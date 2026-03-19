В «Спартаке» поделились подробностями поездки юношей на турнир в Венгрию

Тренер «Спартака» U15 Александр Иванцов рассказал о поездке российской команды на международный клубный турнир в Венгрию.

Мы были на сборах в Турции, когда сообщили, что будет такой турнир. Скажем так: до конца не верилось, что всё гладко пройдёт, в том числе в организационном плане. Но нам достаточно оперативно подготовили все документы, а дальше было просто интересно — получить опыт вне зависимости от результата.

Прежде всего я бы хотел поблагодарить всех причастных за возможность принять участие в этом турнире. В первую очередь — руководство «Спартака» и футбольного клуба «Гонвед». Организация и отношение к нам были на высшем уровне, вплоть до мелочей. Турнир очень понравился — сильный состав участников. Было интересно попробовать себя на фоне хороших европейских команд. Когда готовились и анализировали, понимали, что «Аталанта» по своей возрастной категории в Италии идёт на первом месте. «Эльче» — достойная испанская команда. Интерес был неподдельный! Думаю, что мы выступили достойно и тем самым дали повод приглашать российские команды на такие турниры в дальнейшем.