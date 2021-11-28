«Наполи» — «Лацио». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Лацио», который состоится 28 ноября 2021 года
«Наполи»
Подопечные Лучано Спалетти проиграли уже два матча подряд, что заставляет тренерский штаб задуматься о игровых проблемах. Тем не менее, неаполитанский клуб продолжает лидировать с 32 очками в Серии А, хотя опережает «Милан» только по дополнительным показателям. В поединке с «Лацио» болельщиков ожидает противостояние двух именитых тренеров, где оба коллектива умеют атаковать. «Наполи» не может рассчитывать в этом матче сразу на четырех травмированных футболистов.
24 ноября «Наполи» проиграл на выезде «Спартаку» в Лиге Европы, а 21 числа уступил в чемпионате «Интеру» (2:3).
«Лацио»
Римский клуб, как и его оппонент несколько дней назад провел матч в Москве, но приехал оттуда с абсолютно другим результатом, а именно победой над «Локомотивом» (3:0). Команда обеспечила себе плей-офф Лиги Европы и может сконцентрироваться на чемпионате Италии, где все гораздо сложнее. Коллектив Сарри идет на шестом месте с 21 баллом и в случае победы может подняться на несколько позиций вверх.
20 ноября «Лацио» проиграл на своем поле принципиальный матч «Ювентусу» (0:2), а седьмого ноября команда крупно обыграла «Салернитану» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Наполи» – 1.862
- Ничья – 3.69
- Победит «Лацио» – 4.37
Статистика
- Четыре последних матча «Наполи» завершились исходом «обе забьют»
- Пять из семи матчей «Лацио» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Наполи» оказался сильнее римлян в пяти последних матчах на своем поле
- Шесть из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.862. Неаполитанский клуб очень настроен на победу в Серии А, поэтому большую часть сил будет уделять именно внутреннему первенству, предпочитая его Лиге Европы. Прогнозируем результативную победу хозяев.