«Зенит», «Спартак» и «Факел» — стабильность, вечный шторм и дерзость. Объясняем, за что можно любить каждую команду РПЛ

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15 июля 2022, 19:52

У каждого клуба свое очарование.

Новый сезон Российской Премьер-лиги пройдет с тремя новыми командами – «Оренбургом», «Факелом» и «Торпедо». Помимо них в элитном дивизионе – еще 13 команд с индивидуальными лицом, брендом и историей. Разбираем причины болеть за каждую из них.

«Зенит» — для любителей латиноамериканцев и спокойствия

Лучший вариант для людей, которые не любят волноваться – расстраиваться от результатов выступлений в ЛЧ придется нескоро, а вот в чемпионате все спокойно и предсказуемо. Под руководством Сергея Семака сине-бело-голубые обыгрывают всех и каждого, а группа легионеров в центре поля и атаке (Малком, Вендел, Матео Кассьерра, Клаудиньо) способствует качественной и яркой игре. От внутренних скандалов команда надежно застрахована, поэтому феерических выступлений можно не ждать.

«Сочи» — для тех, кто слышал о Гаранине и любит следить за перестроениями

До недавних пор южане оставались основными претендентами на попадание в топ-3 по итогам следующего розыгрыша чемпионата, но главный тренер Владимир Федотов ушел в ЦСКА , а «Зенит» перехватил Кассьерру и Родригао. На повторение прошлогоднего успеха рассчитывать не стоит, но ситуацию скрасит новый тренерский штаб с Вадимом Гараниным. Он поставил нескучный футбол «Енисею», довел красноярцев до полуфинала Кубка России, а теперь едет в «Сочи» за новым вызовом. Команда может зацепить как раз интригующим положением – никто не знает, чего от нее ждать на этот раз.

«Динамо» — сплав молодости и опыта

В минувшем сезоне «бело-голубые» цепляли качественным объединением групп молодых и опытных игроков в основном составе. 19-летний Арсен Захарян уже знаком массовому зрителю – он выходит в старте, приносит результат и уже прописался в старте москвичей. Такого же успеха готов добиться нападающий Константин Тюкавин, который тоже забивает (6 голов в 30 матчах РПЛ -2021/22), но чаще выходит с замены. На ведущих ролях в атаке пока техничный Смолов – тот человек, у которого молодые и смогут перенять опыт. Вновь завоевать бронзу может не получиться, но концепт команды выглядит весьма привлекательно.

«Краснодар» — футбольная мечта Галицкого и ее воплощение

«Быки» уже давно у всех ассоциируются с работой над подготовкой воспитанников – с такой идеей команду создал ее нынешний владелец Сергей Галицкий. Есть академия, есть свои молодые игроки, которые небезразличны зрителю из краснодарского края. А мечта была воплощена в матче 29-го тура РПЛ против ЦСКА – на поле в какой-то момент вышли все 11 выпускников клубной академии.

Все это сочетается с ведущими позициями в лиге и яркой манерой игры – южане ориентированы на атаку. Из всех топовых команд эта – наиболее молодая и дерзкая.

ЦСКА – Федотов в роли кризис-менеджера

Еще по «Оренбургу» мы знаем, насколько качественно Владимир Федотов готовит команду к матчам – со средним составом в «Сочи» российский специалист смог завоевать серебро, а теперь в качестве наставника «армейцев» попробует найти замену ушедшим Фернандесу, Дзагоеву, Языджи, Сигурдссону и Магнуссону.

На фоне борьбой болельщиков с Fan ID Федотов заработал плюсик в карму, поддержав фанатов – теперь команда для них может стать еще ближе.

«Локомотив» — работа с молодежью и сложившийся состав

Команда готовится к сезону со сложившимся составом, к тому же умеет подводить к основной обойме молодых игроков – когда-то ими были братья Миранчуки, затем Баринов, недавно – Рыбчинский и Мухин. Кто-то обязательно появится и в этот раз.

