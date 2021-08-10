В РПЛ две тренерские рокировки за три тура. Говорим об ушедших, вновь прибывших и тех, под кем шатается кресло

Сезон отставок стартовал слишком рано.
За весь прошлый сезон в РПЛ потеряли и нашли работу 8 тренеров
- 2 из 8 тренерских перестановок в РПЛ-2020/21 взяла на себя «Уфа»: после 10-го тура Рашид Рахимов заменил Вадима Евсеева, а после 24-го тура убрали Рахимова и назначили Алексея Стукалова.
- По одной рокировке на тренерском мостике сделали «Химки», «Динамо», «Арсенал», «Ротор», ЦСКА и «Краснодар».
- Виктор Ганчаренко по ходу сезона 2020/21 поработал в двух командах: после 23-го тура белорусский специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера ЦСКА, а после 24-го был назначен ответственным за результат в «Краснодаре».
- Рашид Рахимов нашел и потерял работу по ходу прошлого сезона: в октябре приступил к работе, в апреле отправился в отставку.
- Тренеры, которые были уволены из клубов РПЛ по ходу прошлого сезона: Гунько («Химки»), Евсеев («Уфа»), Подпалый («Арсенал»), Хацкевич («Ротор»), Ганчаренко (ЦСКА), Мусаев («Краснодар»), Рахимов («Уфа»).
- Тренеры, назначенные по ходу сезона 2020/21: Черевченко («Химки»), Рахимов («Уфа»), Шварц («Динамо»), Парфенов («Арсенал»), Батуренко («Ротор»), Олич (ЦСКА), Стукалов («Уфа»), Ганчаренко («Краснодар»).
- Первая тренерская отставка в прошлом сезоне случилась после 8-го тура, а к зимнему перерыву только в четырех клубах сменились тренеры.
Двоих пишем, один в уме
Сейчас половина этой нормы выполнена уже в августе, а первая голова полетела после второго тура. Понятно, у Валерия Карпина особая ситуация, его уход из «Ростова» во многом спровоцирован заключением контракта с РФС, и пока мы рассуждали о рисках совмещения, Боливар взбрыкнул, не выдержав двоих.
Впрочем, заключение союза со сборной России — это только часть истории. Если бы у «желто-синих» были блестящие результаты, никто бы не отпустил Карпина. Тут еще нужно подумать, что стало определяющим — совмещение постов или 9 поражений в 12 матчах? Если смотреть с этой стороны, то отставка Карпина назрела, появление второй работы просто помогло скорее сгореть огромному кредиту доверия.
Юрий Матвеев в прошлом сезоне приземлил «Урал» на 12-ю позицию в турнирной таблице, а на старте нового чемпионата набрал 1 очко из 9 возможных. Календарь не был таким уж простым, а «Урал» не выглядел безнадежно. Сезон только начался, и резкость Григория Иванова удивила.
Во всяком случае, матчи против «Краснодара», «Нижнего Новгорода» и «Сочи» не выглядели определяющими, и если Юрий Матвеев себя исчерпал на посту главного тренера «Урала», то произошло это не сегодня. Логичнее было бы произвести перестановку на тренерском мостике в межсезонье, дать новому ставленнику провести с командой сборы.
Карпин и Матвеев завершили работу в РПЛ после старта чемпионата, а «один в уме» — это Ивица Олич. ЦСКА странно поступил с хорватом, отправив его в отставку накануне старта летней подготовки. Формально это и есть первая тренерская перестановка нового сезона, но фактически Олич даже не заглянул в РПЛ-2021/22, так что оставляем его за скобками.
Тренеры-новички — совсем не новички
Юрий Сёмин не нуждается в представлениях, мэтр отечественного тренерского цеха трижды делал «Локомотив» чемпионом России, а также работал с «Динамо», «Мордовией» и «Анжи». «Ростов» — пятый клуб Юрия Павловича в Премьер-Лиге, где он в последний раз появлялся в сезоне 2019/20. Истекший контракт с «железнодорожниками» продлен не был, на момент ухода Сёмина «Локо» располагался на второй строчке в турнирной таблице.
Второй свеженазначенный тренер, как и Сёмин, не появлялся в РПЛ с сезона 2019/20. Игорь Шалимов отработал у руля «Ахмата» полный чемпионат, но в Грозном никого не удовлетворил финиш на 13-м месте. До этого Игорь Михайлович работал с «Краснодаром», а еще раньше — с «Ураланом». Легко оспорить характеристику, которую дал Шалимову Григорий Иванов. Президент «Урала» назвал нового рулевого «Урала» «топовым тренером».
Под прицелом: Алексей Березуцкий, Руй Витория и Дмитрий Парфенов
Если говорить о группе риска, то на сегодняшний день в ней три специалиста. У Игоря Осинькина солидный кредит доверия в Самаре, хотя из серии поражений нужно выбираться. «Уфа» Алексея Стукалова набрала 1 очко в матчах с ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом» — объективно непростой старт чемпионата, но по игре «Уфа» смотрелась прилично и могла рассчитывать на большее количество очков в матчах с московскими клубами.
