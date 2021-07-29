«Урал» – «Нижний Новгород»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Урал» — «Нижний Новгород», который состоится 1 августа 2021 года

«Урал»

Команда из Екатеринбурга очень неудачно начал чемпионат, крупно проиграв на своем поле. Тем не менее, коллективу не стоит отчаиваться и уже в нынешнем поединке «Урал» на своем поле играет с новичком РПЛ , что является отличным шансом набрать очки. Екатеринбургская команда имеет талантливых и опытных исполнителей, что должно помочь им в этой встрече.

25 июля «Урал» крупно проиграл на своем поле «Краснодару» (0:3), а 18 числа команда оказалась сильнее в товарищеском поединке «Крыльев Советов» (1:0).

«Нижний Новгород»

Несмотря на статус новичка РПЛ , команда уже набрала свои первые три очка в этом сезоне, обыграв уставшего соперника, который в середине недели играл в Лиге Конференций. Коллектив после победы получил уверенность в своих силах и заставил других соперников относиться к себе серьезнее. Матч с «Уралом» обещает быть наполненным борьбой на каждом участке поля и тактическим противостоянием двух тренеров.

26 июля «Нижний Новгород» минимально обыграл «Сочи» в чемпионате (1:0), а 19 числа уступил в товарищеском матче ЦСКА (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» – 2.01

Ничья – 3.35

Победит «Нижний Новгород» – 4.21

Статистика

Обе команды выиграли по четыре матча из последних десяти встреч (с учетом товарищеских поединков)

«Урал» забивал в семи из десяти последних домашних матчах во всех турнирах

Пять последних выездных матчей «Нижнего Новгорода» закончились исходом «обе забьют»

В единственном матче Кубка России между клубами, «Урал» одержал победу в дополнительное время (2:0).

Прогноз

Поставить на победу «Урала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.01. Первое поражение команды из Екатеринбурга можно считать досадным недоразумением и в этом матче «Урал» сможет выжать максимум и добыть три очка.