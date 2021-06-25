Италия – Австрия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:07

Италия

Италия уверенно прошла групповой этап Евро-2020. Сборная одержала три победы в своем квартете с общим счетом 7:0. Отметим, что соперниками команды были Турция (3:0), Швейцария (3:0) и Уэльс (1:0).

Победная серия итальянской команды насчитывает 11 поединков во всех турнирах. При этом, все эти матчи команда завершила без пропущенных голов.

Австрия

Австрия прошла в плей-офф Чемпионата Европы с третьего места в квартете C. В трех матчах группы сборная набрала шесть очков, обыграв команды Северной Македонии (3:1) и Украины (1:0), а во встрече против Нидерландов австрийцы уступили (0:2).

Результативной игрой в атаке Австрия в последних играх не отличалась. Так, в трех из пяти прошлых поединках во всех соревнованиях команда не смогла вскрыть защиту соперника.

Котировки БК Pinnacle

Победит Италия – 1.490

Ничья – 4.270

Победит Австрия – 8.320

Статистика

Италия побеждала в 13 прошлых матчах Евро

Италия не пропускала голы в 6 из 7 последних поединках в турнире

Италия не проигрывала в 5 предыдущих поединках против Австрии

Прогноз

Разместить ставку на «сухую» победу сборной Италии букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.14. Итальянская сборная очень надежно действует в защите, что подтверждает ее затяжная серия без пропущенных голов.