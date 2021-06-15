Встреча двух последних чемпионов мира на Евро-2020. Франция с Бензема против Германии с Мюллером

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вчера, 11:14

Первая безоговорочно топовая афиша турнира.

Предупреждение! 10 матчей Евро-2020 уже позади, 20% турнира уже позади, и если вы думаете, что праздник футбола будет длиться бесконечно, то жестоко ошибаетесь: долгожданный чемпионат пролетит незаметно, к концу текущей недели Евро выдаст уже больше 50% обещанного контента. Успейте насладиться!

Франция — Германия. Только факты

1. Франция — действующий чемпион мира (титул завоеван в 2018 году), а Германия владела мировой короной до триумфа «Трехцветных» в России, выиграв ЧМ -2014 в Бразилии. В составах обеих команд достаточно футболистов, становившихся чемпионами мира, и сегодня они сыграют друг против друга.

2. На Евро-2016 эти команды встретились в полуфинале, который завершился в пользу французов — 2:0 (дубль Антуана Гризманна).

3. Таким образом, Германия в финальных турнирах чемпионатов Европы дважды сыграет против Франции, в то время как команда Дидье Дешама на групповой стадии Евро-2020 повторит полуфинал (с немцами, 15 июня) и финал (с португальцами, 23 июня) из предыдущего розыгрыша.

4. Франция — номинальный хозяин сегодняшнего матча, но фактически дома сыграет Германия: главная встреча вторника пройдет в Мюнхене — на «Альянц Арене».

5. Любопытно, что пять лет назад была обратная ситуация: Германия была номинальным хозяином полуфинала Евро-2016, который проходил в Марселе. Естественно, на «Велодроме» болели преимущественно за Францию.

6. Германия — трехкратный чемпион Европы (1972, 1980, 1996), Франция дважды побеждала на Евро (1984 и 2000). Это две из трех самых титулованных команд Старого Света, помимо них, больше одной победы на чемпионатах Европы только у испанцев (1964, 2008, 2012).

7. Франция и Германия четырежды встречались в финальных турнирах чемпионатов мира, а на европейских первенствах — лишь однажды, в уже упомянутом полуфинале Евро-2016. Сегодняшняя встреча станет всего лишь вторым очным противостоянием команд, у которых пять титулов на двоих, в финальных стадиях Евро.

8. Йоахим Лёв и Дидье Дешам дольше всех из тренеров-участников Евро-2020 пребывают на своих постах. Йогги возглавляет сборную Германии почти 15 лет, а Дидье стоит у руля «Трехцветных» без трех недель 9 лет.

9. Лёв и Дешам встречались друг с другом 7 раз во главе Германии и Франции. Йоахим выиграл две первые встречи, но после победы в четвертьфинале ЧМ -2014 (1:0) немцы попали в пятиматчевую серию без побед над французами (3 поражения, 2 ничьи). Последняя встреча состоялась в октябре 2018-го в рамках Лиги Наций: счет открыл Тони Кроос, но злой гений Бундесманшафт Антуан Гризманн, у которого немецкие предки со стороны отца, ответил дублем — 2:1 в пользу Франции.

10. Германию и Францию связывают еще и две истории с перезагрузкой международных карьер двух видных футболистов. Томас Мюллер сыграет за Бундесманшафт впервые с 2018-го, а Карим Бензема оставался за бортом сборной Франции с 2015-го, когда его заклеймили по «делу Вальбуэна».

«Последний танец» Йоахима Лёва

Уже официально объявлено, что Йоахим Лёв покинет тренерский мостик сборной Германии после 15 лет работы. Бундесманшафт примет бывший помощник Лёва в национальной команде Ханси Флик, который в последние два года добился грандиозных успехов с мюнхенской «Баварией». Евро-2020 — седьмой крупный турнир для немцев под руководством Йогги Лёва, на 5 из 6 предыдущих Германия финишировала в призах: «золото» ЧМ -2014, «бронза» ЧМ -2010, «серебро» Евро-2008, «бронза» Евро-2012 и Евро-2016. На чемпионатах Европы тренер Лёв вообще еще ни разу не промахивался мимо пьедестала, а для полного комплекта наград ему не хватает самого ценного — «золотого».

Скандал в стане чемпионов мира

Ничто не предвещало беды, но еще до первого матча Евро-2020 обстановка в сборной Франции накалилась. Оливье Жиру после товарищеского матча с Болгарией остался недоволен тем, что партнеры мало на него пасовали и высказался об этом публично. Килиан Мбаппе принял это на свой счет и даже хотел ответить партнеру на пресс-конференции, молодого форварда вовремя остановили. Жиру объяснился перед Мбаппе, а остывший Килиан дипломатично описал возникшую ситуацию, когда, наконец, дорвался до микрофона:

Весь мир знает, что произошло. Глупо это скрывать. Да, меня немного задели его слова, но из этого не стоит делать большую историю. Мы поговорили и все обсудили. Это в прошлом. Главное — сборная Франции. Такие мелочи не должны влиять на нашу подготовку. Жиру не сказал ничего плохого, у меня такие же чувства возникают по 356 раз за матч, но я бы предпочел, чтобы такие претензии оставались в раздевалке.

В старте будет Бензема, а не Жиру

Оливье оказывается центром притяжения конфликтов: еще до трений с Мбаппе обсуждались его отношения с Бензема, с которым они обменялись колкостями на тему картинга и «Формулы-1» еще несколько лет назад. Карим получил небольшой ушиб в матче с Болгарией, но эта травма не должна помешать форварду «Реала» начать Евро-2020 в стартовом составе «Трехцветных». Крайне любопытно будет посмотреть на атакующее трио Гризманн — Мбаппе — Бензема.

Ориентировочный состав сборной Франции (4-3-1-2): Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Люка Эрнандес — Канте, Погба, Толиссо — Гризманн — Мбаппе, Бензема.

Томаса Мюллера тоже ждут в основе сборной Германии, но не на острие, а в оттяжке. А вот позиция центрфорварда Бундесманшафт интригует. Доверится ли Йоахим Лёв мазиле Вернеру? Может быть, даст шанс одноклубнику Александра Головина Кевину Фолланду? Или вообще предпочтет играть без чистой «девятки» с Гнабри, Хаверцом или Сане на острие?

Ориентировочный состав сборной Германии (3-4-2-1): Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Кроос, Гюндоган, Госенс — Мюллер, Хаверц — Гнабри.