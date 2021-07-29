«Ростов» – «Зенит»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит», который состоится 1 августа 2021 года

«Ростов»

Ростовчане начали чемпионат не слишком удачно, и после первого тура команда осталась без очков. Следующая встреча обещает быть еще тяжелее, ведь в гости приезжает чемпион России. Валерий Карпин и его тренерский штаб умеет настраивать команду на серьезных соперников, поэтому можно ожидать увлекательный и тактически сложный поединок.

23 июля «Ростов» на своем поле уступил московскому «Динамо» (0:2), а 17 числа команда проиграла в товарищеском матче «Гонведу» (0:1).

«Зенит»

Питерский коллектив начал матч с уверенной победы, и как и в прошлые годы является главным фаворитом на чемпионство в этом сезоне. Клуб ставит высокие цели и в еврокубках, а поэтому тренерскому штабу необходимо правильно распределить командные ресурсы. «Зениту» никогда не было просто в Ростове-на-Дону, поэтому матч будет интересным и боевым.

24 июля «Зенит» обыграл на выезде «Химки» (3:1), а 17 числа крупно обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ростов» – 7.04

Ничья – 4.05

Победит «Зенит» – 1.54

Статистика

«Зенит» выиграл три из четырех последних матчей с «Ростовом»

Три последних матча «Ростова» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Зенит» не проигрывает уже 14 матчей подряд во всех турнирах

Четыре из последних шести матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз