Soccer.ru
ГлавнаяБлогиЗа кого болеть?Болельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Зенит», «Спартак» и «Факел» — стабильность, вечный шторм и дерзость. Объясняем, за что можно любить каждую команду РПЛ

15 июля 2022, 19:52
Литвинов, Вендел
00:00 / 00:00

У каждого клуба свое очарование.

Новый сезон Российской Премьер-лиги пройдет с тремя новыми командами – «Оренбургом», «Факелом» и «Торпедо». Помимо них в элитном дивизионе – еще 13 команд с индивидуальными лицом, брендом и историей. Разбираем причины болеть за каждую из них.

«Зенит» — для любителей латиноамериканцев и спокойствия

Лучший вариант для людей, которые не любят волноваться – расстраиваться от результатов выступлений в ЛЧ придется нескоро, а вот в чемпионате все спокойно и предсказуемо. Под руководством Сергея Семака сине-бело-голубые обыгрывают всех и каждого, а группа легионеров в центре поля и атаке (Малком, Вендел, Матео Кассьерра, Клаудиньо) способствует качественной и яркой игре. От внутренних скандалов команда надежно застрахована, поэтому феерических выступлений можно не ждать.

«Сочи» — для тех, кто слышал о Гаранине и любит следить за перестроениями

До недавних пор южане оставались основными претендентами на попадание в топ-3 по итогам следующего розыгрыша чемпионата, но главный тренер Владимир Федотов ушел в ЦСКА, а «Зенит» перехватил Кассьерру и Родригао. На повторение прошлогоднего успеха рассчитывать не стоит, но ситуацию скрасит новый тренерский штаб с Вадимом Гараниным. Он поставил нескучный футбол «Енисею», довел красноярцев до полуфинала Кубка России, а теперь едет в «Сочи» за новым вызовом. Команда может зацепить как раз интригующим положением – никто не знает, чего от нее ждать на этот раз.

«Динамо» — сплав молодости и опыта

В минувшем сезоне «бело-голубые» цепляли качественным объединением групп молодых и опытных игроков в основном составе. 19-летний Арсен Захарян уже знаком массовому зрителю – он выходит в старте, приносит результат и уже прописался в старте москвичей. Такого же успеха готов добиться нападающий Константин Тюкавин, который тоже забивает (6 голов в 30 матчах РПЛ-2021/22), но чаще выходит с замены. На ведущих ролях в атаке пока техничный Смолов – тот человек, у которого молодые и смогут перенять опыт. Вновь завоевать бронзу может не получиться, но концепт команды выглядит весьма привлекательно.

«Краснодар» — футбольная мечта Галицкого и ее воплощение

«Быки» уже давно у всех ассоциируются с работой над подготовкой воспитанников – с такой идеей команду создал ее нынешний владелец Сергей Галицкий. Есть академия, есть свои молодые игроки, которые небезразличны зрителю из краснодарского края. А мечта была воплощена в матче 29-го тура РПЛ против ЦСКА – на поле в какой-то момент вышли все 11 выпускников клубной академии.

Все это сочетается с ведущими позициями в лиге и яркой манерой игры – южане ориентированы на атаку. Из всех топовых команд эта – наиболее молодая и дерзкая.

ЦСКА – Федотов в роли кризис-менеджера

Еще по «Оренбургу» мы знаем, насколько качественно Владимир Федотов готовит команду к матчам – со средним составом в «Сочи» российский специалист смог завоевать серебро, а теперь в качестве наставника «армейцев» попробует найти замену ушедшим Фернандесу, Дзагоеву, Языджи, Сигурдссону и Магнуссону.

На фоне борьбой болельщиков с Fan ID Федотов заработал плюсик в карму, поддержав фанатов – теперь команда для них может стать еще ближе.

«Локомотив» — работа с молодежью и сложившийся состав

Команда готовится к сезону со сложившимся составом, к тому же умеет подводить к основной обойме молодых игроков – когда-то ими были братья Миранчуки, затем Баринов, недавно – Рыбчинский и Мухин. Кто-то обязательно появится и в этот раз.

«Ахмат» подойдет любителям прессинга

Талалаев спокойно работает в клубе не первый год и пользуется доверием руководства – уже это ново для российской аудитории. Команда быстро играет в переходных стадиях, продвижении мяча, качественно играет на слабых местах соперника и демонстрирует разные варианты прессинга.

Теперь туда поедет и лучший бомбардир РПЛ-2021/22 Гамид Агаларов – плюсик к медийности коллектива.

