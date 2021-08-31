У кого было бы больше титулов ЛЧ в 21 веке, если турнир проходил бы с пропуском 3 сезонов?

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31 августа 2021, 10:17

Всем подписчикам блога «О футболе и про футбол» большой привет. Сегодня мы с вами ответим на главный вопрос статьи — у какой команды было бы больше титулов Лиги Чемпионов в 21 веке, если бы турнир проводился не в привычном формате — каждый сезон, а с пропуском 3 сезонов.

Сезон 2000/2001. Победитель — Бавария (Мюнхен)

Первый турнир Лиги Чемпионов нового формата проведения в 21 веке остался бы за мюнхенской Баварией, которая в тяжёлом финале одолела испанскую Валенсию со счётом 1:1 в основное время (5:4 по серии послематчевых пенальти)

Сезон 2004/2005. Победитель — Ливерпуль

Второй розыгрыш турнира прошёл бы лишь в сезоне 2004/2005 — и второй финал снова не обошёлся без упорной игры в основное и дополнительное время и победы в серии пенальти — в этом году в Стамбуле победу забрал английский Ливерпуль, обыгравший Милан со счётом 3:2 (в серии послематчевых пенальти).

Сезон 2008/2009. Победитель — Барселона.

Третий титул Лиги Чемпионов в новом формате проведения забирает Барселона, которая в финале одолела английский Манчестер Юнайтед со счётом 2:0.

Сезон 2012/2013. Победитель — Бавария (Мюнхен)

Мы почти приближаемся к нашим дням — но сделаем остановку в сезоне 2012/2013, где посмотрим на немецкий финал Лиги Чемпионов — Бавария (Мюнхен) — Боруссия (Дортмунд), из которого победителем вышла Бавария, для которой по нашим правилам проведения этот титул стал вторым в 21 веке.

Сезон 2016/2017. Победитель — Реал Мадрид.

Так уж получилось, что мы залетаем в гигемонию испанских клубов и видим титул мадридского Реала, который в финале легко обыграл Ювентус (ещё без Криштиану Роналду) со счётом 4:1.

Сезон 2020/2021. Победитель — Челси (Лондон).

Последний текущий финал Лиги Чемпионов прошёл в Португалии. И встретились в нём две английские команды — Челси (Лондон) и Манчестер Сити (Манчестер). Победу одержала команда Романа Абрамовича со счётом 1:0.

Таким образом, больше всего титулов ЛЧ в 21 веке по новым срокам проведения турнира было бы у Баварии (2). На 1 титул меньше было бы у Челси, Реала, Барселоны и Ливерпуля.

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