А вот Дмитрий Парфенов мог остаться без работы, если бы проиграл «Крыльям Советов». До матча с волжанами туляки потерпели 10 поражений в 13 матчах РПЛ. Выиграв, Парфенов отсрочил свою отставку, но впереди матчи с «Краснодаром», «Спартаком», «Ахматом» и ЦСКА. Из этой серии «Арсенал» может выйти с новым тренером, и это ни для кого не станет сюрпризом. Куда «горячее» ситуация в московских клубах.
Внезапно назначенный Алексей Березуцкий пока не впечатляет скорых на расправу боссов ЦСКА, не исключаю вариант, при котором «армейцы» еще до конца августа сменят тренера, ведь впереди матчи против «Ростова», «Ахмата» и «Зенита». «Спартак» вроде бы должен крепче держаться за Руя Виторию, ведь португалец — тренер с именем и опытом работы в «Бенфике». Ему объективно нужно время на внедрение своих игровых принципов.
Но все в курсе, что в «Спартаке» многие решения принимаются импульсивно и имеют мало общего со здравым смыслом. Витория изначально был на прицеле у Заремы Салиховой, из клуба уже ушел спортивный директор Дмитрий Попов, приглашавший португальца, так что еще парочка неудач Руя могут оказаться достаточным поводом для Федуна, чтобы перевернуть страницу и сделать новую ставку.
- Смотри, и наслаждайся результатами!... Чего же ты в дискуссию-то вступаешь?
- Никто твой клуб и не трогает - флаг ему в руки!
- Смотри, и наслаждайся результатами!... Чего же ты в дискуссию-то вступаешь?
- Никто твой клуб и не трогает - флаг ему в руки!
постепенно, матч за матчем деградировала игра ЦСКА при нём.
0 ударов в створ со свиньями, после того как они 0:3 уфе продули!!!
Эджуке, Влашич, Рондон, Дзагоев в старте и 0 ударов в створ!
это не тренер и нечего ему было делать в ЦСКА.
теперь вот разгребаем завалы.
а с Гончаром закончили первый круг на 1 месте!!! Месяц на первом месте были.
И игра поставлена была, каждый игрок знал что делать.
Щас только вспоминать об этом остаётся
постепенно, матч за матчем деградировала игра ЦСКА при нём.
0 ударов в створ со свиньями, после того как они 0:3 уфе продули!!!
Эджуке, Влашич, Рондон, Дзагоев в старте и 0 ударов в створ!
это не тренер и нечего ему было делать в ЦСКА.
теперь вот разгребаем завалы.
а с Гончаром закончили первый круг на 1 месте!!! Месяц на первом месте были.
И игра поставлена была, каждый игрок знал что делать.
Щас только вспоминать об этом остаётся
- Если ему даже поработать толком не дали?
- А вот уж кто разваливал клуб долгое время - это бывший ГТ! Напомнить тебе фамилию, или сам в курсе?
- И напоследок...
- Олич - классный нап в прошлом, затем помощник ГТ сборной Хорватии.
- А кто такой, твой Лёша? И игроком был - никогда не блистал, и как тренер 0,5.
- Если ему даже поработать толком не дали?
- А вот уж кто разваливал клуб долгое время - это бывший ГТ! Напомнить тебе фамилию, или сам в курсе?
- И напоследок...
- Олич - классный нап в прошлом, затем помощник ГТ сборной Хорватии.
- А кто такой, твой Лёша? И игроком был - никогда не блистал, и как тренер 0,5.
- Каждый тренер выстраивает команду под своё видение игры. Следовательно новые игроки нужны по-любому.
- Да чего там лукавить, вон Барса, ПСЖ, Юве, Манчестер, Челси и проч. - каждое трансферное окно кого-то продают, кого-то покупают. А ведь у них команды в порядке. И тренеры те же. Просто они хотят сделать свои клубы ещё сильнее...
- Так что увольнять Олича только из-за просьбы купить пару-тройку игроков под его схему игры - считаю верхом НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА!
- Скорее всего, Олич не захотел участвовать в "тёмных делишках" руководства клуба. Это сразу всё объясняет! А то - трансферы...
- Каждый тренер выстраивает команду под своё видение игры. Следовательно новые игроки нужны по-любому.
- Да чего там лукавить, вон Барса, ПСЖ, Юве, Манчестер, Челси и проч. - каждое трансферное окно кого-то продают, кого-то покупают. А ведь у них команды в порядке. И тренеры те же. Просто они хотят сделать свои клубы ещё сильнее...
- Так что увольнять Олича только из-за просьбы купить пару-тройку игроков под его схему игры - считаю верхом НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА!
- Скорее всего, Олич не захотел участвовать в "тёмных делишках" руководства клуба. Это сразу всё объясняет! А то - трансферы...
- Был же Олич! Нормальный тренер! Чего же вам ещё надо было??? Чем же это он Вам так замешал???
- Был же Олич! Нормальный тренер! Чего же вам ещё надо было??? Чем же это он Вам так замешал???