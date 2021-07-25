«Црвена Звезда» – «Кайрат»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Црвена Звезда» — «Кайрат», который состоится 28 июля 2021 года

«Црвена Звезда»

Сербская команда довольно неожиданно уступила в первом матче, однако еще далеко не все потеряно и ответный матч дает шансы «Црвене Звезде» пройти в следующий этап. Клуб хорошо прошел евросезон в прошлом футбольном году, поэтому болельщики и руководство надеются на повторение успеха и сейчас.

24 июля «Црвена Звезда» обыграла во втором туре чемпионата Сербии «Младость» (1:0), а 21 числа уступила в первом матче «Кайрату» (1:2).

«Кайрат»

Коллектив из Казахстана пишет настоящую историю, победив в первом матче непростого соперника. В ответном поединке команде будет еще сложнее, но при внимательной игре в обороне и реализации собственных моментов, у игроков есть все шансы пройти дальше в квалификации Лиги Чемпионов. Коллектив обладает опытными игроками и перспективной молодежью, которые будут бороться до последней минуты.

24 июля «Кайрат» проиграл в чемпионате Казахстана «Турану» (0:1), а 21 июля оказался сильнее «Црвены Звезды» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Црвена Звезда» – 1.44

Ничья – 4.4

Победит «Кайрат» Алматы – 7.6

Статистика

Пять из шести последних матчей «Кайрата» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Црвена Звезда» выиграла семь матчей из последних десяти во всех турнирах

В пяти последних личных встречах клубов был зафиксирован исход ТМ 3.5

«Кайрат» Алматы выиграл три последних игры у «Црвены Звезды»

Прогноз

Поставить на победу «Црвены Звезды» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.23. Предполагаем, что сербы смогут без проблем отыграть отставание в один мяч, а команде из Казахстана не хватит опыта таких матчей и дальше пройдет «Црвена Звезда»