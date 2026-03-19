Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиЛига чемпионов 2025/2026

Флик отметил уверенность молодых игроков в матче с «Ньюкаслом»

сегодня, 11:35
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона7 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Ньюкаслом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:2).

По сумме двух игр испанский клуб выиграл со счетом 8:3 и вышел в четвертьфинал, где встретится с мадридским «Атлетико».

Первый тайм был действительно сложным, а третий гол очень нам помог. В перерыве мы решили, что выход — это играть в атакующем стиле и в свою игру. Мы сделали это во втором тайме, и я очень доволен.

Мы проанализируем игру и посмотрим, в каких аспектах нам нужно стать лучше. В обороне нам нужно кое-что поправить, мы это знаем, но во втором тайме мы сыграли гораздо лучше.

О молодых игроках

Мне понравилась их уверенность во втором тайме. У нас молодая команда, и для меня просто замечательно видеть, как они становятся лучше и как стараются совершенствоваться в каждом матче.

Об отношении команды

Их менталитет заключается в том, что они любят соревноваться. Ла Масия проделала фантастическую работу, потому что самое важное — это соревновательный дух, и он у них есть.

Считает ли «Барселону» одним из фаворитов Лиги чемпионов

Это Лига чемпионов, и здесь нет легких матчей. Мы должны двигаться шаг за шагом.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
VeniaminS
сегодня в 12:57
Правильное решение - вводить молодежь!
x8z8c48cwmwy
сегодня в 12:35
Достаточно борзый молодняк у Барсы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 