Босния и Герцеговина – Украина. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 ноября 2021, 13:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Босния и Герцеговина – Украина, который состоится 16 ноября 2021 года

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина перед предыдущим поединком имела неплохие шансы побороться за выход из группы со второго места, но поражение лишило команду всех шансов. Тем не менее, коллектив может повлиять на распределение мест в турнирной таблице. Сборная Боснии и Герцеговины занимает четвертое место и имеет всего семь очков в активе при разнице мячей (9:10).

13 ноября Босния и Герцеговина проиграла на своем поле Финляндии (1:3), а 12 октября вырвала ничью на выезде у Украины (1:1).

Украина

Сборная Украины является уникальной командой, которая шесть из семи поединков квалификации завершила вничью. Это привело к тому, что коллективу необходимо выигрывать предстоящий поединок и надеяться, что Франция не проиграет Финляндии. Сейчас команда идет на третьем месте с девятью очками и отстает от финских футболистов на два пункта. Разница мячей подопечных Петракова (9:8).

11 ноября Украина сыграла вничью в товарищеском матче с Болгарией (1:1), а 12 октября упустила победу с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Босния и Герцеговина – 4.85

Ничья – 3.79

Победит Украина – 1.763

Статистика

Пять из шести последних матчей сборной Украины завершились ничейным результатом

Девять из десяти поединков Боснии и Герцеговины за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Шесть выездных встреч сборной Украины завершились итогом «обе забьют»

Босния и Герцеговина смогла выиграть только один матч из последних десяти на своем поле

Прогноз

Поставить на победу Украины, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.763. Данная встреча уже ничего не решает для хозяев, а вот украинская сборная имеет хороший шанс пробиться в плей-офф квалификации. Предполагаем, что гости смогут найти победу в сложном поединке.