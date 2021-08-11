Новые Галактикос. ПСЖ подписал пятёрку чемпионов, но не хватает ещё одного футболиста

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вчера, 15:30

Важен не только запах чемпионов, но вкус и цвет.

У Леонардо сказочное лето

Спортивный директор ПСЖ поймал в сети богатого клуба человека, чье появление рядом с французами автоматически увеличило интерес к парижанам. В дни первого надежного инсайда о переезде Месси в Лигу 1 сотни тысяч людей начали подписываться на их страницу, сейчас почти 43 миллиона. Недавно было на семь миллионов меньше. Также в составе Почеттино было меньше чемпионов Европы, Южной Америки или мира. И победителей Лиги чемпионов, ведь три новичка – с «ушастым» в коллекции. Роналдиньо назвал ПСЖ суперкомандой, чувствует запах чемпионов. Неудивительно – Месси, Рамос, Вейналдум и Доннарумма, брали большие кубки. Даже у Хакими есть победа в Лиге чемпионов, пускай в том сезоне юный марокканец появился лишь в двух матчах турнира. Но кроме запаха, в футболе важен вкус футбола от самих чемпионов.

«Нассер, вы прекрасный человек»

Посмотрев на пятерку новичков, а также зная, какие у ребят зарплаты и подъемные, фанат задастся логичным вопросом. А как ПСЖ вписывается в финансовый фэйр-плей? Разгадка кроется в том, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, в отличие от Андреа Аньелли, не предавал Чеферина. Президент УЕФА после отказа парижан от Суперлиги выступил с теплым заявлением:

Нассер, спасибо вам от всего сердца. Вы показали, что вы — прекрасный человек.

Предлагаете выбросить команду прекрасного человека из Лиги чемпионов из-за финансовых правил? Тем более, в «Амазоне» как-то прознали в середине июня, что Лионель собрался именно в ПСЖ – как версия, банальным промышленным шпионажем добрались до финансовой отчетности «Барселоны», и выкупили права на 80% матчей Лиги 1. Всего 300 млн евро в год, так что французские и катарские каналы теперь делятся правами с американцами.

Месси приведет за собой деньги, пускай новость о 250 тысячах футболках за час – выдумка. Но не случайно сейчас длинная очередь у клубного магазина ПСЖ . Так что богатые американцы вовремя зашли (они любят ПСЖ , как показывают финансовые отчеты). И катарцы придумают, как отблагодарить Лионеля. Забавно читать инсайды о зарплате Месси – всюду после уплаты налогов получаются условия, которые предлагала «Барселона». Понятно, что никто не мешает потом аргентинцу годик побегать в чемпионате Катара, и вот там правила УЕФА не действуют. Подарят игроку хоть 100 млн евро, лишь бы играл хорошо. Условия наперед оговорены, но не озвучены, ПСЖ не боится Чеферина и правил.

Состав слишком полнокровный

Кроме одной позиции – из чистых форвардов Икарди, а он не Безнема или Левандовски в ЛЧ . Если бы Мбаппе ушел в «Реал», то до конца месяца могли бы такого найти. Видим реинкарнацию схемы Переса, получившую название Галактикос. В Мадриде, кстати, не сработала. И соединение Зиданов и Павонов не всегда вело в финалы Лиги чемпионов. И Роналду долго бесновался после вылетов в плей-офф турнира, пока умелый Анчелотти не довел дело до ума с Ди Марией в центре поля. ПСЖ никто не гарантирует победу в ЛЧ . Очередь длинная – шейхи из «Манчестер Сити» тоже сделали вид, что не хотели в Суперлигу. Да и «Бавария» при Нагельсманне не всегда будет проигрывать.

У ПСЖ сейчас перебор исполнителей в основу. Кимпембе нужен, чтобы страховать Рамоса – в прошлом сезоне в «Реале» капитана мучили травмы, и сейчас он вне игры на пару недель. Также можно бегать в три центральных, хотя об этом чуть ниже. Курзава, Диалло и Бернат – кандидаты на левый фланг, Хакими и Дагба – на правый. С трансфером Погба спешить не станут, ведь Вейналдум, Верратти, Паредес, Данило и Гейе закрывают центральную ось. Неймара, Сарабию, Икарди, Мбаппе, Ди Марию, Дракслера и Месси надо уместить в одном составе в атаке, хотя тут 3-4 позиции на семь человек.

Легко придумать пять схем с Месси

От «4-4-2» до «3-5-2». Трансфер важный, но еще важнее, чтобы мгновенно заиграл. Нет сомнений, что форвард сильнее защитников Лиги 1, но есть сомнения в гении Почеттино. Аргентинец слишком напоминает неуспешных наставников «Барселоны», и не сильно он похож на трофейных маньяков вроде Гвардиолы. Тень Зидана нависла над наставником, ведь оступится – в Париж пригласят Зинедина. И он пойдет тренировать Месси после Роналду, если к тому времени не будет возглавлять сборную Франции.

Для Месси существует несколько позиций – атакующий хавбек под нападающим, а на острие могут сыграть Икарди, Мбаппе (если не уйдет до конца месяца) или даже Неймар, ведь такой вариант обкатывали в сборной Бразилии. Лионель способен сыграть и на острие сразу в нескольких схемах – роль «ложной девятки» для него не новая, хвала экспериментам Гвардиолы. Наконец, есть правый фланг, где Лионелю привычно удобно. Особенно если Хакими в роли Дани Алвеса заберет основную часть беговой работы. Этот трансфер не только о деньгах.

Финал Лиги чемпионов не исключаем

Месси пришел не поднимать середняка РПЛ на вершину, а приглашен в сильную команду с большим количеством лишних поражений. Переживания за оборону – Маркиньос, Рамос и Кимпембе звездные, но могут легко подставить Наваса или Доннарумму. Кстати, даже эта конкуренция или поможет выявить сильнейшего, или помешает развиваться. Месси нужен, поскольку вокруг него легко сплотиться, а Рамос на правах опытного вожака добавит этому коллективу характера.

На знаменитом ужине друзья из ПСЖ подшучивали над аргентинцем: «Давай к нам в Париж». Дошутились до перехода, и по эффекту очевидно, что влияние Месси на мировой футбол больше, чем думали. А поскольку Лионель чистенько идет в 2021 году по личной статистике – вопреки результатам «Барселоны», забил много голов и выиграл Кубок Америки – снял «проклятие» со сборной, то получаете даже слишком очевидного фаворита ЛЧ . Футбол таких не любит, но в Париже Месси встретит врагов, встретит друзей и может стать любимчиком.

Персональный маятник качнулся в сторону ностальгии и обожания известного форварда. Месси сбрил бороду, стал визуально моложе и напомнил о временах, когда не было миллиардных долгов у «Барселоны». Еще не было смертельного контракта, который помешал подписать новую сделку – испанские законы запрещают понижать зарплату по новому соглашению сильнее, чем на 50% от суммы предыдущей сделки (способ борьбы с махинациями). У Лионеля личная перезагрузка, и уже в субботу «Страсбур» может ощутить на себе всю мощь вдохновенного и улыбающегося Месси.