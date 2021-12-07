«Ювентус» — «Мальме». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Ювентус» — «Мальме», который состоится 08 декабря 2021 года

«Ювентус»

Туринский клуб не показывает уверенной игры в чемпионате Италии и идет только на пятом месте с 27 очками и отставанием в 11 баллов. В Лиге Чемпионов коллектив гарантировал себе место в плей-офф, но судьба первой позиции еще не определена. В предстоящей встрече с аутсайдером у «старой синьоры» есть все шансы на победу, однако команде не смогут помочь шесть футболистов ввиду различных травм.

05 декабря «Ювентус» на своем поле обыграл «Дженоа» (2:0), а 30 ноября команда обыграла на выезде «Салернитану» (2:0).

«Мальме»

Шведский клуб не смог показать конкурентоспособной игры и набрал всего одно очко, занимая последнее место в группе. Коллектив не сможет подняться выше, независимо от результатов предстоящей встречи. В во внутреннем первенстве «Мальме» делит первое место с АИК и опережает их только за счет дополнительных показателей. В игре с итальянским грандом команде не смогут помочь три футболиста ввиду различных повреждений.

04 декабря «Мальме» разошелся миром с «Хальмстадом» (0:0), а 28 числа «Мальме» обыграл на выезде «Кальмар» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.164

Ничья – 7.94

Победит «Мальме» – 19.88

Статистика

«Мальме» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

Пять из семи последних матчей «Ювентуса» на своем поле завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Мальме» выиграл три последних выездных матча подряд

Три из четырех матчей шведского клуба за последнее время завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.892. Итальянский коллектив несмотря на множество проблем обязан обыгрывать аутсайдера группы и обострять борьбу с «Челси» за первое место. Прогнозируем уверенную победу клуба из Турина.