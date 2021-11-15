Польша — Венгрия. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 ноября 2021, 10:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Польша – Венгрия, который состоится 15 ноября 2021 года

Польша

Польша смогла обеспечить себе второе место и получила право на участие в плей-офф, по результатам которого определятся команды, которые поедут на ЧМ 2022 в Катар. Коллектив набрал 20 очков, и имеют хорошую разницу забитых и пропущенных мячей (20:9). Матч с Венгрией обещает быть интересен и без турнирной мотивации для коллективов. Игра пройдет при собственных болельщиках, что должно дать дополнительный толчок польским футболистам.

12 ноября сборная Польши крупно обыграла на выезде Андорру (4:1), а 12 октября команда выиграла важный выездной матч с Албанией (1:0).

Венгрия

Сборная Венгрии не смогла зацепиться за первые места в группе, чем невероятно огорчили болельщиков, которые хотели попасть еще на один крупный турнир после ЧЕ 2020. За тур до конца отбора команда набрал 14 очков и находится на четвертом месте. Предстоящий поединок позволит венгерским футболистам побороться только за третье место, чего не хватит для выхода из группы. Разница забитых и пропущенных мячей Венгрии в этом турнире (17:12).

12 ноября Венгрия без проблем обыграла Сан-Марино (4:0), а 12 октября коллектив разошелся миром на выезде с Англией (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Польша – 1.636

Ничья – 3.85

Победит Венгрия – 6.03

Статистика

Польша уступила в двух из десяти последних матчах во всех турнирах, а Венгрия проиграла четыре поединка

Три из четырех последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Польша забивает в десяти домашних матчах подряд

Матч первого круга между сборными завершился ничейным результатом (3:3)

Прогноз

Поставить на победу Польши, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.636. Команда уже добилась необходимого результата и может играть в свое удовольствие. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее и наберут три очка в этом поединке.