«Крылья Советов» — цельный клуб с сильным составом

Самарцы с ходу влились в ритм РПЛ и уже сложно представить, что только недавно команда поднялась из Первой лиги. Потеряли Сергеева, но стали выводить на ведущие роли Глушенкова. Расставание с ключевыми игроками (Зиньковский, Сарвели) даст о себе знать, но руководство «Крыльев» подсуетилось – теперь Осинькин займется развитием Владислава Шитова и Владимира Хубулова (оба – перспективные приобретения). Основу же усилили защитником «Динамо» Романом Евгеньевым. Теперь самарцам будет сложнее, но задел на будущее есть.

«Ростов» — дерзость, зрелищность и Карпин

При не самом большом бюджете южане умудряются находить таланты и адаптировать их под основу. Ранее таким был Маттиас Норманн, а теперь к Карпину привезли уже разыгравшегося Даниила Уткина. Наставник сборной России по-новому раскрыл еще и Николая Комличенко, теперь он тоже игрок «Ростова».

Ростовчане способны обыграть и «Спартак», и ЦСКА, и «Краснодар», чем наверняка зацепят нейтрального зрителя.

«Спартак» — вечная сенсация

Как в положительном, так и в отрицательном ключе. К симпатии побуждают распевания болельщиков песни «Лучший город Земли» Муслима Магомаева, но отталкивают эмоциональные менеджеры, постоянно меняющие векторы развития. Все это пробуждает противоречивую симпатию к самой команде – в отрыве от скандалящей Заремы и вечных поисков заговоров.

«Пари НН» — работа со спонсорами, тренер молодежной сборной

Уже сменой нейминга клуб смог растрясти имиджевую составляющую лиги – в РПЛ еще никто в подобном ключе не сотрудничал с компаниями. Такой шаг позволит снизить зависимость от областного бюджета и на миллиметр приблизить российский футбол к частному сектору.

«Урал» — бойцовский характер и хорошие активы

Команда на протяжении всего времени в РПЛ живет по средствам и сохраняет прописку в элитном дивизионе. В команде играют экс-полузащитник сборной России Олег Шатов, сменщик Акинфеева Илья Помазун, нестареющий Эрик Бикфалви – и это при одном из самых маленьких бюджетов в лиге. Второй год команда практикует привлечение игроков из низших лиг – так появился Юрий Железнов с четкой обводкой и резкими ускорениями.

«Химки» во главе с Глушаковым

Команда сохранила крепкий состав и не пустила Лантратова в «Зенит». Глушаков продолжает набирать очки (11 голов, 2 голевые передачи в 29 матчах РПЛ-2021/22), а руководит коллективом колоритный Сергей Юран – с ним химчане избежали вылета, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск».

«Торпедо» — амбиции под «Лужники» и Кутепов в составе

К выходу в РПЛ команда готовилась еще в тот момент, когда не гарантировала себе повышение в классе – и начала с того, что выбрала «Лужники» домашним стадионом. Потратиться на аренду арены придется прилично, но это может подтолкнуть «автозаводцев» к подвигам. Кутепов, пришедший из «Спартака», им в этом поможет.

«Факел» с лучшим бомбардиром ФНЛ и проблемами со стадионом

Клубы из нижней части таблицы – особая романтика. Проблемы со стадионом решены, но воронежцы не выглядят как явный претендент на продолжение выступлений в Премьер-лиге. Но неожиданно заиграть на новом уровне может ведущий бомбардир Максим Максимов.

«Оренбург» — качественное усиление, претензия на сохранение места в РПЛ

Оренбуржцы выбили из РПЛ «Уфу» и занялись трансферной работой – подписали двух форвардов (Мансилья и Акоста) и полузащитника (Марин Вильчес). Бороться за место под солнцем придется без Фамейе и Ойеволе, но на бумаге клуб их позиции закрыл – требуется только сыграться.

В «Пари НН» объяснили низкую стоимость билетов на матч РПЛ против ЦСКА
Вчера, 20:47
Почти 50 тысяч Fan ID выдано с 4 июля
Вчера, 18:57
«Пари НН» продаёт билеты на матч с ЦСКА за 10 рублей владельцам Fan ID
Вчера, 17:12
ОфициальноНа «Газпром Арене» откроется выставка Суперкубка России
21 июля
«Спартак» продал около 3000 абонементов на новый сезон
20 июля
«Факел» продал 9300 абонементов за первые три дня продаж
19 июля
Все комментарии
Roger Young
Roger Young
17 июля в 19:56
Удачи Торпедо, надеюсь смогут закрепиться.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
15 июля в 23:40
Ну факел вообще молодцы
Евгений Сибель
Евгений Сибель
15 июля в 22:48
Если бы я начинал смотреть футбол заново, то выбрал бы Крылья
pomor45
pomor45
15 июля в 20:14
Менеджеры Спартака держат нос по ветру, поэтому приходится постоянно менять вектор развития. Хорошо, если бы ещё за ветром успевали, а то он их уносит - унесённые ветром.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 