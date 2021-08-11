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Новые Галактикос. ПСЖ подписал пятёрку чемпионов, но не хватает ещё одного футболиста

вчера, 15:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
Доннарумма Джанлуиджи
Доннарумма Джанлуиджи
Вратарь
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Важен не только запах чемпионов, но вкус и цвет.

У Леонардо сказочное лето

Спортивный директор ПСЖ поймал в сети богатого клуба человека, чье появление рядом с французами автоматически увеличило интерес к парижанам. В дни первого надежного инсайда о переезде Месси в Лигу 1 сотни тысяч людей начали подписываться на их страницу, сейчас почти 43 миллиона. Недавно было на семь миллионов меньше. Также в составе Почеттино было меньше чемпионов Европы, Южной Америки или мира. И победителей Лиги чемпионов, ведь три новичка – с «ушастым» в коллекции. Роналдиньо назвал ПСЖ суперкомандой, чувствует запах чемпионов. Неудивительно – Месси, Рамос, Вейналдум и Доннарумма, брали большие кубки. Даже у Хакими есть победа в Лиге чемпионов, пускай в том сезоне юный марокканец появился лишь в двух матчах турнира. Но кроме запаха, в футболе важен вкус футбола от самих чемпионов.

«Нассер, вы прекрасный человек»

Посмотрев на пятерку новичков, а также зная, какие у ребят зарплаты и подъемные, фанат задастся логичным вопросом. А как ПСЖ вписывается в финансовый фэйр-плей? Разгадка кроется в том, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, в отличие от Андреа Аньелли, не предавал Чеферина. Президент УЕФА после отказа парижан от Суперлиги выступил с теплым заявлением:

Нассер, спасибо вам от всего сердца. Вы показали, что вы — прекрасный человек.

Предлагаете выбросить команду прекрасного человека из Лиги чемпионов из-за финансовых правил? Тем более, в «Амазоне» как-то прознали в середине июня, что Лионель собрался именно в ПСЖ – как версия, банальным промышленным шпионажем добрались до финансовой отчетности «Барселоны», и выкупили права на 80% матчей Лиги 1. Всего 300 млн евро в год, так что французские и катарские каналы теперь делятся правами с американцами.

Месси приведет за собой деньги, пускай новость о 250 тысячах футболках за час – выдумка. Но не случайно сейчас длинная очередь у клубного магазина ПСЖ. Так что богатые американцы вовремя зашли (они любят ПСЖ, как показывают финансовые отчеты). И катарцы придумают, как отблагодарить Лионеля. Забавно читать инсайды о зарплате Месси – всюду после уплаты налогов получаются условия, которые предлагала «Барселона». Понятно, что никто не мешает потом аргентинцу годик побегать в чемпионате Катара, и вот там правила УЕФА не действуют. Подарят игроку хоть 100 млн евро, лишь бы играл хорошо. Условия наперед оговорены, но не озвучены, ПСЖ не боится Чеферина и правил.

Состав слишком полнокровный

Кроме одной позиции – из чистых форвардов Икарди, а он не Безнема или Левандовски в ЛЧ. Если бы Мбаппе ушел в «Реал», то до конца месяца могли бы такого найти. Видим реинкарнацию схемы Переса, получившую название Галактикос. В Мадриде, кстати, не сработала. И соединение Зиданов и Павонов не всегда вело в финалы Лиги чемпионов. И Роналду долго бесновался после вылетов в плей-офф турнира, пока умелый Анчелотти не довел дело до ума с Ди Марией в центре поля. ПСЖ никто не гарантирует победу в ЛЧ. Очередь длинная – шейхи из «Манчестер Сити» тоже сделали вид, что не хотели в Суперлигу. Да и «Бавария» при Нагельсманне не всегда будет проигрывать.

У ПСЖ сейчас перебор исполнителей в основу. Кимпембе нужен, чтобы страховать Рамоса – в прошлом сезоне в «Реале» капитана мучили травмы, и сейчас он вне игры на пару недель. Также можно бегать в три центральных, хотя об этом чуть ниже. Курзава, Диалло и Бернат – кандидаты на левый фланг, Хакими и Дагба – на правый. С трансфером Погба спешить не станут, ведь Вейналдум, Верратти, Паредес, Данило и Гейе закрывают центральную ось. Неймара, Сарабию, Икарди, Мбаппе, Ди Марию, Дракслера и Месси надо уместить в одном составе в атаке, хотя тут 3-4 позиции на семь человек.

Легко придумать пять схем с Месси

От «4-4-2» до «3-5-2». Трансфер важный, но еще важнее, чтобы мгновенно заиграл. Нет сомнений, что форвард сильнее защитников Лиги 1, но есть сомнения в гении Почеттино. Аргентинец слишком напоминает неуспешных наставников «Барселоны», и не сильно он похож на трофейных маньяков вроде Гвардиолы. Тень Зидана нависла над наставником, ведь оступится – в Париж пригласят Зинедина. И он пойдет тренировать Месси после Роналду, если к тому времени не будет возглавлять сборную Франции.

