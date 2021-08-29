«Атлетико» – «Вильярреал»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Атлетико» — «Вильярреал», который состоится 29 августа 2021 года

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне сейчас является наиболее стабильной в Испании. Коллектив одерживает минимальные победы и идет к лидерству в турнирной таблице. Клуб практически полностью укомплектован по всем позициям и совсем скоро стартует в групповом этапе Лиги Чемпионов. Матч против победителя Лиги Европы обещает быть очень напряженным и интересным, с большим количеством борьбы и голевых моментов.

22 августа «Атлетико» минимально обыграл «Эльче» в Примере (1:0), а 15 числа команда обыграла на выезде «Сельту» (2:1).

«Вильярреал»

Клуб ждет очень интересный сезон с участием в группе Лиги Чемпионов. Команда выиграла Лигу Европы в прошлом сезоне, благодаря чему сейчас обращает на себя более пристальное внимание со стороны болельщиков и экспертов по всей Европе. В чемпионате Испании команда как не забивала, так и не пропускала, сыграв в две «сухие» ничьи на старте сезона. В матче с «Атлетико» коллективу придется большую часть времени защищаться, надеясь на редки контратаки.

21 августа «Вильярреал» сыграл вничью с «Эспаньолом» (0:0), а 15 числа команда разошлась миром с «Гранадой» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 1.862

Ничья – 3.41

Победит «Вильярреал» – 5.19

Статистика

«Вильярреал» не может победить уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Атлетико» выиграл восемь последних матчей подряд на своем поле

«Вильярреал» не может выиграть уже шесть последних матчей с «Атлетико»

Пять из шести и последних матчей между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.862. Мадридский клуб выглядит более стабильно своего соперника и имеет отличную статистику домашних матчей. Предполагаем победу «матрасников» в 1-2 мяча.