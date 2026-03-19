«Галатасарай» хочет получить компенсацию от УЕФА за травму Ланга

сегодня, 11:59

Генеральный секретарь «Галатасарая» Эрай Язган сделал заявление по травме нападающего в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

На 76-й минуте голландец, получив мяч на левом фланге, добежал до лицевой линии и попытался сделать навес, но мяч вышел за пределы поля. В результате футболист врезался в рекламный щит и упал на землю. Игрока пришлось унести с поля на носилках, сообщалось о том, что у него оторвана часть пальца.