«Лацио» — «Галатасарай». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Лацио» — «Галатасарай», который состоится 09 декабря 2021 года

«Лацио»

Римский клуб уже гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы, набрав восемь очков в пяти турах групповой стадии, но имеет неплохи шансы в случае победы в предстоящем поединке выйти с первого места и гарантировать себе участие в 1/8 турнира. Это отличная мотивация для подопечные Сарри и шанс, который они постараются использовать. В Серии А «Лацио» занимает восьмое место с 25 очками и не показывает стабильных результатов.

05 декабря «Лацио» обыграл на выезде «Сампдорию» (3:1), а второго числа в интереснейшем поединке разошелся миром с «Удинезе» (4:4).

«Галатасарай»

«Галатасарай» достойно выступал в группе Лиги Европы и закономерно идет на первой позиции, однако может ее потерять с случае поражения в предстоящем поединке. Клуб набрал 11 очков и имеет равные дополнительные показатели с римлянами, поэтому если турецкие футболисты не наберут очков, опустятся на вторую позицию и весной продолжат турнир со стадии 1/16 финала. В чемпионате Турции команда идет только седьмой и не может выиграть несколько поединков подряд.

04 декабря «Галатасарай» сыграл вничью с «Алтаем» (2:2), а 28 ноября не смог одолеть «Йени Малатьяспор» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 1.621

Ничья – 4.39

Победит «Галатасарай» – 5.2

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Лацио» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Шесть из десяти выездных поединков «Галатасарай» свел к ничейному результату

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лацио» выиграл оба матча у турецкого клуба на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.621. Римляне на своем поле играют уверенно и мало кому отдают очки в различных турнирах. Предполагаем, что турецкая оборона не выдержит постоянных атак «Лацио» и пропустит несколько мячей. Прогнозируем победу итальянского клуба.