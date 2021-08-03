«Спартак» – «Бенфика»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Спартак» — «Бенфика», который состоится 4 августа 2021 года

«Спартак»

Московский «Спартак» нанял нового тренера и усилил несколько позиций, чтобы достойно выступить не только в РПЛ , но и еврокубках. Но уже в полуфинальной стадии квалификации Лиги Чемпионов им попалась «Бенфика», которая также вкладывает огромные финансы в развитие команды и покупку игроков. Коллектив неплохо провел межсезонный сбор, а поэтому болельщики и руководство ждет успешного выступления.

30 июля «Спартак» обыграл на выезде «Крылья Советов» (1:0), а 24 числа команда проиграла на выезде «Рубину» (0:1).

«Бенфика»

Португальская команда в последние два года испытывала проблемы в Лиге Чемпионов, а поэтому в нынешнем сезоне команда настроена на попадание в групповой турнир, что позволит частично покрыть свои затраты и вновь громко заявить о себе на всю Европу. Коллектив давно не проигрывает и показывает качественную игру, против которой «Спартаку» предстоит противостоять.

25 июля «Бенфика» сыграла товарищеский матч с «Марселем» (1:1), а 22 числа минимально обыграла «Лилль» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» – 3.05

Ничья – 3.43

Победит «Бенфика» – 2.39

Статистика

«Бенфика» потерпела поражение только в одном матче из десяти последних

Команды обменялись домашними победами в прошлых двух личных встречах

В девяти из одиннадцати матчах «Спартака» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей «Спартака» закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Бенфики», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.39. Португальский клуб обладает подбором более техничных и опытных футболистов, которые позволят сделать результат уже в первом матче.