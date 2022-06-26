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Овечкин – за «Динамо», а Хэмилтон за «Арсенал». Легенды другого спорта любят футбол

26 июня 2022, 14:01
Овечкин
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Форвард из НХЛ забил за москвичей.

«Динамо» Москва – Александр Овечкин

Играл за хоккейное «Динамо», тут все просто. Вряд ли Александр посоветует, как перестроить середину поля футбольной команды. Но точно болельщик клуба, в отличие от десятков известных хоккеистов из России без любимчиков в РПЛ. Овечкин за «Динамо», и вчера он сыграл в матче против команды блоггеров и назвал любимого футболиста. Смешат реакции со стороны экспертов – конечно же, это было шоу. Но гол Александра порадовал публику, праздник удался, хотя дети под трибунами больше просили выйти певца Крида и какого-то блогера, нежели ждали там Овечкина. Александр появился на поле, забил и был заменен, чтобы в «Вашингтоне» не выписали штраф за занятие, где есть риск для здоровья.

«Реал» Мадрид» — Рафаэль Надаль, Фернандо Алонсо

Дядя Рафы играл за «Мальорку» и «Барселону», а вот легендарный теннисист – фанат «сливочных». Надаль попадал в передряги с поклонниками «Реала», однажды нацепил шарф «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы, но тот случай уже забыли. Рафа наносил символический первый удар по мячу накануне 35-го чемпионства команды Анчелотти. Вся семья – фанаты «Реала», а сам Надаль до двенадцати лет мог выбирать между карьерой в теннисе и футболе. Фернандо Алонсо не того спортивного полета легенда, хотя двукратный победитель «Формулы-1» тоже почетный член клуба «Реал».

«Барселона» — Марк Маркес, Пау Газоль

Легенда мотогонок, шестикратный чемпион мира Марк Маркес родом из Каталонии. Он фанат «Барселоны», многое знает о команде и обожает играть в футбол. Также «блаугранас» могут похвастаться земляком из НБА – бывший баскетболист чемпионского состава «Лос-Анджелес Лейкерс» Газоль родился в Барселоне и болеет за одноименный клуб. Звездных фанатов у команды станет больше, когда вырастут дети-спортсмены, которые росли в эпоху Месси? Скорее всего, именно так и произойдет.

«Милан» — Новак Джокович, Фелипе Масса, Коби Брайант

Джокович болеет за «Црвену Звезду», но также является поклонником «Милана». Фелипе Масса выбрал именно «россонери» в футболе – рос в конце восьмидесятых, видел чемпионские подвиги Мальдини и компании в начале девяностых годов. А вот любовь к футболу Коби Брайанта менее предсказуемая, чем в случае с сербом и бразильцем. Будущая легенда НБА с шести лет жил в Италии, выучил язык и стал фанатом «Милана». Ради рекламного контракта сотрудничал с «Барселоной», но топил за «россонери». Жаль, не дожил до нового титула Ибрагимовича.

«Тоттенхэм» — Стивен Нэш

Ни секунды не верим Стефену Карри, что он реально болеет за ПСЖ. Чемпион НБА просто тусовался с Неймаром, знаком с Мбаппе и Месси, но это не футбольный человек. А вот Стив Нэш – очень даже. Уже по выбору любимого клуба понятно, что речь не про охотника за славой. Нэш как-то поспорил на деньги с фанатом «Арсенала» из этого списка – Новицки, когда играли дерби Северного Лондона. Стивен тогда уступил, но с появлением Конте может надеяться на успешные матчи любимых «шпор».

«Интер» — Валентино Росси

Девятикратный чемпион по мотогонкам вместе с Челентано – фанаты «Интера». Большой поклонник таланта бразильца Роналдо. Обладатель футболки с 46 номером, нередкий гость на стадионе. Валентино старается скрывать от посторонних глаз личную жизнь, но рядом с «Интером» часто. Праздновал победу Моуриньо в ЛЧ, радовался чемпионству Конте год назад. Со своей девушкой Франческой мотогонщик даже троллил Икарди и Ванду Нару – переодевались в скандальную парочку.

«Бавария» — Борис Беккер, Магдалена Нойнер

Магдалена Нойнер – двенадцатикратная чемпионка мира по биатлону, рекордсменка среди женщин. Трижды выигрывала Кубок мира, побеждала на Олимпиаде. Завершила карьеру после головокружительного успеха в 25 лет и с 2012-го может посвящать время семье и матчам «Баварии». Хенесс пытался заманить ее в клуб на работу, но отказалась. Всегда отмечает – ее сердце принадлежит «Баварии». Борис Беккер не такой однолюб в жизни, но теннисист тоже фанат клуба из Мюнхена, нередко появлялся на стадионе.

