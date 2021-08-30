Турция – Черногория: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Чемпионата Мира 2022 Турция — Черногория, который состоится 01 сентября 2021 года
Турция
Турецкая сборная очень плохо выступила на ЧЕ 2020 и стала первой командой, которая покинула турнир. Тем не менее, у коллектива есть огромный потенциал, который сможет раскрыться при грамотном тренерском штабе, который будет правильно использовать ресурсы. Турция находится на первом месте в группе и в активе команды семь набранных очков.
20 июня сборная Турции проиграла команде Швейцарии (1:3), а 16 числа команда уступила Уэльсу (0:2). Оба матча прошли в рамках группового турнира ЧЕ 2020.
Черногория
Сборная Черногории не играла на ЧЕ 2020, однако выдала неплохой старт квалификации к Чемпионату Мира 2022 года, набрав шесть очков в трех стартовых матчах. Команда имеет крепких игроков во всех линиях и делает упор на борьбу и выносливость. В выездном матче с лидером группы, коллективу придется сдерживать атакующий потенциал соперника и попытаться использовать свои моменты, которые вероятнее всего будут возникать не часто.
5 июня Черногория проиграла в товарищеском матче Израилю (1:3), а второго числа команда сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Турция – 1.478
- Ничья – 4.26
- Победит Черногория – 7.85
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей Турции закончились исходом «обе забьют — нет»
- Обе команды выиграли только по четыре матча из десяти последних
- Семь из десяти последних домашних матчей Турции закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Черногория не проигрывает уже пять матчей на выезде
Прогноз
Поставить победу Турции с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.887. Хозяева выглядят более убедительно, несмотря на провал ЧЕ 2020. Команда хорошо проводит квалификацию и в этом матче сделает очередной шаг к заветной цели.