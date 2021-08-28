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«Норвич» – «Лестер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 12:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Норвич» — «Лестер», который состоится 28 августа 2021 года

«Норвич»

Команда достаточно быстро вернулась обратно в АПЛ, однако не смогла набрать ни одного очка в двух матчах с разницей мячей (0:8). Команда не может навязать сопернику игру, которую отрабатывают на тренировках и не до конца доигрывает в обороне, что приводит к большому количеству пропущенных голов. В матче с «Лестером» коллектив будет играть от обороны, и ждать свой шанс в атаке.

24 августа «Норвич» прошел в кубке Английской Лиги «Борнмут» (6:0), а 21 числа был разгромлен «Манчестер Сити» (0:5).

«Лестер»

«Лестер» набрал три очка в первых двух матчах, что не до конца удовлетворяет руководство и болельщиков. Команда объявила о своих претензиях на первую четверку турнирной таблицы и желании играть в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов. В предстоящем матче у коллектива есть все шансы набрать очередные три очка в свой актив в противостоянии с временным аутсайдером чемпионата.

23 августа «Лестер» крупно проиграл на выезде «Вест Хэму» (1:4), а 14 числа обыграл на своем поле «Вулверхэмптон» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Норвич» – 4.09
  • Ничья – 3.69
  • Победит «Лестер» – 1.97

Статистика

  • Пять последних матчей «Норвича» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Лестер» не может выиграть уже пять матчей подряд на выезде
  • Пять из семи последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Норвич» забивал в последних восьми матчах из десяти на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Лестера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. «Лисы» имеют хороший состав и смогут превзойти хозяев в середине поля, что приведет к большому количеству атак и как следствие голов в ворота «Норвича».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:15
Лисы не проиграют
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