«Алашкерт» – «Шериф»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Алашкерт» — «Шериф», который состоится 20 июля 2021 года

«Алашкерт»

Команда из Армении уже прошла один этап квалификации и к матчу с «Шерифом» подходят с уверенностью в собственных силах. Коллектив еще не начал играть в новом сезоне чемпионата Армении, поэтому был вынужден готовиться к Лиге Чемпионов через товарищеские поединки. Матч с «Шерифом» обещает быть интересным и неуступчивым.

7 июля команда сыграла матч Лиги Чемпионов с «Коннах Куэей» (2:2), а 14 числа в ответном матче, только в дополнительное время смогли дожать соперника (1:0, доп. время).

«Шериф»

Коллектив из Молдавии имеет хороший опыт выступлений в квалификациях Лиги Чемпионов, поэтому многие отдают предпочтение именно гостям в этой паре. Клуб обладает несколькими талантливыми исполнителями, которые могут решить исход матча. Команда успела сыграть уже первый тур национального чемпионата.

7 июля «Шериф» крупно обыграл на выезде «Теуту» из Албании (4:0), а 13 числа в ответном поединке ограничились единственным голом (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Алашкерт» – 3.8

Ничья – 3.08

Победит «Шериф» – 2.2

Статистика

«Алашкерт» не знает поражений уже шесть матчей подряд (включая товарищеские встречи)

Четыре из пяти последних матчей «Шерифа» закончились исходом «обе забьют — нет»

Шесть последних домашних матчей «Алашкерта» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Шериф» пропустил только один мяч в десяти последних выездных официальных встречах во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Шерифа» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Молдавский клуб выглядит более стабильно и еврокубковый опыт должен помочь коллективу справиться с оппонентом и выиграть матч.