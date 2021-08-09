«Лудогорец» – «Олимпиакос»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1628541003

вчера, 23:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Лудогорец» — «Олимпиакос», который состоится 10 августа 2021 года

«Лудогорец»

«Лудогорец» сумел выстоять в Греции, и теперь будет выходить на поле своего стадиона с определенной долей оптимизма. Команде отводили очень мало шансов, но игроки доказали свое мастерство и судьба противостояния перенесена на второй матч. Команда уверенно идет в чемпионате и попробует подкрепить свой успех в Лиге Чемпионов.

Третьего августа «Лудогорец» сыграл вничью с «Олимпиакосом» в первом матче Лиги Чемпионов (1:1), а 31 июля коллектив уверенно обыграл ЦСКА 1948 в чемпионате Болгарии (3:0).

«Олимпиакос»

Один из самых знаменитых клубов Греции не смог на своем поле решить исход противостояния и практически себе обеспечить выход в финал квалификации. Теперь коллективу придется зарабатывать свою путевку на поле соперника. Чемпионат страны у клуба еще не начался, поэтому команда может полностью сконцентрироваться на борьбу за участие в групповом турнире Лиги Чемпионов.

Третьего августа «Олимпиакос» не смог дожать на своем поле «Лудогорец» (1:1), а 28 июля команда обыграла на выезде «Нефтчи» в Лиге Чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лудогорец» – 3.34

Ничья – 3.14

Победит «Олимпиакос» – 2.37

Статистика

Обе команды проиграли всего по одному поединку из последних десяти поединков во всех турнирах

«Лудогорец» забивает на своем поле более чем в 25 матчах подряд во всех турнирах

Пять из шести последних выездных встреч «Олимпиакоса» закончились исходом «обе забьют — нет»

Пять из шести последних матчей греческого клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лудогорца», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.34. Болгарская команда уже показала в первом матче, что просто так они не отдадут путевку в финал квалификации. Предполагаем, что хозяевам повезет чуть больше в этой встрече.