«Салернитана» – «Аталанта»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1631975417

сегодня, 17:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Салернитана» – «Аталанта», который состоится 18 сентября 2021 года

«Салернитана»

Команда является новичком главного чемпионата Италии и на данный момент только адаптируется в новом для себя турнире. Клуб не смог еще набрать очков в новом сезоне, а игра команды далека от идеала. В матче с атакующей «Аталантой» коллективу придется большую часть времени обороняться и ждать свои моменты у ворот соперника. Также у команды есть несколько травмированных игроков, участие которых под вопросом.

12 сентября «Салернитана» крупно проиграла «Торино» (0:4), а 29 августа команда с тем же счетом уступила «Роме»

«Аталанта»

Клуб из Бергамо в последнее время много пропускает, что не может радовать болельщиков и руководство. Несколько дней назад команда провела матч Лиги Чемпионов, поэтому к предстоящему матчу игроки подойдут с определенной усталостью. Тем не менее, коллектив обязан побеждать аутсайдера чемпионата, если хочет бороться за медали чемпионата Италии. Подопечные Гасперини будут играть первым номером и постараются как можно быстрее забить в ворота соперника.

14 сентября «Аталанта» разошлась миром с «Вильярреалом» в Лиге Чемпионов (2:2), а 11 числа коллектив неожиданно уступил «Фиорентине» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Салернитана» – 10.1

Ничья – 5.76

Победит «Аталанта» – 1.327

Статистика

«Салернитана» проиграла три последних матча в чемпионате Италии

Пять последних матчей «Салернитаны» на своем поле завершились исходом «обе забьют — нет»

Восемь из десяти последних матчей «Аталанты» на выезде закончились исходом «обе забьют»

Пять из шести последних матчей клуба из Бергамо завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.934. Хозяева на данный момент не могут составлять конкуренцию сильным итальянским клубам и в этом матче у «Салернитаны» крайне мало шансов зацепиться даже за ничейный результат.