«Ахмат» подойдет любителям прессинга

Талалаев спокойно работает в клубе не первый год и пользуется доверием руководства – уже это ново для российской аудитории. Команда быстро играет в переходных стадиях, продвижении мяча, качественно играет на слабых местах соперника и демонстрирует разные варианты прессинга.

Теперь туда поедет и лучший бомбардир РПЛ -2021/22 Гамид Агаларов – плюсик к медийности коллектива.

«Крылья Советов» — цельный клуб с сильным составом

Самарцы с ходу влились в ритм РПЛ и уже сложно представить, что только недавно команда поднялась из Первой лиги. Потеряли Сергеева, но стали выводить на ведущие роли Глушенкова. Расставание с ключевыми игроками (Зиньковский, Сарвели) даст о себе знать, но руководство «Крыльев» подсуетилось – теперь Осинькин займется развитием Владислава Шитова и Владимира Хубулова (оба – перспективные приобретения). Основу же усилили защитником «Динамо» Романом Евгеньевым. Теперь самарцам будет сложнее, но задел на будущее есть.

«Ростов» — дерзость, зрелищность и Карпин

При не самом большом бюджете южане умудряются находить таланты и адаптировать их под основу. Ранее таким был Маттиас Норманн, а теперь к Карпину привезли уже разыгравшегося Даниила Уткина. Наставник сборной России по-новому раскрыл еще и Николая Комличенко, теперь он тоже игрок «Ростова».

Ростовчане способны обыграть и «Спартак», и ЦСКА , и «Краснодар», чем наверняка зацепят нейтрального зрителя.

«Спартак» — вечная сенсация

Как в положительном, так и в отрицательном ключе. К симпатии побуждают распевания болельщиков песни «Лучший город Земли» Муслима Магомаева, но отталкивают эмоциональные менеджеры, постоянно меняющие векторы развития. Все это пробуждает противоречивую симпатию к самой команде – в отрыве от скандалящей Заремы и вечных поисков заговоров.

«Пари НН» — работа со спонсорами, тренер молодежной сборной

Уже сменой нейминга клуб смог растрясти имиджевую составляющую лиги – в РПЛ еще никто в подобном ключе не сотрудничал с компаниями. Такой шаг позволит снизить зависимость от областного бюджета и на миллиметр приблизить российский футбол к частному сектору.

«Урал» — бойцовский характер и хорошие активы

Команда на протяжении всего времени в РПЛ живет по средствам и сохраняет прописку в элитном дивизионе. В команде играют экс-полузащитник сборной России Олег Шатов, сменщик Акинфеева Илья Помазун, нестареющий Эрик Бикфалви – и это при одном из самых маленьких бюджетов в лиге. Второй год команда практикует привлечение игроков из низших лиг – так появился Юрий Железнов с четкой обводкой и резкими ускорениями.

«Химки» во главе с Глушаковым

Команда сохранила крепкий состав и не пустила Лантратова в «Зенит». Глушаков продолжает набирать очки (11 голов, 2 голевые передачи в 29 матчах РПЛ -2021/22), а руководит коллективом колоритный Сергей Юран – с ним химчане избежали вылета, обыграв в стыковых матчах « СКА -Хабаровск».

«Торпедо» — амбиции под «Лужники» и Кутепов в составе

К выходу в РПЛ команда готовилась еще в тот момент, когда не гарантировала себе повышение в классе – и начала с того, что выбрала «Лужники» домашним стадионом. Потратиться на аренду арены придется прилично, но это может подтолкнуть «автозаводцев» к подвигам. Кутепов, пришедший из «Спартака», им в этом поможет.

«Факел» с лучшим бомбардиром ФНЛ и проблемами со стадионом

Клубы из нижней части таблицы – особая романтика. Проблемы со стадионом решены, но воронежцы не выглядят как явный претендент на продолжение выступлений в Премьер-лиге. Но неожиданно заиграть на новом уровне может ведущий бомбардир Максим Максимов.

«Оренбург» — качественное усиление, претензия на сохранение места в РПЛ