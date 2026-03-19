«Галатасарай» хочет получить компенсацию от УЕФА за травму Ланга

Генеральный секретарь «Галатасарая» Эрай Язган сделал заявление по травме нападающего Ноа Ланга в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).
На 76-й минуте голландец, получив мяч на левом фланге, добежал до лицевой линии и попытался сделать навес, но мяч вышел за пределы поля. В результате футболист врезался в рекламный щит и упал на землю. Игрока пришлось унести с поля на носилках, сообщалось о том, что у него оторвана часть пальца.
После матча мы подали жалобу представителям УЕФА по поводу инцидента. Они также провели расследование. УЕФА оценит ситуацию. Мы консультируемся с юристами. Мы подадим в УЕФА заявление о компенсации. Мы будем требовать возмещения ущерба, связанного с зарплатой. Если наша просьба не будет удовлетворена, может потребоваться судебный иск. Наш приоритет — здоровье наших игроков.