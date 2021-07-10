Италия – Англия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финал ЧЕ 2020 Италия — Англия, который состоится 11 июля 2021 года.
Италия
Сборная Италии с трудом прошла в финал, победив Испанию только в серии пенальти. Подопечные Манчини уверенно прошли групповой этап, но в плей-офф встретились с достойным сопротивлением соперников. Еще одной трудностью станет фактически «выездной» финал, ведь матч пройдет в Лондоне. Итальянцы имеют потрясающую серию без поражений уже более тридцати матчей.
6 июля Италия победила в серии пенальти команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти), а второго июля коллектив одержал победу над Бельгией (2:1).
Англия
Коллектив Саутгейта играет в очень прагматичный футбол, где главной целью является результат. Команда имеет уникальный шанс впервые выиграть чемпионат Европы, к тому же игра пройдет в Лондоне. Англичане пропустили всего один мяч на этом турнире, поэтому можно предположить, что стиль игры команды не поменяется и в финале.
7 июля сборная Англии прошла в дополнительное время Данию (2:1), а третьего июля крупно обыграли команду Украины (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Италия – 3.18
- Ничья – 3.04
- Победит Англия – 2.65
Статистика
- Сборная Италии не проигрывает уже 33 матча подряд во всех турнирах, а Англия не проигрывает 12 матчей
- Семь из восьми последних матчей сборной Англии закончились исходом «обе забьют — нет»
- Четыре последних матча между сборными закончились исходом «обе забьют»
- Англия выиграла только один поединок у Италии из последних 10 встреч команд
Прогноз
Поставить на победу Италии компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. Итальянцы, несмотря на то, что игра проходит в Лондоне выглядят более уверенно и стабильно. Предполагаем, что напряженная игра будет до последних минут, но победителями из этой встречи выйдут подопечные Роберто Манчини.