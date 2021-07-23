«Химки» – «Зенит»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 18:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Химки» — «Зенит», который состоится 24 июля 2021 года

«Химки»

«Химки» в прошлом сезоне, являясь новичком РПЛ , показали очень достойную игру во второй половине чемпионата, и сейчас считается крепким середняком. Уже в первом туре они на своем поле принимают чемпиона России – «Зенит», и данный матч все болельщики ждут с особым интересом. Команда проиграла все товарищеские матчи на предсезонном сборе, что немного беспокоит руководство и болельщиков.

18 июля «Химки» крупно проиграли в товарищеском матче «Спартаку» (1:5), а 14 числа уступили и «Сочи» (2:3).

«Зенит»

Питерский клуб остается на своем уровне и снова является фаворитом чемпионата на будущий сезон. Команда сохранила своих лидеров и к первому матчу подходит в статусе большого фаворита. Смогут ли подопечные Сергея Семака легко набрать три очка, все болельщики смогут увидеть совсем скоро.

17 июля «Зенит» уверенно обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России, а 11 числа команда обыграла в товарищеском матче «Карлсруэ» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победят «Химки» – 8.6

Ничья – 5.4

Победит «Зенит» – 1.36

Статистика

«Зенит» не проигрывает уже 12 матчей во всех турнирах, а «Химки» одержали только две победы из десяти последних поединков (включая товарищеские матчи)

«Зенит» выиграл девять матчей подряд у «Химок»

Три последних матча «Зенита» с «Химками »закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Зенит» сыграл вничью три из четырех последних выездных матчей

Прогноз

Поставить на победу «Зенита» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.01. Команда из Санкт-Петербурга гораздо сильнее противника по подбору игроков, и судя по матчу за Суперкубок России, находится в хорошей форме.