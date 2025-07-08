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Тяжелейшая сетка для ПСЖ. Два сложных матча подряд – важный аргумент для фаворита «Золотого мяча»

08 июля 2025, 22:00
Усман Дембеле

Сложный матч на КЧМ-2025.

Старая и новая школа

Для Луиса Энрике противостояние с «Реалом» будет принципиальным, кого бы он ни тренировал. Футболистом он успел поиграть за оба испанских гиганта, но именно «Барселона» сформировала его как тренера. Специалист стал адептом идей Кройфа, продвигал позиционный футбол. В «Барселоне» произошло и его становление как элитного тренера, приверженного атакующим принципам, ценителя всего прекрасного. При нём феерила связка МСН, при нём «Барса» взяла свою последнюю ЛЧ, а Энрике двинулся дальше со своей философией – сначала в сборную Испании, а потом и в ПСЖ. Так что принципиальность противостояния уже не вывести, она стала частью Луиса.

Вдобавок к этому напрашивается столкновение разных поколений. Недостатки принципов Энрике были видны на ранних стадиях работы с ПСЖ – это был контроль ради контроля, простое перекатывание мяча и минимум динамики. В «Реале» Хаби Алонсо за короткий срок уже успел что-то поменять. Команда начинает играть по канонам экс-коуча «Байера» – это вертикальный и крайне динамичный стиль. Сама команда регулярно перестраивается, анализируя соперника, а футболисты – рабочие лошадки, которые пашут как с мячом, так и без. Учитывая качество игроков с обеих сторон, это будет интереснейшее столкновение.

Важный матч для воспитанника «сливочных»

Килиан Мбаппе пропустил весь групповой этап, в двух матчах плей-офф сыграл суммарно лишь 45 минут. «Реал» остался без своего главного игрока на острие, автора 31 гола в минувшем чемпионате. Критическая проблема расчистила дорогу воспитаннику «сливочных» Гонсало Гарсии. 21-летний мадридец ещё в сезоне-23/24 сыграл за родную команду в двух матчах, на три игры вышел в минувшей кампании, но то были лишь крохи.

На КЧМ-2025 он раскрылся с принципиально другой стороны. Хаби Алонсо говорил игрокам, что пахать без мяча должны все без исключения – и Гонсало стал тем, кто это требование исполняет в полной мере. У форварда нет лоска топ-игрока, это настоящий трудяга, зато он отметился четырьмя забитыми мячами на турнире. Три из них имели принципиальное значение – позволили забрать балл с «Аль-Хилялем», обыграть «Юве» и «Боруссию».

Понятно, что статус Килиана – серьёзное препятствие при конкуренции. Но Хаби только присматривается к игрокам, ему нужна опора. И скорее он найдёт её в самоотверженном Гонсало, чем в эгоистичном Мбаппе или скандалисте-Винисиусе. Так что турнир будет поворотной точкой в построении нового «Реала».

КЧМ важен в контексте «Золотого мяча»

Между Усманом Дембеле и Ламином Ямалем разворачивается жаркая гонка за «Золотой мяч». У француза есть сильнейший аргумент – Лига чемпионов. При этом Ламин с «Барсой» разразился громом, пошумел на славу, плюс взял более востребованный чемпионат (Лига 1 не идёт ни в какое сравнение). Плюс в очном матче сборных юниор оформил дубль.

И пока у Дембеле нет железобетонного преимущества, чаша вполне может качнуться к выходцу из «Маласии» – потому что это более необычно, свежо, вызывает больше эмоций. При этом Ямаль упустил решающую возможность, проиграв с Испанией финал Лиги наций. Теперь ход за парижанами во главе с Дембеле. Команда – фаворит КЧМ, у Усмана уже есть гол в четвертьфинале в ворота «Баварии». Победа в турнире – и обладатель «Золотого мяча» определён.

Становление проекта Энрике

У ПСЖ с Энрике сейчас медовый месяц. Шейхи с самого прихода в клуб искали элитного тренера, который бы подчинил себе раздевалку и привёл команду к победе в ЛЧ. Этим тренером стал Луис. Испанец избавился от Месси, Неймара, Рамоса, Мбаппе и сколотил подходящий ему костяк из дисциплинированных игроков, которые готовы пожертвовать эго ради общего блага.

Это важнейшая глава в истории парижан. Теперь не надо тратить сотни миллионов на звёзд, сложившихся и потенциальных, постоянно искать нового тренера, начинать новый проект и прочее. ПСЖ – команда, которая поддаётся управлению Энрике и следует его принципам. И потому особенно интересно наблюдать, как теперь ПСЖ смотрится на фоне «Баварии» и «Реала». Раньше всегда чувствовался комплекс – вроде всё хорошо, но чего-то не хватает. Теперь такой оговорки нет, парижане в элитном клубе.

Разная степень готовности

Команды скорее даже поменялись местами. Раньше парижане на фоне «Реала» выглядели неполноценно. Теперь такое ощущение в отношении «сливочных». Просто команды на разных этапах строительства. Энрике в ПСЖ с 2023 года, за это время он перестроил состав, приучил игроков к своим требованиям, создал новую боеспособную команду и теперь пожинает плоды. ПСЖ выходит на пик. «Реал» уже прошёл пик при Анчелотти, прошёл спад с ним же и открыл новую страницу своей истории.

«Реал» Алонсо только начинается, пробелов ещё много – плюс пока команда играет на эмоциях, рутина ещё не началась. Так что молодому менеджеру только предстоит пройти путь, который преодолели парижане. И шансов на выход в финал у ПСЖ куда больше, чем у мадридцев.

Прогноз Soccer.ru: в пользу «Реала» – идиллия между Алонсо и игроками, свежие эмоции и работоспособность новых идей на начальном этапе. В пользу ПСЖ – годами выстроенная система, химия сыгравшихся сочетаний, претендент на «Золотой мяч». И аргументы последних кажутся более внушительными. Поверим в выход ПСЖ в финал.

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Все комментарии
112910415
112910415
09 июля в 09:55
редкий случай -
мало шансов у Реала !
Sergo81
Sergo81
08 июля в 23:04
На самом деле, у Энрике сейчас очень сложный момент с нападающими. Защита и пз будет без изменений. А вот левый фланг в лице Хвичи просел. Он не так свеж, как партнёры и с Баварией встал к 60 минуте. По идее ему нужен отдых, но если он присядет на скамейку, то уже с неё не встанет. А Энрике и терять его не хочет и Барколя с Дембеле уже готовы поднять упавшее знамя. Вообщем или играет Хвича до второго тайма или вообще отдыхает Матвею даже в проходных матчах не даёт играть, тем самым демонстрируя дону полное доверия и Дон это доверие отрабатывает на 100%. С одной стороны нужно валить, с другой титулы сыпятся на голову. Тяжёлый выбор.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
08 июля в 22:58
за один сезон игроки Барсы несколько раз размотали и усмирили Реал.
Рафинья и Ямаль достойны ЗМ.
если Дембеле на равне с ними, он и его партнеры должны один раз победит Реал.
смогут этого делать, тогда Дембеле достоин ЗМ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 22:04
Думаю, парижане будут сильнее в этой паре. Просто не люблю сливочных...
Гость
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