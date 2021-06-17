Россия может выйти из группы даже в случае поражения в Копенгагене

1623954614

17 июня 2021, 21:30

Завершились матчи 2-го тура в группе В Евро-2020. Россия в среду победила Финляндию (1:0), а в четверг Бельгия оказалась сильнее Дании (2:1).

Таким образом, за тур до конца группового раунда сборная России занимает в квартете 2-е место, опережая Финляндию, у которой тоже три балла, за счет победы в личной встрече. Лидируют бельгийцы — 6 очков, датчане занимают последнее место с 0 баллов.

Любопытно, что сборная России по итогам 3-го тура может оказаться на любом месте турнирной таблицы кроме 1-го.

При этом существует расклад, который позволит россиянам выйти из квартета даже в случае поражения от Дании. Для этого России нельзя проигрывать более чем в один мяч и нужно надеяться на победу Бельгии над финнами, а также на то, что удастся попасть в число четырех лучших команд, которые займут 3-е места по итогам группового раунда. Правда, нужно отметить, что поражение 0:1 устроит Россию только в случае крупного поражения Финляндии от Бельгии.

В то же время поражение в два и более мяча от датчан автоматически отправит Россию на последнее место в группе вне зависимости от исхода игры Бельгии и Финляндии.

Победа над Данией точно принесет России путевку в плей-офф, а ничья может гарантировать даже второе место при условии, что Финляндия не обыграет Бельгию.

Отметим, что в случае равенства очков у двух и более команд места в таблице определяются сначала по количеству очков в личных встречах, а затем — по разнице забитых-пропущенных мячей в личных встречах.