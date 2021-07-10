Италия – Англия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финал ЧЕ 2020 Италия — Англия, который состоится 11 июля 2021 года.

Италия

Сборная Италии с трудом прошла в финал, победив Испанию только в серии пенальти. Подопечные Манчини уверенно прошли групповой этап, но в плей-офф встретились с достойным сопротивлением соперников. Еще одной трудностью станет фактически «выездной» финал, ведь матч пройдет в Лондоне. Итальянцы имеют потрясающую серию без поражений уже более тридцати матчей.

6 июля Италия победила в серии пенальти команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти), а второго июля коллектив одержал победу над Бельгией (2:1).

Англия

Коллектив Саутгейта играет в очень прагматичный футбол, где главной целью является результат. Команда имеет уникальный шанс впервые выиграть чемпионат Европы, к тому же игра пройдет в Лондоне. Англичане пропустили всего один мяч на этом турнире, поэтому можно предположить, что стиль игры команды не поменяется и в финале.

7 июля сборная Англии прошла в дополнительное время Данию (2:1), а третьего июля крупно обыграли команду Украины (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Италия – 3.18

Ничья – 3.04

Победит Англия – 2.65

Статистика

Сборная Италии не проигрывает уже 33 матча подряд во всех турнирах, а Англия не проигрывает 12 матчей

Семь из восьми последних матчей сборной Англии закончились исходом «обе забьют — нет»

Четыре последних матча между сборными закончились исходом «обе забьют»

Англия выиграла только один поединок у Италии из последних 10 встреч команд

Прогноз

Поставить на победу Италии компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.6. Итальянцы, несмотря на то, что игра проходит в Лондоне выглядят более уверенно и стабильно. Предполагаем, что напряженная игра будет до последних минут, но победителями из этой встречи выйдут подопечные Роберто Манчини.