«Лацио» — «Галатасарай». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Лацио» — «Галатасарай», который состоится 09 декабря 2021 года
«Лацио»
Римский клуб уже гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы, набрав восемь очков в пяти турах групповой стадии, но имеет неплохи шансы в случае победы в предстоящем поединке выйти с первого места и гарантировать себе участие в 1/8 турнира. Это отличная мотивация для подопечные Сарри и шанс, который они постараются использовать. В Серии А «Лацио» занимает восьмое место с 25 очками и не показывает стабильных результатов.
05 декабря «Лацио» обыграл на выезде «Сампдорию» (3:1), а второго числа в интереснейшем поединке разошелся миром с «Удинезе» (4:4).
«Галатасарай»
«Галатасарай» достойно выступал в группе Лиги Европы и закономерно идет на первой позиции, однако может ее потерять с случае поражения в предстоящем поединке. Клуб набрал 11 очков и имеет равные дополнительные показатели с римлянами, поэтому если турецкие футболисты не наберут очков, опустятся на вторую позицию и весной продолжат турнир со стадии 1/16 финала. В чемпионате Турции команда идет только седьмой и не может выиграть несколько поединков подряд.
04 декабря «Галатасарай» сыграл вничью с «Алтаем» (2:2), а 28 ноября не смог одолеть «Йени Малатьяспор» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 1.621
- Ничья – 4.39
- Победит «Галатасарай» – 5.2
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Лацио» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Шесть из десяти выездных поединков «Галатасарай» свел к ничейному результату
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Лацио» выиграл оба матча у турецкого клуба на своем стадионе
Прогноз
Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.621. Римляне на своем поле играют уверенно и мало кому отдают очки в различных турнирах. Предполагаем, что турецкая оборона не выдержит постоянных атак «Лацио» и пропустит несколько мячей. Прогнозируем победу итальянского клуба.