерва с педагогическим опытом. Когда играл в центре защиты, то в Финляндии футбол только развивался. Чтобы прожить, нужно было иметь вторую работу, Маркку трудился учителем математики и физкультуры. Потом вывел молодежку на Евро-2009, а спустя годы попал на турнир для взрослых.

- Финляндия сильнее, чем хотелось бы. Понятно, что матч с датчанами не совсем показательный. И пенальти в ворота Градецки не забываем – счет мог быть 1:1. Хотя хвалим финнов за одержимость прессингом, Пукки круто включается. Камара и Лод играют интенсивно, Спарв – на опыте. Линия защиты глубокая и широкая, как не любит команда России.

- Рядом с плюсами, отметим и минусы. Мало создают. Много брака в сложных передачах. Отдают мяч соперникам. Защитники не самые сильные игроки команды, а их сразу трое. С подборами проблемы, стандарты привозят часто, перекос на фланги очевиден. У них классика «5-3-2», а если быть точным, то «9-0-0-1». А усилить игру особо некем, все лучшие в основе.

Ориентировочный состав Финляндии (3-5-2): Градецки – Араюри, Тойвио, О'Шонесси – Райтала, Лод, Спарв, Камара, Уронен – Похьянпало, Пукки.

Важно знать о России

- Тренер и игроки довольно дерзкие – бельгийцы их, видите, не впечатлили. Но если взять 12 матчей после победы над Венгрией в гостях, то получите всего 3 успеха. А четыре мировых не делают свежий отрезок намного лучше, ведь есть четыре поражения, среди которых болезненные против Сербии, Словакии и Бельгии.

- Сборная России не включается. Они есть на поле, многое по меркам крепких середняков Евро-2020 умеют, включая бег и прессинг. А если говорить об эмоциональной составляющей, то драйва нет. Не сказать, что у России много нервозности в игре, ошибки допускали с каменными лицами, но по ходу серии из 12 матчей лишь раз разница в счете была более одного мяча в пользу Черчесова – против Мальты.

- С победы над Сербией – отрезок уже в 14 матчей, лишь трижды команда уходила с поля без пропущенного мяча. Речь о нулевой домашней ничьей с венграми и спаррингом против Молдовы. Напомним, что Дания в официальном матче обыграла этого же соперника со счетом 8:0. Черчесову пора достучаться до защитников, чтобы сыграли грамотно – систематические ляпы в обороне вредят сильнее всего, ведь градом голов их не компенсируют.

- Понятно, что сегодня нужно начать новый отрезок. Предпосылки есть. Без забитого мяча обошлись лишь трижды с осени – в тех самых нулевых ничьих и против Бельгии. Но это матч против фаворита. А вот середнякам Россия обычно один-два гола забивает. Другое дело, что сегодня надо безошибочно провести поединок в обороне. От выбора тактики – три или два центральных, многое зависит. У Черчесова не осталось права на осечку.

- Финляндия от «4-4-2» перешла к «3-5-2», а вот Россия на перекрестке из тактик. Эксперимент против Бельгии мог сработать, но не помог одержать очки или хотя бы проиграть достойно, чтобы улучшить разницу мячей (тоже важно, при равенстве в очном матче смотрят именно на нее). Сегодня Финляндия отдаст мяч, ведь играют в гостях, их устроит ничья. Значит, России нужен атакующий состав, а двух людей с умением двигать мяч вперед – Жиркова и Мостового, уже потеряли из-за травмы и коронавируса.

Ориентировочный состав России (3-4-2-1): Шунин – Баринов (Дивеев), Семёнов, Джикия – Фернандес, Зобнин, Оздоев (Баринов; Мухин), Караваев – Миранчук (Жемалетдинов), Головин – Дзюба.

Важно знать накануне матча

- Победа финнов над датчанами сыграет на руку команде России, если сегодня дома завоюют три очка. Поскольку при равенстве пунктов сначала смотрят на очный матч, то Черчесов будет выше Канервы. Тогда в Копенгагене устроит ничья, если Бельгия не подведет и обыграет завтра Данию. Только ничья конкурентов была бы лучше в первом туре.

- В истории футбольного противостояния России и Финляндии всего четыре игры в новейшем времени. Все в рамках отборочных групп. В 1995-м Россия дважды обыграла финнов 6:0 на выезде и 3:1 дома. Дальше были встречи накануне Марибора, две победы с разницей в три мяча и без пропущенных. Но за двенадцать лет Финляндия улучшила сборную, а вот в каком состоянии команда России – проверим в 16:00.

- Многие повторяют фразу, что если не обыгрывать дома финнов, то в плей-офф Евро-2020 делать нечего. Грамотная оценка, ведь только Северная Македония, кроме ближайшего соперника – дебютант таких турниров. Маркку Канерва проделал блестящую работу, но его ресурсы ограничены. Всякий соперник, что может сыграть против Финляндии налегке без физических и моральных потрясений, одерживает победу.

- Финны упираются, но они уступали Эстонии, Швеции, Швейцарии. А с украинцами вырвали ничью в матче, где счет по точным ударам был 4:1. Умение Пукки контратаковать, ставка финнов на фланги и завидная реализация делают эту команду опасной. Но также понятно, что сборная России в первом туре не показала вообще ничего из своего арсенала против середняков. Играла против ленивого фаворита, выступала безвольно, если говорить прямо.

- Осталось ощущение, что команда экономила силы, бегали два человека – Головин и Оздоев. Так что первый тур забываем, как страшный сон в летнюю ночь, и открываем новую страницу. Плохо, что теперь финнов устраивает банальная и любимая ими ничья, лишь в случае поражения в дебютном матче им пришлось бы рисковать. Зато Дания пока без очков, так что России надо вырываться вперед. Пора использовать фактор домашнего поля.

Пожелание «Соккер.ру»: Черчесову – не мудрить и уважать соперника, футболистам – здоровья и того же, что тренеру. Головину – идеальных передач, Дзюбе – свежести и реализации моментов, а Джикии – понятливых напарников, что не совершают грубые ошибки. Джокеру, независимо от имени – разгадать оборону Финляндии. Команда России должна заслужить право на три очка, она должна получить их сегодня.