«Норвич» – «Лестер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Норвич» — «Лестер», который состоится 28 августа 2021 года

«Норвич»

Команда достаточно быстро вернулась обратно в АПЛ , однако не смогла набрать ни одного очка в двух матчах с разницей мячей (0:8). Команда не может навязать сопернику игру, которую отрабатывают на тренировках и не до конца доигрывает в обороне, что приводит к большому количеству пропущенных голов. В матче с «Лестером» коллектив будет играть от обороны, и ждать свой шанс в атаке.

24 августа «Норвич» прошел в кубке Английской Лиги «Борнмут» (6:0), а 21 числа был разгромлен «Манчестер Сити» (0:5).

«Лестер»

«Лестер» набрал три очка в первых двух матчах, что не до конца удовлетворяет руководство и болельщиков. Команда объявила о своих претензиях на первую четверку турнирной таблицы и желании играть в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов. В предстоящем матче у коллектива есть все шансы набрать очередные три очка в свой актив в противостоянии с временным аутсайдером чемпионата.

23 августа «Лестер» крупно проиграл на выезде «Вест Хэму» (1:4), а 14 числа обыграл на своем поле «Вулверхэмптон» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Норвич» – 4.09

Ничья – 3.69

Победит «Лестер» – 1.97

Статистика

Пять последних матчей «Норвича» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Лестер» не может выиграть уже пять матчей подряд на выезде

Пять из семи последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Норвич» забивал в последних восьми матчах из десяти на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Лестера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. «Лисы» имеют хороший состав и смогут превзойти хозяев в середине поля, что приведет к большому количеству атак и как следствие голов в ворота «Норвича».