«Андерлехт» — «Сен-Жилуаз»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:50

Букмекер Pinnacle открыл выгодную линию на матч 1-го тура чемпионата Бельгии «Андерлехт» — «Сен-Жилуаз», который состоится 25 июля 2021 года.

«Андерлехт»

Прошлый розыгрыш Высшей лиги «Андерлехт» завершал в чемпионской группе. На финише сезона команда выдела серию неудачных матчей, лишившись возможности финишировать в призовой тройке – четыре ничьи и два поражения.

К вышесказанному добавим, что «Андерлехт» не выигрывал в 3 последних матчах чемпионата на своем поле. При этом, в 6 предыдущих играх команды на своем поле выиграли ставки на ТБ (2,5) и «обе забьют – да».

«Сен-Жилуаз»

«Сен-Жилуаз» дебютирует в элитном дивизионе чемпионата Бельгии. В прошлой кампании клуб выступал в Про Лиге, где ему удалось уверенно завоевать золотые медали. По ходу сезона команда оформила 22 победы и четыре ничьи, проиграв только два поединка своим соперникам.

Также отметим, что в семи прошлых гостевых матчах «Сен-Жулиаз» забивал минимум два гола и не проигрывал.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Андерлехт» — 1.694

Ничья – 4.050

Победит «Сен-Жулиаз» — 4.990

Статистика

«Андерлехт» побеждал соперника в двух очных встречах

В 2 дуэлях команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Сен-Жулиаз» не забивал голы в 2 противостояниях против «Андерлехта»

Прогноз

Поставить на победу «Андерлехта» в предстоящей игре букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.694. У «Андерлехта» есть свежая практика уверенной победы над «Сен-Жулиаз», который хозяева в прошлом сезоне разгромили на выезде в кубковом поединке.