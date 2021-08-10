В РПЛ две тренерские рокировки за три тура. Говорим об ушедших, вновь прибывших и тех, под кем шатается кресло

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10 августа 2021, 20:00

Сезон отставок стартовал слишком рано.

За весь прошлый сезон в РПЛ потеряли и нашли работу 8 тренеров

- 2 из 8 тренерских перестановок в РПЛ -2020/21 взяла на себя «Уфа»: после 10-го тура Рашид Рахимов заменил Вадима Евсеева, а после 24-го тура убрали Рахимова и назначили Алексея Стукалова.

- По одной рокировке на тренерском мостике сделали «Химки», «Динамо», «Арсенал», «Ротор», ЦСКА и «Краснодар».

- Виктор Ганчаренко по ходу сезона 2020/21 поработал в двух командах: после 23-го тура белорусский специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера ЦСКА , а после 24-го был назначен ответственным за результат в «Краснодаре».

- Рашид Рахимов нашел и потерял работу по ходу прошлого сезона: в октябре приступил к работе, в апреле отправился в отставку.

- Тренеры, которые были уволены из клубов РПЛ по ходу прошлого сезона: Гунько («Химки»), Евсеев («Уфа»), Подпалый («Арсенал»), Хацкевич («Ротор»), Ганчаренко ( ЦСКА ), Мусаев («Краснодар»), Рахимов («Уфа»).

- Тренеры, назначенные по ходу сезона 2020/21: Черевченко («Химки»), Рахимов («Уфа»), Шварц («Динамо»), Парфенов («Арсенал»), Батуренко («Ротор»), Олич ( ЦСКА ), Стукалов («Уфа»), Ганчаренко («Краснодар»).

- Первая тренерская отставка в прошлом сезоне случилась после 8-го тура, а к зимнему перерыву только в четырех клубах сменились тренеры.

Двоих пишем, один в уме

Сейчас половина этой нормы выполнена уже в августе, а первая голова полетела после второго тура. Понятно, у Валерия Карпина особая ситуация, его уход из «Ростова» во многом спровоцирован заключением контракта с РФС , и пока мы рассуждали о рисках совмещения, Боливар взбрыкнул, не выдержав двоих.

Впрочем, заключение союза со сборной России — это только часть истории. Если бы у «желто-синих» были блестящие результаты, никто бы не отпустил Карпина. Тут еще нужно подумать, что стало определяющим — совмещение постов или 9 поражений в 12 матчах? Если смотреть с этой стороны, то отставка Карпина назрела, появление второй работы просто помогло скорее сгореть огромному кредиту доверия.

Юрий Матвеев в прошлом сезоне приземлил «Урал» на 12-ю позицию в турнирной таблице, а на старте нового чемпионата набрал 1 очко из 9 возможных. Календарь не был таким уж простым, а «Урал» не выглядел безнадежно. Сезон только начался, и резкость Григория Иванова удивила.

Во всяком случае, матчи против «Краснодара», «Нижнего Новгорода» и «Сочи» не выглядели определяющими, и если Юрий Матвеев себя исчерпал на посту главного тренера «Урала», то произошло это не сегодня. Логичнее было бы произвести перестановку на тренерском мостике в межсезонье, дать новому ставленнику провести с командой сборы.

Карпин и Матвеев завершили работу в РПЛ после старта чемпионата, а «один в уме» — это Ивица Олич. ЦСКА странно поступил с хорватом, отправив его в отставку накануне старта летней подготовки. Формально это и есть первая тренерская перестановка нового сезона, но фактически Олич даже не заглянул в РПЛ -2021/22, так что оставляем его за скобками.

Тренеры-новички — совсем не новички

Юрий Сёмин не нуждается в представлениях, мэтр отечественного тренерского цеха трижды делал «Локомотив» чемпионом России, а также работал с «Динамо», «Мордовией» и «Анжи». «Ростов» — пятый клуб Юрия Павловича в Премьер-Лиге, где он в последний раз появлялся в сезоне 2019/20. Истекший контракт с «железнодорожниками» продлен не был, на момент ухода Сёмина «Локо» располагался на второй строчке в турнирной таблице.

Второй свеженазначенный тренер, как и Сёмин, не появлялся в РПЛ с сезона 2019/20. Игорь Шалимов отработал у руля «Ахмата» полный чемпионат, но в Грозном никого не удовлетворил финиш на 13-м месте. До этого Игорь Михайлович работал с «Краснодаром», а еще раньше — с «Ураланом». Легко оспорить характеристику, которую дал Шалимову Григорий Иванов. Президент «Урала» назвал нового рулевого «Урала» «топовым тренером».

Под прицелом: Алексей Березуцкий, Руй Витория и Дмитрий Парфенов

Если говорить о группе риска, то на сегодняшний день в ней три специалиста. У Игоря Осинькина солидный кредит доверия в Самаре, хотя из серии поражений нужно выбираться. «Уфа» Алексея Стукалова набрала 1 очко в матчах с ЦСКА , «Динамо» и «Локомотивом» — объективно непростой старт чемпионата, но по игре «Уфа» смотрелась прилично и могла рассчитывать на большее количество очков в матчах с московскими клубами.

А вот Дмитрий Парфенов мог остаться без работы, если бы проиграл «Крыльям Советов». До матча с волжанами туляки потерпели 10 поражений в 13 матчах РПЛ . Выиграв, Парфенов отсрочил свою отставку, но впереди матчи с «Краснодаром», «Спартаком», «Ахматом» и ЦСКА . Из этой серии «Арсенал» может выйти с новым тренером, и это ни для кого не станет сюрпризом. Куда «горячее» ситуация в московских клубах.

Внезапно назначенный Алексей Березуцкий пока не впечатляет скорых на расправу боссов ЦСКА , не исключаю вариант, при котором «армейцы» еще до конца августа сменят тренера, ведь впереди матчи против «Ростова», «Ахмата» и «Зенита». «Спартак» вроде бы должен крепче держаться за Руя Виторию, ведь португалец — тренер с именем и опытом работы в «Бенфике». Ему объективно нужно время на внедрение своих игровых принципов.

Но все в курсе, что в «Спартаке» многие решения принимаются импульсивно и имеют мало общего со здравым смыслом. Витория изначально был на прицеле у Заремы Салиховой, из клуба уже ушел спортивный директор Дмитрий Попов, приглашавший португальца, так что еще парочка неудач Руя могут оказаться достаточным поводом для Федуна, чтобы перевернуть страницу и сделать новую ставку.