Для Месси существует несколько позиций – атакующий хавбек под нападающим, а на острие могут сыграть Икарди, Мбаппе (если не уйдет до конца месяца) или даже Неймар, ведь такой вариант обкатывали в сборной Бразилии. Лионель способен сыграть и на острие сразу в нескольких схемах – роль «ложной девятки» для него не новая, хвала экспериментам Гвардиолы. Наконец, есть правый фланг, где Лионелю привычно удобно. Особенно если Хакими в роли Дани Алвеса заберет основную часть беговой работы. Этот трансфер не только о деньгах.

Финал Лиги чемпионов не исключаем

Месси пришел не поднимать середняка РПЛ на вершину, а приглашен в сильную команду с большим количеством лишних поражений. Переживания за оборону – Маркиньос, Рамос и Кимпембе звездные, но могут легко подставить Наваса или Доннарумму. Кстати, даже эта конкуренция или поможет выявить сильнейшего, или помешает развиваться. Месси нужен, поскольку вокруг него легко сплотиться, а Рамос на правах опытного вожака добавит этому коллективу характера.

На знаменитом ужине друзья из ПСЖ подшучивали над аргентинцем: «Давай к нам в Париж». Дошутились до перехода, и по эффекту очевидно, что влияние Месси на мировой футбол больше, чем думали. А поскольку Лионель чистенько идет в 2021 году по личной статистике – вопреки результатам «Барселоны», забил много голов и выиграл Кубок Америки – снял «проклятие» со сборной, то получаете даже слишком очевидного фаворита ЛЧ. Футбол таких не любит, но в Париже Месси встретит врагов, встретит друзей и может стать любимчиком.

Персональный маятник качнулся в сторону ностальгии и обожания известного форварда. Месси сбрил бороду, стал визуально моложе и напомнил о временах, когда не было миллиардных долгов у «Барселоны». Еще не было смертельного контракта, который помешал подписать новую сделку – испанские законы запрещают понижать зарплату по новому соглашению сильнее, чем на 50% от суммы предыдущей сделки (способ борьбы с махинациями). У Лионеля личная перезагрузка, и уже в субботу «Страсбур» может ощутить на себе всю мощь вдохновенного и улыбающегося Месси.

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Все комментарии
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:44
Вообще мне интересно только одно,как Рамос и Месси сыграються.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:05
Желаю удачи Месси, но что-то подсказывает, что ПСЖ в этом сезоне ЛЧ не возьмет. До финала дойти может, но не победит.
volga.kot
volga.kot
вчера в 20:51
    112910415
    112910415
    вчера в 20:48
    будет не скучно !
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    вчера в 20:26
    За Кейлора обидно. Ну ни в чем он Доннаруме не уступает, разве что только ростом
    Nazi
    Nazi ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 20:11
    Про него забыли :)

    Осмелюсь предположить, что это Тео Эрнандес, которого Париж хотел купить из Милана.

    А может я чего то не понял из заголовка, который перемудрили :)
    aventure61
    aventure61
    вчера в 19:40
      3ton
      3ton
      вчера в 18:42
      А насчёт Месси я где-то то читал , что в контракте есть опция расторжения контракта.
      Через год он может расторгнуть контракт и вернуться в Барселону .
      3ton
      3ton ответ Serg_Diamond (раскрыть)
      вчера в 18:37
      Вы не поняли комментария .
      Не напомните , а какой был ПСЖ ?
      Такие выскочки , как Лилль бывают редко и много факторов должно сойтись .
      Есть Монако , но они на длинной дистанции не конкуренты ( на годы )
      Все клубы финансово слабы и по игрокам тоже.
      ПСЖ может чемпионство только само отдать , за счёт провального сезона ( они у каждого сильного клуба есть )
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      вчера в 18:20
      Очевидно, что Рамоса Перес отдал зря и что он не просто так в ПСЖ. Не верю я в такое. ПСЖ всех купил.За Месси, Рамоса и Доннаруму была бы конкуренция из желающих, а они все тихо и спокойно в ПСЖ перешли. Этот проект создали в кулуарах и заранее. Думаю, что зимой уже было всё известно. А всё остальное был цирк для нас - слова Рамоса о желании продлить контракт, слёзы Месси...

