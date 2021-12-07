«Ювентус» — «Мальме». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Ювентус» — «Мальме», который состоится 08 декабря 2021 года
«Ювентус»
Туринский клуб не показывает уверенной игры в чемпионате Италии и идет только на пятом месте с 27 очками и отставанием в 11 баллов. В Лиге Чемпионов коллектив гарантировал себе место в плей-офф, но судьба первой позиции еще не определена. В предстоящей встрече с аутсайдером у «старой синьоры» есть все шансы на победу, однако команде не смогут помочь шесть футболистов ввиду различных травм.
05 декабря «Ювентус» на своем поле обыграл «Дженоа» (2:0), а 30 ноября команда обыграла на выезде «Салернитану» (2:0).
«Мальме»
Шведский клуб не смог показать конкурентоспособной игры и набрал всего одно очко, занимая последнее место в группе. Коллектив не сможет подняться выше, независимо от результатов предстоящей встречи. В во внутреннем первенстве «Мальме» делит первое место с АИК и опережает их только за счет дополнительных показателей. В игре с итальянским грандом команде не смогут помочь три футболиста ввиду различных повреждений.
04 декабря «Мальме» разошелся миром с «Хальмстадом» (0:0), а 28 числа «Мальме» обыграл на выезде «Кальмар» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ювентус» – 1.164
- Ничья – 7.94
- Победит «Мальме» – 19.88
Статистика
- «Мальме» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
- Пять из семи последних матчей «Ювентуса» на своем поле завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Мальме» выиграл три последних выездных матча подряд
- Три из четырех матчей шведского клуба за последнее время завершились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу «Ювентуса» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.892. Итальянский коллектив несмотря на множество проблем обязан обыгрывать аутсайдера группы и обострять борьбу с «Челси» за первое место. Прогнозируем уверенную победу клуба из Турина.