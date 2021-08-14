«Манчестер Юнайтед» – «Лидс»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лидс», который состоится 14 августа 2021 года
«Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» подходят к этому сезону с большим оптимизмом. Команда очень качественно усилила некоторые позиции и готова бороться за чемпионство, которое им не покоряется уже несколько лет. Матчи с «Лидсом» сложные для любой команды, поэтому стоит ожидать закрытого поединка без большого количества голевых моментов.
Седьмого августа «Манчестер Юнайтед» обыграл в товарищеском матче «Эвертон» (4:0), а 28 июля команда сыграла вничью с «Брентфордом» (2:2).
«Лидс»
Подопечные Марсело Бьелсы на должном уровне провели прошлый сезон АПЛ, спустя много лет. В этом футбольном году команда ставит перед собой более серьезные цели и постарается выполнить их. Команда провела хороший предсезонный сбор, где сыграла семь товарищеских матчей, где смогла выиграть только один поединок.
Седьмого августа «Лидс» сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2), а четвертого числа крупно проиграла «Аяксу» (0:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.564
- Ничья – 4.58
- Победит «Лидс» – 5.97
Статистика
- Девять из десяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» закончились исходом «обе забьют»
- «Лидс» не может выиграть шесть матчей подряд (включая товарищеские поединки)
- «Лидс» уже четыре матча не может выиграть у «Манчестер Юнайтед»
- Четыре из пяти выездных матчей «Лидса» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.564. Хозяева очень хорошо усилили свой состав и выглядят одними из фаворитов грядущего сезона. Предполагаем, что у подопечных Сульшера не будет проблем с «Лидсом».