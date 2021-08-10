«Шахтёр» (Караганда) — «Колос». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (10.08.2021)

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10 августа 2021, 14:45

В рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций мы увидим битву «Шахтёра» из Караганды и «Колоса». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этой игре нет, но букмекеры отдают небольшое предпочтение украинскому клубу. Поставить на победу «Колоса» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.4. В случае победы «Шахтера» зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают 2.3 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Шахтер» на хорошем уровне провел первую игру квалификации. Периодами команда доминировала над своим соперником и создала больше опасных моментов у ворот, но забить гол так и не удалось.

«Колос» очень нестабильно вошел в сезон. В первом домашнем поединке Лиги конференций коллектив старался показать себя с наилучшей стороны и порадовать большое количество людей, заполнивших стадион, но получилось расписать лишь нулевую ничью.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Шахтера» насчитывает четыре матча

Последние три игры «Колоса» завершились результатом ТМ 2.5

«Колос» выиграл всего один раз в последних четырех матчах

Прогноз

Матч ожидается очень боевой, обе команды настроены бороться на каждом участке поля. Сложно сказать, кто окажется сильнее, но много голов мы здесь точно не увидим. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча квалификации Лиги Европы.