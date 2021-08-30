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Турция – Черногория: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 12:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Турция — Черногория, который состоится 01 сентября 2021 года

Турция

Турецкая сборная очень плохо выступила на ЧЕ 2020 и стала первой командой, которая покинула турнир. Тем не менее, у коллектива есть огромный потенциал, который сможет раскрыться при грамотном тренерском штабе, который будет правильно использовать ресурсы. Турция находится на первом месте в группе и в активе команды семь набранных очков.

20 июня сборная Турции проиграла команде Швейцарии (1:3), а 16 числа команда уступила Уэльсу (0:2). Оба матча прошли в рамках группового турнира ЧЕ 2020.

Черногория

Сборная Черногории не играла на ЧЕ 2020, однако выдала неплохой старт квалификации к Чемпионату Мира 2022 года, набрав шесть очков в трех стартовых матчах. Команда имеет крепких игроков во всех линиях и делает упор на борьбу и выносливость. В выездном матче с лидером группы, коллективу придется сдерживать атакующий потенциал соперника и попытаться использовать свои моменты, которые вероятнее всего будут возникать не часто.

5 июня Черногория проиграла в товарищеском матче Израилю (1:3), а второго числа команда сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Турция – 1.478
  • Ничья – 4.26
  • Победит Черногория – 7.85

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей Турции закончились исходом «обе забьют — нет»
  • Обе команды выиграли только по четыре матча из десяти последних
  • Семь из десяти последних домашних матчей Турции закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Черногория не проигрывает уже пять матчей на выезде

Прогноз

Поставить победу Турции с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.887. Хозяева выглядят более убедительно, несмотря на провал ЧЕ 2020. Команда хорошо проводит квалификацию и в этом матче сделает очередной шаг к заветной цели.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:41
Турки выиграют этот матч
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