Венесуэла – Эквадор: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Кубка Америки Венесуэла – Эквадор, который состоится 21 июня 2021 года.

Венесуэла

Сборная Венесуэлы не показывает высоких результатов, но всегда может выступить хорошо в отдельном матче и отобрать очки у практически любого соперника. На этом турнире команда еще не знает побед, поэтому на предстоящий матч с Эквадором коллектив выйдет с боевым настроем и нацеленным на победу. Предполагаем, что Венесуэла сыграет вторым номером и попытается поймать соперника на контратаках.

18 июня Венесуэла сыграла вничью с Колумбией (0:0), а 14 числа проиграла Бразилии (0:3). Оба матча прошли в рамках Кубка Америки

Эквадор

Сборная Эквадора сыграла только одну игру на турнире, в которой не смогла набрать очки. На данный момент коллектив имеет качественных исполнителей, которые могут сделать результат в отдельном матче, но в целом игрокам не хватает стабильности. Чтобы улучшить свои шансы на продвижение по турниру, Эквадору необходимо выигрывать этот матч и набирать три очка в копилку.

14 июня Эквадор минимально уступил Колумбии (0:1) в кубке Америки, а 9 числа на своем поле проиграл Перу (1:2) в квалификации на ЧМ 2022.

Котировки БК Pinnacle

Победит Венесуэла – 5.51

Ничья – 3.53

Победит Эквадор – 1.781

Статистика

Эквадор проиграл три последних матча во всех турнирах

Венесуэла не может выиграть уже четыре матча подряд

Три из пяти последних матчей между командами закончились ничейным результатом (1:1)

Пять из семи последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на Эквадор, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.781. Данный матч очень важен для обеих команд и вероятнее всего, Эквадор сможет реализовать свое небольшое преимущество в забитые мячи.