«Базель» — Роджер Федерер

Легенда тенниса сильно любит футбол, сейчас болеет за Чалова. Когда-то давным-давно юный Роджер нашел себе наставника – психолога Марколли, и выбрал его, поскольку тот раньше до сложных травм играл несколько сезонов за любимый клуб Роджера – «Базель». Позже этот же специалист трудился с футболистами сборной Швейцарии вроде Яна Зоммера, чья уверенность на линии проверена годами. Может гордиться тем, как Федерер понял его наставления – долго выступал на самом высоком уровне и всегда будет фанатов «сине-гранатовых».

«Спартак» — Марат Сафин, Евгений Кафельников, Гарри Каспаров

Легенда шахмат Каспаров в молодости играл в футбол, но лучше у него получалось в другом виде спорта. Тринадцатый чемпион мира по шахматам всегда ждал решающие матчи команды в чемпионате СССР. Марат Сафин и Евгений Кафельников – два титулованных теннисиста, из более молодых фанатов. Первые ракетки мира в свое время, победители турниров Большого шлема, обладатели Кубка Дэвиса в составе сборной. Из всех Кафельников лучше всех подходит под определение «классический фанат» «Спартака» — крайне скептичный в оценках.

«Манчестер Юнайтед» — Усэйн Болт, Майк Тайсон

Майка, конечно, сложно назвать футбольным экспертом, сейчас он больше фанат растения с запоминающимися листиками. Умиротворенный вариант боксера-зверя более комфортный для окружающих, чем тот, который держал дома тигра. Но Тайсон умеет жалить как пчела – подшучивал над «Манчестер Сити», заявляя, что много раз был в Манчестере, но не слышал о существовании такого клуба. А вот Усэйн Болт – великий спринтер, уже классический фанат футбола. Играет сам, пробовал начать профессиональную карьеру, смотрит матчи и давно болеет за МЮ. Еще с тех времен, когда сам играл на Ямайке в крикет, а потом начал заниматься легкой атлетикой.

«Арсенал» — Льюис Хэмилтон, Яннис Адетокунбо, Дирк Новицки

У «канониров» много известных фанатов. Говорят, Мэнни Пакьяо из их числа. Но это не точно, а вот что Льюис Хэмилтон, прошлогодний победитель НБА Яннис Адетокунбо и Дирк Новицки давно болеют за «канониров» — правда. «Греческий фрик» из баскетбола полюбил «Арсенал», ведь вырос в Европе, родился в Афинах. Новицки из Германии, тоже все понятно. А Хэмилтон любит «Арсенал» настолько, что готов был приобрести акции «Челси» — видать, придумал коварный план по уничтожению конкурента. А если серьезно, то Льюис болеет за «канониров» с пяти лет.

«Кёльн» — Михаэль Шумахер

Шумахер всегда обожал в футбол. Неплохо играл как для любителя, болел за сборную Германии, а еще с детства поддерживал «Кельн», ведь родился рядом. Семикратный победитель «Формулы-1» даже планировал стать президентом «козлов». Также в свое время симпатизировал Ширеру и «Ньюкаслу». Пожалуй, сам играл в таком стиле. Но все-таки родным клубом бедняги, который после неудачного падения при катании на лыжах больше не хозяин своему телу, является скромный «Кёльн». Любовь выбирает тебя сама, а Шумахера любили миллионы фанатов автомобильных гонок.

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shlomo
shlomo
26 июня в 15:10
Спасибо за статью!

Саня мощный)) сила у него дай боже, но в футболе так не живут, как в хоккее, поэтому Здоровья и новых рекордов в НХЛ - Дай Бог тебе Саша всего самого лучшего.

Ну а так что, ну дык там веса больше 100 кг и рост почти 2 метра. В футболе таких днём с огнём не сыскать, если не шуршать по полулюбительским лигам...:)
И это понятно, с такой мышечной массой кардио и на один тайм нон-стоп бегатни не хватит. В хоккее хотя бы передышки есть после каждых 2-3 минут...)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 июня в 14:55
Видел первый гол Овечкина, как в бильярде,от штанги или почти от штанги!
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