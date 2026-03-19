Кейн вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Нападающий «Баварии» сделал дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (4:1).

Он забил 50-й гол в турнире. Вчера такого же показателя достиг форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. Англичанин и египтянин теперь делят 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ с бывшим игроком «Монако», лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри. Кейн обошел Златана Ибрагимовича и Андрея Шевченко (по 48).

Лидирует по количеству голов Криштиану Роналду (140), следом идет Лионель Месси (129). Третье место занимает Роберт Левандовски из «Барселоны» (109).