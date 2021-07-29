«Ростов» – «Зенит»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит», который состоится 1 августа 2021 года
«Ростов»
Ростовчане начали чемпионат не слишком удачно, и после первого тура команда осталась без очков. Следующая встреча обещает быть еще тяжелее, ведь в гости приезжает чемпион России. Валерий Карпин и его тренерский штаб умеет настраивать команду на серьезных соперников, поэтому можно ожидать увлекательный и тактически сложный поединок.
23 июля «Ростов» на своем поле уступил московскому «Динамо» (0:2), а 17 числа команда проиграла в товарищеском матче «Гонведу» (0:1).
«Зенит»
Питерский коллектив начал матч с уверенной победы, и как и в прошлые годы является главным фаворитом на чемпионство в этом сезоне. Клуб ставит высокие цели и в еврокубках, а поэтому тренерскому штабу необходимо правильно распределить командные ресурсы. «Зениту» никогда не было просто в Ростове-на-Дону, поэтому матч будет интересным и боевым.
24 июля «Зенит» обыграл на выезде «Химки» (3:1), а 17 числа крупно обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ростов» – 7.04
- Ничья – 4.05
- Победит «Зенит» – 1.54
Статистика
- «Зенит» выиграл три из четырех последних матчей с «Ростовом»
- Три последних матча «Ростова» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Зенит» не проигрывает уже 14 матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из последних шести матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.54. «Ростов» не лучшим образом стартовал в этом сезоне РПЛ, а «Зенит» показывает неплохой футбол. Предполагаем, что питерцы выиграют этот непростой матч.