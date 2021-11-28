«Наполи» — «Лацио». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 ноября 2021, 15:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Лацио», который состоится 28 ноября 2021 года

«Наполи»

Подопечные Лучано Спалетти проиграли уже два матча подряд, что заставляет тренерский штаб задуматься о игровых проблемах. Тем не менее, неаполитанский клуб продолжает лидировать с 32 очками в Серии А, хотя опережает «Милан» только по дополнительным показателям. В поединке с «Лацио» болельщиков ожидает противостояние двух именитых тренеров, где оба коллектива умеют атаковать. «Наполи» не может рассчитывать в этом матче сразу на четырех травмированных футболистов.

24 ноября «Наполи» проиграл на выезде «Спартаку» в Лиге Европы, а 21 числа уступил в чемпионате «Интеру» (2:3).

«Лацио»

Римский клуб, как и его оппонент несколько дней назад провел матч в Москве, но приехал оттуда с абсолютно другим результатом, а именно победой над «Локомотивом» (3:0). Команда обеспечила себе плей-офф Лиги Европы и может сконцентрироваться на чемпионате Италии, где все гораздо сложнее. Коллектив Сарри идет на шестом месте с 21 баллом и в случае победы может подняться на несколько позиций вверх.

20 ноября «Лацио» проиграл на своем поле принципиальный матч «Ювентусу» (0:2), а седьмого ноября команда крупно обыграла «Салернитану» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.862

Ничья – 3.69

Победит «Лацио» – 4.37

Статистика

Четыре последних матча «Наполи» завершились исходом «обе забьют»

Пять из семи матчей «Лацио» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Наполи» оказался сильнее римлян в пяти последних матчах на своем поле

Шесть из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.862. Неаполитанский клуб очень настроен на победу в Серии А, поэтому большую часть сил будет уделять именно внутреннему первенству, предпочитая его Лиге Европы. Прогнозируем результативную победу хозяев.