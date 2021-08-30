Турция – Черногория: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Турция — Черногория, который состоится 01 сентября 2021 года

Турция

Турецкая сборная очень плохо выступила на ЧЕ 2020 и стала первой командой, которая покинула турнир. Тем не менее, у коллектива есть огромный потенциал, который сможет раскрыться при грамотном тренерском штабе, который будет правильно использовать ресурсы. Турция находится на первом месте в группе и в активе команды семь набранных очков.

20 июня сборная Турции проиграла команде Швейцарии (1:3), а 16 числа команда уступила Уэльсу (0:2). Оба матча прошли в рамках группового турнира ЧЕ 2020.

Черногория

Сборная Черногории не играла на ЧЕ 2020, однако выдала неплохой старт квалификации к Чемпионату Мира 2022 года, набрав шесть очков в трех стартовых матчах. Команда имеет крепких игроков во всех линиях и делает упор на борьбу и выносливость. В выездном матче с лидером группы, коллективу придется сдерживать атакующий потенциал соперника и попытаться использовать свои моменты, которые вероятнее всего будут возникать не часто.

5 июня Черногория проиграла в товарищеском матче Израилю (1:3), а второго числа команда сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Турция – 1.478

Ничья – 4.26

Победит Черногория – 7.85

Статистика

Четыре из пяти последних матчей Турции закончились исходом «обе забьют — нет»

Обе команды выиграли только по четыре матча из десяти последних

Семь из десяти последних домашних матчей Турции закончились тоталом больше 2.5 мячей

Черногория не проигрывает уже пять матчей на выезде

Прогноз