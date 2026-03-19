Кейн вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ

сегодня, 10:54
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Нападающий «Баварии» Харри Кейн сделал дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (4:1).

Он забил 50-й гол в турнире. Вчера такого же показателя достиг форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. Англичанин и египтянин теперь делят 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ с бывшим игроком «Монако», лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри. Кейн обошел Златана Ибрагимовича и Андрея Шевченко (по 48).

Лидирует по количеству голов Криштиану Роналду (140), следом идет Лионель Месси (129). Третье место занимает Роберт Левандовски из «Барселоны» (109).

112910415
сегодня в 12:08
ну молодчина же !
Alex_67
сегодня в 12:06
Первым ему в этой номинации уже не стать...
ty795zw8jpc5
сегодня в 11:21
До лидеров ну очень далеко.
Vilar
сегодня в 11:15
Да, отрыв у Рона, такой, что даже представить невозможно, в каком веке его кто-нибудь догонит. Только один вариант, может помочь - изменить правила стоимости засчитанных голов, например, как в баскетболе: гол из-за линии штрафной, умножить на 2, гол из центрального круга, умножить на 3. Шутка, конечно, но других вариантов, в ближайшей перспективе, практически нет.
Zak11
сегодня в 11:08
Кейн мог забить и больше, если бы регулярно в ЛЧ играл. Благо с Баварией такая возможность есть
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:04
Весьма хорошие показатели...
