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Россия может выйти из группы даже в случае поражения в Копенгагене

17 июня 2021, 21:30
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 22:00 Не начался

Завершились матчи 2-го тура в группе В Евро-2020. Россия в среду победила Финляндию (1:0), а в четверг Бельгия оказалась сильнее Дании (2:1).

Таким образом, за тур до конца группового раунда сборная России занимает в квартете 2-е место, опережая Финляндию, у которой тоже три балла, за счет победы в личной встрече. Лидируют бельгийцы — 6 очков, датчане занимают последнее место с 0 баллов.

Любопытно, что сборная России по итогам 3-го тура может оказаться на любом месте турнирной таблицы кроме 1-го.

При этом существует расклад, который позволит россиянам выйти из квартета даже в случае поражения от Дании. Для этого России нельзя проигрывать более чем в один мяч и нужно надеяться на победу Бельгии над финнами, а также на то, что удастся попасть в число четырех лучших команд, которые займут 3-е места по итогам группового раунда. Правда, нужно отметить, что поражение 0:1 устроит Россию только в случае крупного поражения Финляндии от Бельгии.

В то же время поражение в два и более мяча от датчан автоматически отправит Россию на последнее место в группе вне зависимости от исхода игры Бельгии и Финляндии.

Победа над Данией точно принесет России путевку в плей-офф, а ничья может гарантировать даже второе место при условии, что Финляндия не обыграет Бельгию.

Отметим, что в случае равенства очков у двух и более команд места в таблице определяются сначала по количеству очков в личных встречах, а затем — по разнице забитых-пропущенных мячей в личных встречах.

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Все комментарии
сергей чернов 2
сергей чернов 2
18 июня в 17:05
С такой игрой можно выйти только на выход.Нечего там делать, не надо портить праздник футбола.
Евгений Карлин
Евгений Карлин
18 июня в 15:32
Сразу извинились за свой просраччч...
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
18 июня в 13:49
Катёнок ты умница.Мы этих дачан отправим Жириновского что б им мозги компенсировать.) Интересно🐈 датчане на колени встанет?)
gwynb1eidd
gwynb1eidd
18 июня в 09:59
Ну если Дания будет играть, как вчера с Бельгией, а мы даже как с Финами, то шансов нет...
d1metras
d1metras
18 июня в 09:52
Уж извиняйте, но такая Россия с такой игрой пусть лучше не выходит. Отыграет с датчанами и отправляется домой. Это будет куда лучше, чем получить очередные 0-3 а то и того хуже от какой-либо топовой сборной.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
18 июня в 09:05
На Бельгию надеется, себя не уважать))
При поражении с Данией будем 4-ми)
Mi6
Mi6
18 июня в 08:05
Позорище то какое
виктор бочарников
виктор бочарников
18 июня в 07:57
Именно в этом и заключается гениальный план усатого.
radone
radone
18 июня в 07:46
soccer.ru нас уже готовит к матчу
CАRLOS
CАRLOS
18 июня в 07:15
Какая разница как крупно проиграет Финляндия Бельгии, если мячи считаются только между командами набравшими одинаковое количество очков.
112910415
112910415
18 июня в 06:32
слабая игра, мелочные подсчёты и надежда на чудо ...
Кьянти
Кьянти
18 июня в 06:26, ред.
Это просто потрясающе, это какое-то самомазахиское удовольствие рассуждать о том, что мы можем даже выиграть от того, что нас поимеют. Как надо себя не уважать, чтобы серьезно об этом говорить, сколько и как нас попользуют....
Храневец
Храневец
18 июня в 06:22
сами звезды нам благоволят ,еще бы научиться играть !
Кьянти
Кьянти ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
18 июня в 06:21
Мы испанцам как никак забили, это раз. Во вторых, не было никакого автобуса, а была игра на разрушение. Мы простоиничего не дали сделать исранцам. Знаешь, есть такое понятие в смешанных единобоствах, когда, более заточеный на борьбу боец вяжет удары бойца с преобладающей ударной техникой.

Ну а в остальном, да, наша нынешняя сборная просто каша...
Георгий Ким
Георгий Ким
18 июня в 05:50
Весьма оригинальное заявление " не проиграть больше одного мяча " , а это как ? Любой проигрыш как минимум один мяч . Здесь с финнами одинаковая разность ,значит все будет зависеть , сколько забьют датчане России и бельгийцы финнам
valt134
valt134
18 июня в 02:23
Дания не заслуживает последнего места в группе. Достойная команда. В Копенгагене нас «нагнут». Даже не удивлюсь. Мы-самое слабое звено! До свидания!!!
andromend
andromend
18 июня в 02:18
Если Стас автобус будет ставить,нас порвут как Тузик грелку.А он будет ставить,мечтая о ничьей. Однозначно.
Agamaga........
Agamaga........
18 июня в 00:55
В общем, всем здоровья и удачи!!!
Comentarios
Comentarios
18 июня в 00:15
Ой не могу звучит ободряюще
Знатог
Знатог ответ Аксинья (раскрыть)
17 июня в 23:31
Готовьте 4 мерседеса...
Знатог
Знатог
17 июня в 23:27
Допустим что играем с Данией 0:1. Но бельгийцев и финнов устраивает ничья. У Бельгии будет 7 очков и первое место. У финнов 4 очка и второе место. Не будет 3:0 в пользу Бельгии. И вообще. Какие места занимают наши клубы в группах еврокубков? Во-во, и я о том же)
Nazi
Nazi
17 июня в 23:02
То во что играли русские с финнами дает гарантию что продуют Дании и крупно продуют. Больше сказать нечего. Инфа 100%.
Тень Отца
Тень Отца
17 июня в 22:58
Какой смысл искать оправдание своему поражению в ещё не сыгранном матче?))))
Futurista
Futurista ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
17 июня в 22:53
Не верю, что наши не пропустят от датчан...всего наилучшего...
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ Futurista (раскрыть)
17 июня в 22:52
Если смогут не пропустить задача по выходу из группы выполнена. А забивать это уметь надо. Спокойной ночи.
Cat01
Cat01
17 июня в 22:52
Зачем гадать надо играть на победу
Аксинья
Аксинья
17 июня в 22:52
Нужно срочно подключать Сухину и делать взаимовыгодный результат 2:1 или 3:2 в пользу датчан - тогда за бортом окажутся финны. Других вариантов спасения нашей сборной я просто не вижу ))
Палыч82
Палыч82
17 июня в 22:49
Дания, конечно, фаворит предстоящего матча с Россией, но северяне тоже здорово выложились в первых двух матчах, плюс психологическая травма в виде случая с Эриксоном.
Многое решит физическое состояние команд в третьем туре, кто лучше подготовился к Евро
Futurista
Futurista ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
17 июня в 22:49
Не крутая...но забивать надо...
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ Futurista (раскрыть)
17 июня в 22:48
А сейчас что? Атака крутая ?
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