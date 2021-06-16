В Копенгагене будет жарко. Черчесов перегрузил команду, бегают много, а свежести пока нет

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вчера, 21:18

Выносливость не всегда дарит футбольную резкость.

Дзюба не готов функционально

У Артёма есть характерные отрезки, когда не может выдавать привычный объем, и это чисто физическая штука. Поэтому Манчини не считал его футболистом, достойным основы «Зенита» — форвард как раз попал на функциональную яму. Поэтому Дзюба до историй за пределами поля нарывался на непонятные сложнейшие отрезки без привычной резкости в решениях. По меркам РПЛ это главный снайпер и главный ассистент уже два сезона подряд, но когда прошел сборы имени Черчесова – подустал до выхода на поле. Дзюба не справляется, ведь не на него играют, а наоборот ждут борьбы и скидок на партнеров. Сегодня Артём нанес три удара, но два заблокировали – нет той самой резкости. Зато Миранчуку катнул классно. Кстати, еще одна особенность Дзюбы – реваншизм. Не раз возвращался после ровно таких странных отрезков.

Баринов и Дивеев на своих местах

Зачем было ставить «4-4-2» против Бельгии? Разве чтобы Семёнов больше не появился в основе. Наигрывали в спарринге Баринова правым центральным защитником, а потом испугались идеи, чтобы к ней вернуться сегодня. Хватало людей, чтобы сыграть «3-4-2-1», а Джикии проще, когда напарники быстрее, чем сам Георгий. Баринов и Дивеев влились в основу, Дмитрий хорошо выводил мяч из обороны правым краем, у него 69 передач, рекорд матча. А Игорь прекрасно стелился в подкатах и 5 раз вынес мяч от ворот (все остальные россияне лишь 7 раз в сумме). Сами стали ошибаться реже, что доказывает один точный удар соперника. Классические позиционные ошибки были, линия рассыпалась пару раз, но Баринов в центре – хорошая идея. А вот Миранчука давайте до Дании не перехваливать. Один момент это хорошо, но пусть так играет постоянно, Алексей ведь умеет.

К Зобнину и Оздоеву есть вопросы

В опорной зоне без мяча. Романа позже опустили глубоко по схеме, где изначально должен быть Оздоев. Оба опытных полузащитника сыграли так себе. У Финляндии были выходы в атаку по центру, не только по флангам, где Кузяев и Караваев провели не лучшие матчи в карьере. Зобнин рожден уставшим на этом Евро – привычных включений от Романа дождались лишь несколько раз. Двужильностью, как три года назад на ЧМ , не впечатляет. По Оздоеву вопрос открыт – возможно, было логично поставить злого Мухина с первых минут, ведь он отбирает мяч резче и техничнее, а Магомед устал с бельгийцами и грубил.

Сафонов повторил опыт Акинфеева

Игорь Владимирович до сегодня был последним голкипером сборной России в истории финальных частей Евро с «сухарем». Дело было в 2008-м году, когда команда Хиддинка обыграла Швецию 2:0. После участвовали во всех турнирах, но пропускали в 9 матчах подряд. Ужасная серия для обороны разных поколений. Конечно, Матвей слабо причастен к перемене и редкому «сухарю», ведь фактически удачно вышел за штрафную площадь, удачно сыграв головой, и отбил не сложный, но мощный отчаянный удар Пукки.

Очень жаль, что потеряли «крылья»

Жирков после травмы завершил Евро, а теперь к нему может присоединиться Фернандес. Конечно, если там лишь ушиб спины, то Марио вернется в Копенгагене, ведь успел немного подставить руки и смягчить падение. Повреждения позвоночника нет, латераль летит в Москву с командой. Хорошо, ведь запасные варианты хуже. Кузяев готов играть, где прикажут, но в атаке не радует продуктивностью. Зато держался в защите. Впрочем, если сможет выйти на поле Кудряшов, то именно Федор займет позицию левого латераля против Дании. Тогда Кузяев в состоянии закрыть опорную зону, если Оздоев продолжит выпадать из игры, а Мухина сочтут слишком юным для решающего матча.

Черчесов затягивает с заменами

Если видно, что один из лидеров выпадает, то его нужно менять после часа игры. Соболев мог выйти раньше и показать больше вместе с Жемалетдиновым – Рифат не забил, но неплохо включился. В целом Станислав Саламович матч против Финляндии провел как тренер удачнее, чем против Бельгии – там у него было много паники и раскаянья в собственных решениях. Сегодня не устоял на ногах после гола Миранчука от радости, но снял Оздоева с желтой карточкой – логичный ход. А вот созидательные замены пока не идут. Когда выпускаешь Соболева на 85-й минуте, то ждешь, что Александр будет тянуть время, а не созидать. На лавке были Черышев, Макаров и Заболотный, нужно смелее запутывать соперников. При замене на 70-й минуте и Дзюба бы отдохнул, и Соболев сыгрался бы с Жемалетдиновым и Головиным.

Датчане действуют агрессивнее

Бельгия – девятый этаж, нынешний соперник – второй, Дания – где-то шестой. А где высота команды Черчесова? Вот какая разница была у России сегодня до перерыва – 3:7 по ударам, 31 на 69% по владению, 3:6 по комбинациям с ударами, и 117 на 280 по передачам, такая может быть в матче в Копенгагене, но в пользу коллектива со Шмейхелем. Отталкиваемся при оценках от очного матча конкурентов в первом туре. Дания надавит и сыграет за Кристиана Эриксена. Именно лидер дирижировал, но его потерю могут компенсировать настроем, ведь хавбек жив и верит в напарников.

Датчане стали опаснее, появилась моральная составляющая. И мастерство никуда не делось. Задача конкурента – три очка против России, задача Черчесова – выстоять в Копенгагене, но не играть на отбой с первой минуты, ведь отыгрываться коллективу без резкости сложно. Сегодня сдержанный оптимизм вызвало отсутствие паники. А свежести нет, и это странно, ведь те же Караваев и Зобнин – живчики. Посмотрим, как команда будет меняться от матча к матчу. На случай если тренерский штаб случайно или специально перегрузил футболистов, то с каждым поединком будет дышаться легче. Это важно в концовках, когда нужно охранять счет.

Сегодня при лучшей реализации контратак могли забить второй мяч – жаль, что не получилось, ведь разница голов может быть важной. Три очка выгрызли, хотя понятен скепсис и требования большего. А если представить, что вы не болеете за сборную России, то поединки против Бельгии и Финляндии трудно назвать увлекательными и зрелищными. Команда Черчесова дерется, но игру показали лишь отрезками в первом тайме, когда разница с финнами была заметна и описана статистикой чуть выше. Зато тактически получилось провести матч грамотнее, чем против Бельгии – и по идеям, и по их исполнению. Делаем огромную скидку на разницу в классе двух последних соперников, но сама команда России чуть поменялась.