      Также очевидно, что Почеттино сменят ближе к зиме, потому что это не тренер победитель ЛЧ.
      Per4ick
      Per4ick ответ Vladimir808 (раскрыть)
      вчера в 17:31
      ну это уже слишком не хватает еще Пеле омолодить и Марадону воскресить и в путь. это уже фифа, режим ultimate где можно собрать сборную всех времен только для этого надо нехило задонатить, впрочем параллели сами напрашиваются, да и на обложке игрок ПСЖ
      volga.kot
      volga.kot ответ Serg_Diamond (раскрыть)
      вчера в 17:24
      И не смешно даже будет!
      Futurista
      Futurista
      вчера в 17:20
      Все это так далеко от футбола...вылет ПСЖ из ЛЧ не станет для меня неожиданностью...
      shlomo
      shlomo
      вчера в 17:11
      - Можно уже сейчас ставить на победителя Лиги Чемпионов? Али еще подождать??? 😨
      - Таки стоит подождать . Команда звезд - это еще не звезда "по имени солнца" !
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond ответ 3ton (раскрыть)
      вчера в 17:08
      Вообще-то в курсе, кто был чемпионом Франции в прошлом сезоне? Это к вопросу про слабые команды...
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      вчера в 17:04
      Буду смеяться, если "Монако" или "Лилль" их по факту уделают
      Vladimir808
      Vladimir808 ответ Funny_Smailik (раскрыть)
      вчера в 16:58
      Месси, Рон, Мбампе, Неймар- это будет атака ураган!!!)))⚽️
      3ton
      3ton
      вчера в 16:56
      Посмотрим на тренерский гений Почетино .
      Хотя у меня уверенность , что его выгонят .
      ПСЖ собрал очень сильный состав и нападение очень сильное.
      Но очень дорогой состав на ЛЧ .
      Проблема ПСЖ , что в Лиге 1 нет сильных команд и сильных игроков.
      Это расслабление обычно боком выходит в ЛЧ.
      Когда сильные соперники только в ЛЧ
      Vladimir808
      Vladimir808 ответ Ironigor (раскрыть)
      вчера в 16:55, ред.
      Но тут собраны парни немного другого калибра!
      Рамос, Месси, Доннарума, Вейналдум и Неймар- это огонь и лёд одновременно! Будет очень интересно!
      Про Анжи не согласен, это другая планета (Россия).
      А то что не имена играют в Футбол, тут с Вами согласен. И всегда есть вероятность у звёзд, собранных в кучу, нарваться на фанатика от футбола, которому в кайф наказать эту ,,кучу»!))) Такие парни, влюблённые в Футбол, это Клопп, Зидан, Конте, Гвардиола.
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      вчера в 16:54, ред.
      ПСЖ сейчас напоминает новую версию фильма "Неудержимые", где продюсеры в желании увеличить кассовые сборы собрали всех былых звезд боевиков - Сталлоне, Шварценеггера, Стэтхема, Бандероса, Мэла Гибсона... Вот уж, думали, будет боевик, так боевик! А по факту получился очередной фарс, больше похожий на рекламный ролик. Так и тут. Вопрос в том, сколько тут спортивной составляющей, а сколько чисто коммерческой. Мне пока кажется, что коммерческая тут перевешивает и ПСЖ - это не про спорт.
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 16:49
      Ооо, Йа, йа, кемская волость! 😁
      А если серьезно, приход Роналду, которого чуть ли не выпинывают с Юве будет приколом, Месси и Рон в одной команде это бомба, хотел бы я посмотреть. Как Шварц и Слай в Неудержимых. 😀
      Vladimir808
      Vladimir808 ответ Per4ick (раскрыть)
      вчера в 16:42
      КриРо.)))
      Per4ick
      Per4ick
      вчера в 16:16
      а какого футболиста не хватает ? что то не понял
      Q-J-G
      Q-J-G
      вчера в 16:11
      Месси - очень сильное звено в составе ПСЖ, реклама, футболки и т.д., это хорошо, но руководство ПСЖ, с очень большой долей вероятности покупали Месси не для продажи его футболок и рекламных роликов и чтобы выиграть Лигу 1, а чтобы выиграть - ЛЧ... Месси в составе ПСЖ - это очень серьёзная заявка на победу в ЛЧ... Но ЛЧ выигрывает не один игрок, пусть даже один из лучших, а возможно и лучший, несмотря на возраст, ЛЧ выигрывает команда во главе с главным тренером.... И хочется сделать акцент конкретно на главном тренере команды...
      Звёздный состав, у каждого своё эго, и вряд ли, кто-то из "звёзд" себя недооценивает, более всего, что переоценка, чем недооценка.... Удастся ли главному тренеру быть в команде де-факто главным тренером, или только де-юре, тем более, после того, как в команде будет играть Л.Месси, который привык, играя за "Барселону", решать такие вопросы, которые не имеют к нему никакого отношения, как к игроку, пусть даже и капитану команды, в том числе и вопросы, которые имеют отношения только к главному тренеру....

      Да и с профессиональной "стороны", скажем так: Имеются тренеры, и с большим авторитетом, что очень важно в "звёздной команде", и получше психологи, что не менее важно для главного тренера, да и получше тактики и стратеги, с более значимыми, престижными трофеями....

      Так что, несмотря на то, что Месси в составе ПСЖ, будет не так всё просто, как кажется на "первый взгляд", а как будет, посмотрим.... Но, то, что будет интересно, это, пожалуй, не вызывает сомнения.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 15:52
      Помни , сказочный состав легенд,
      собранных в одной команде, - это ещё не Успех !!!
      И даже в России играли такие , но так и ничего не добились !!! Посмотрим что получится у ПСЖ !?!
      Elliada
      Elliada
      вчера в 15:42
      На следующий год замыкателя подпишут бесплатно и будет хватит
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 15:38
      Совсем зажрались, пяти им мало!
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