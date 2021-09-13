«Янг Бойз» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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13 сентября 2021, 16:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Янг Бойз» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 14 сентября 2021 года

«Янг Бойз»

Швейцарский клуб спустя несколько сезонов, снова вышел в групповой этап Лиги Чемпионов. Команда не самым лучшим образом стартовала в чемпионате Швейцарии, и сейчас занимает только четвертое место, при этом сыграв на одну игру меньше. В матче с «Манчестер Юнайтед» команда будет играть осторожно, уделяя большую часть времени обороне, и рассчитывая на стандарты с контратаками.

11 сентября «Янг Бойз» крупно обыграл «Цюрих» (4:0), а 29 августа команда сыграла вничью с «Базелем» (1:1).

«Манчестер Юнайтед»

После возвращения в команду Криштиану Роналду, вокруг клуба ходит очень много слухов, разговоров и ожиданий. Руководство и болельщики ждут от коллектива борьбы за чемпионство в АПЛ , однако не стоит забывать и о Лиге Чемпионов. В этом поединке «красные дьяволы» постараются забить гол как можно раньше, чтобы избежать полностью закрытой игры от соперника.

11 сентября «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» (4:1), а 29 августа клуб одолел на выезде «Вулверхэмптон» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Янг Бойз» – 7.92

Ничья – 5.62

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.374

Статистика

«Янг Бойз» проиграл всего один матч из десяти последних встреч во всех турнирах, а «Манчестер Юнайтед» уступил в двух поединках

«Манчестер Юнайтед» не уходил с поля без забитого мяча в девяти из десяти последних выездных матчей

Пять из шести последних матчей «Янг Бойз» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Манчестер Юнайтед» выиграл два последних матча у «Янг Бойз», не пропустив при этом ни одного мяча

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Швейцарская команда не имеет достаточного опыта, чтобы отобрать очки у «Манчестер Юнайтед» в данной ситуации. К тому же, возвращение Криштиану Роналду добавляет шансов англичанам.