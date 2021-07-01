Бельгия – Италия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 22:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Бельгия – Италия, который состоится 2 июля 2021 года.

Бельгия

Бельгия провела не самый уверенный матч в 1/8 финала против Португалии и прошла в следующую стадию с определенной долей везения. На этом этапе их ждет более опасный соперник – итальянцы, которые очень мало пропускают и показывают уверенную игру в атаке. Под большим вопросом участие сразу нескольких лидеров сборной Бельгии, что добавляет головной боли Роберто Мартинесу. Данное противостояние можно смело называть одним из самых интересных четвертьфинальных поединков.

27 июня сборная Бельгии оказалась сильнее Португалии (1:0), а 21 июня обыграли симпатичную команду Финляндии (2:0).

Италия

Италия под руководством Манчини ставит рекорд за рекордом. Однако в матче с австрийцами коллектив имел проблемы с реализацией, что могло им стоить места в 1/4 финала ЧЕ 2020. Тем не менее, защита итальянцев продолжает держать высокий уровень и нападающим бельгийской сборной придется очень постараться, чтобы огорчить Доннаруму. Команда практически не пропускает и очень опасна на контратаках.

26 июня Италия только в дополнительное время переиграла сборную Австрии (2:1), а 20 июня оказалась сильнее Уэльса (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Бельгия – 3.49

Ничья – 3.12

Победит Италия – 2.41

Статистика

Италия пропустила всего один мяч в последних десяти матчах во всех турнирах

Сборная Бельгии выиграла пять матчей подряд во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей Бельгии закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Италия выиграла три из четырех последних матчей против Бельгии

Прогноз

Поставить на победу Италии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.41. Италия выглядит немного предпочтительнее соперника, за счет грамотной игры в обороне. Предполагаем минимальную победу подопечных Манчини, а в матче не будет зафиксировано много забитых мячей.