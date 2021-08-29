«Спартак» спасётся лишь с бухты-барахты. Возможно всё, даже возвращение Тедеско

1630231233

сегодня, 13:00

5 поражений и ничья в 8 матчах – повод задуматься о смене тренера.

Кроме Витории, нужно ругать менеджмент клуба

Новичок заговорил о чемпионстве, а со стороны новейшая история клуба кажется плохим сценарием из-за перебора склочных характеров, которым не хочется сопереживать, и синусоиды вместо сюжетной арки. Когда Дэвид Чейз – создатель «Клана Сопрано», нанимал непрофессиональных актеров, то на площадке те часто слышали одну команду режиссеров: «Меньше, меньше». А потом шли на актерские курсы за большие деньги, где им кричали слабые репетиторы: «Больше, больше».

Надо убавить театральность, чтобы получить шедевр. В футболе минимализм тоже в чести. Италия, Франция, не говоря о «Челси» Тухеля, в одной тональности. Тедеско – буйный, но его футбол рациональный. А у «Спартака» вся жизнь – театр. Андрей Федун, Зарема, сын Алекперова, Измайлов, Карпин, Родионов, Аленичев, Эмери, Асхабадзе, Камоцци, Каррера, Рианчо, Газизов, Цорн, Попов, неподходящий скучный, но эффективный Жирков. Еще ОПГ «Ромашка», ОПГ «Новые Месси» из академии.

После пережитого предлагаете винить Руя Виторию, что проиграл «Бенфике» или «Сочи»? Странно, что не убежал из «Спартака» через три недели, как сделал Гаттузо в «Фиорентине». Витория подумал, что снова попал в «Бенфику», где конвейер. Лишь сейчас понял, что никто не готовился зарабатывать, продавая Крала, Ларссона или Понсе вовремя. И никто не искал замену тем, кто неизбежно уйдет, вроде Жиго. Когда тренер со «Спартаком» побеждает, это почти чудо, эпизод, который сменит привычная тьма.

Пока владельцы те же – перемены бессмысленные

Бытует среди части фанатов «Спартака» и такая точка зрения. Но и Федун прав – покупателя, что потом потянет расходы, на горизонте нет. Траты огромные, в этом сезоне бюджет увеличат, ведь отдают много, а премиальных за ЛЧ не увидят. И группа в ЛЕ такая красивая, что можно загреметь на четвертое место. И тривиальным профессионалам в клуб путь заказан, поскольку на то они и скучные специалисты, чтобы не работать в таком окружении.

Профи любят, когда их не трогают дилетанты. По уровню погружения Салиховой в футбол стало ясно – вмешиваются в дела все из окружения Федуна. Мало кто выдержит работу в такой атмосфере. Особенно если добавить фанатов и не всегда грамотных футболистов. Тренер в «Спартаке» может быть успешным, только будучи героем боевика. Подошел бойкий бывший работник автомобильного завода Тедеско, что моложе части игроков. Подошел свидетель на свадьбе Антонио Конте, ассистент тренера по профессии.

В палате № 6 радовали только необычные рулевые. Эмери, Лаудруп, Якин или Кононов вне «Спартака» бывали сильнее, хотя совершенно разные люди. Витория сейчас похож на Унаи и Олега Георгиевича, а лучше быть Карпиным. Кстати, наставник сборной с его колючестью и прямолинейность подходил. Причем к Валерию Георгиевичу ревновали те, кто привык делить деньги Федуна. К Тедеско и Каррере относились похожим образом, но при итальянцах «Спартак» попадал в зону ЛЧ . Витория пока вихрь безумства не оседлал, поэтому логично допускать отставку тренера.

Возвращение Тедеско – шаг в стиле «Спартака»

Прежде чем искать новую жертву, Федун может лично слетать к жене Тедеско. Если Леонид Арнольдович проявит уважение – Доменико можно вернуть. Со стороны смотрится безумно, но полностью подойдет «Спартаку» нынешней эпохи. Дело не в классе тренера, дела в том, может ли работать в нетипичных условиях. Между Каррерой и Глушаковым выбрали второго – Федун просчитался. Тедеско не отвоевали. Как говорила Зарема, хотели выгнать еще зимой.

В кои веки нашли тренера, что сам был достаточно диким, чтобы выжить в гнезде кукушки. Причем ценность Тедди подчеркнули как раз неудачи мягкого Витории с тем же составом. Подогрели холодное блюдо знакомые скандалы, сколько их было. Пошли странные трансферы – объявили о подписании Кофрие, хотя его нельзя заявить при нынешнем лимите, пока Жиго или Хендрикс не уедут. Тедеско все стерпит – человек, что идет напролом. Заставил команду играть «3-5-2», вынудил брать реванши за звонкие поражения.

Витория — неплохой тренер, но не Беар Гриллс. Не пьет из лужи, не ест печень дохлого медведя. «Спартаку» нужен безумец. Каррера, невзирая на костюмчики и дипломатию, был классикой «в тихом омуте черти водятся». Но руководству надо было поддерживать тех чертей, они в футболе разбираются лучше. Странно, что боссы не поняли, как уживаться с демонами «Спартака». План прост, но не в исполнении. Надо отдалиться максимально от спортивных решений, сделать это нарочито, для фанатов.

Двух человек достаточно, чтобы свернуть гору

Пора нанять спортивного директора с международным опытом и наставника в стиле Тедеско. А тогда ждать. Год, два, три. Ждать не умеют, как и планировать. Результаты – на табло и в скандальных новостях. «Спартак», как и «Арсенал» из Лондона, превратили в карикатурного персонажа. Горечь от поражений прошла, привыкли к непостоянству. Кронке не отстанет от «канониров», пока ему капают деньги на счет. А Федун просто засунул ногу в капкан, дивиденды в форме матерных кричалок.

Пока московский клуб не поручили двум профессионалам, глобально ничего не изменится. Как в сборной России запретили сладкое при Карпине, а оставили проверенный временем борщ, так в «Спартаке» надо запретить скандалы и добавить классическое блюдо — профессионализм. Тедеско в лучшей немецкой академии опередил по оценкам наставника «Баварии» Нагельсманна, это дипломированный специалист. Тренера для «красно-белых» подобрать сложно, так что пора вести переговоры с Кармелой Тедеско.

Доменико доказал, что супруга и дочь важны – бросил любимую работу. Теперь пусть итальянка вспомнит, что брак это, в том числе, компромиссы. Мнение брюнетки с аккордеоном может спасти «Спартак». Принципиально оживить команду. Тедеско у руля это лучше, чем встреча столетнего юбилея в зоне переходных матчей. А уж если притащат спортивного директора – шансы, что миллиарды не выбросят впустую, чуточку подрастут. Все весенние комплименты команде сохраняются – «Спартак» может побеждать.

Просто примерзли к однотипным вялым атакам. Холодный клубный душ накрыл команду и Руя Виторию с головой, переговоры с другим тренером отрицать не стали.