Лучшие снайперы сезона в Европе. Агаларов намного выше в рейтинге, чем Месси и Роналду

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сегодня, 14:45

Салах, Влахович и Левандовски среди главных героев.

В рейтинге «Золотой бутсы» лидируют норвежцы

Стандартная история к зиме. Чемпионат Норвегии проходит по системе «весна-осень», парни забили неприлично много мячей – двое по 26, один 22. Но больше не добавят. Зато пока даже безумный в атаке Левандовски (16 голов в Бундеслиге), получивший много любви и народной поддержки, их пока не догнал. Временное явление, мячи Лехне Ольсена, Омойжуанфо и Ветона Бериши считаются с коэффициентом 1.5, а у поляка каждый мяч – два балла.

Если добавлять еще незнакомых людей из списка самых результативных нападающих года, то всплывает Миккель Даль датчанин с 27 голами в чемпионате Фарерских островов, или результативный португалец Рикардо Гомес из «Партизана». В Эстонии, где уже сыграли 32 тура, Анри Аниер отличился целых 26 раз. Но эти нападающие точно не входят в европейскую элиту, их стоимость невысокая, им часто немало для футбола лет, в районе тридцати.

Это как если бы безутешного Кокорина занесло со скамейки «Фиорентины» в чемпионат Эстонии или Норвегии, где он забил 26 мячей. Упомянуты локальные герои и большие молодцы, но настоящих снайперов высокого уровня поищем в других краях. Тем более, топ-5 нужно питаться новыми и новыми трансферами, это разговор еще и о скаутинге. Глядишь, когда-то и в РПЛ появится нападающий, способный уехать в Европу рано и закрепиться в большом клубе на ведущих ролях.

В крепких лигах второй волны есть новые герои

В рейтинге ассоциаций от УЕФА Португалия, Нидерланды, Австрия, Шотландия и Россия замыкают десятку, а Украина имеет шанс пробиться в нее, поскольку РПЛ потеряет рекордный коэффициент последних лет – 12.6. Шесть чемпионатов справедливо именовать лигами с достаточным сопротивлением в защите для средних и высоких оценок. Интересно узнать, кто сейчас лидирует в списках снайперов в каждой из них?

В Португалии часто появлялись великолепные форварды, но теперь с 10 голами на первом месте атакующий хавбек из Колумбии Луис Диас. Играет здорово, заинтересовал большие клубы. Но это по амплуа не Фалькао, не Жардел и даже не Дост, который пару лет назад собирал 34 гола в чемпионате Португалии за сезон. В Нидерландах Тиль и Аллер гоняются за напарником Гуса по «Фейеноорду» Линссеном, а это атакующий хавбек.

В Австрии вместо Холанда радует «Зальцбург» немец Адейеми. Карим хочет в «Боруссию» Д после Эрлинга, ему всего 19 лет, а уже забил 14 мячей в 17 матчах. Уроженец Мюнхена немного тренировался с «Баварией», но затем ушел искать счастья в других городах и странах. У шотландцев, которых оставил Джеррард, нет такого же молодого и перспективного снайпера. У 27-летнего Тони Уотта всего 9 голов, скромно. А вот Гамид Агаларов, который забил 13 из 17 мячей «Уфы» в РПЛ , или Артем Довбик – автор 14 голов за «Днепр-1» в УПЛ , выделяются.

Оба молодые, перспективные и в новом сезоне опережают и по баллам в рейтинге «Золотой бутсы», и по количеству мячей самих Роналду и Месси. И уж точно «Уфа» и «Днепр-1» не равны по статусу в своих чемпионатах МЮ и ПСЖ . Португалец еще держится – забил 7 мячей в АПЛ , хотя и отстал от лидера по голам ровно в два раза. А вот у Месси всего 1 гол в 9 матчах Лиги 1, хотя ничего сложного в поисках мячей для парижан нет. У центральных хавбеков из ПСЖ — Гуйе и Эрреры, уже по три результативных удара. Идет худший сезон в карьере семикратного обладателя «Золотого мяча».

Топ-5 представляют проверенные бойцы и открытие

Еще летом писали, что Влахович заслуживает трансфер за 70-80 млн евро, и что слишком крутой для крепкого середняка Серии А, коим является «Фиорентина». Душан за календарный год собрал 32 гола в матчах чемпионата Италии. За последние шестьдесят лет только один человек забил больше – у Роналду было 33 мяча в 2020-м. Серб еще может побить рекорд португальца, ведь у него еще два матча до конца года.

Кроме Влаховича, в Серии А достаточно крутых форвардов. Иммобиле подтверждает класс – 13 мячей, сын Симеоне раскрылся – 11 голов. Очень интересно играет Жоау Педру из «Кальяри», у которого 9 голов. Сапата, Лаутаро и Джеко не забывают принимать дозы дофамина, забивая новые голы, так что у Влаховича крутые преследователи, гонка за корону будет интересной. Как минимум Симеоне и Иммобиле не отпустят Душана в серьезный отрыв.

В Ла Лиге приз Пичичи достанется, скорее всего, Бензема, лидирует в списке вместе с Винисиусом. А вот Хуанми или Депай не играют в таком благополучном составе, как форварды «Реала». Испания ждет приезда Мбаппе? Посмотрим, ведь Килиан пока не радует результативностью даже в чемпионате Франции – всего 7 мячей. Это больше, чем у Месси или Неймара, но мало, чтобы сравняться хотя бы с канадцем Дэвидом из «Лилля». Напарник Бурака Йилмаза наколотил 11 мячей, 21-летний будущий участник ЧМ -22 обязательно сменит клуб в следующем году.

Как и Эрлинг Холанд, ведь у форварда, невзирая на пропущенные матчи из-за травмы, уже 11 мячей в 9 турах Бундеслиги. Также героем атаки в Германии стал нападающий «Байера» Патрик Шик. Чеха вдохновил Евро-2020, на его счету 12 голов в 11 играх. Рослый молодой форвард может благодарить также 18-летнего вундеркинда Вирца и выпускника школы ПСЖ Мусса Диаби. Молодые ассистенты не жалеют передач в атаку, а Шик закрывает прострелы, разрезающие передачи и навесы.

Почти так же успешно, как Левандовски. Поляк забил 16 мячей в 15 турах, и даже пролет мимо «Золотого мяча» его расстроил, но из колеи не выбил. Именно Роберт – фаворит в борьбе за «Золотую бутсу». Влахович может зимой сменить клуб, а это всегда риск отстать в гонке снайперов, если адаптация не пройдет гладко. А Салах с 14 голами в 16 турах АПЛ получает слишком высокие нагрузки в разных турнирах. Также египтянин поедет на Кубок Африки на несколько недель в январе, поэтому у Жоты и Варди еще будет шанс подобраться к вингеру поближе.

Впрочем, Мохамед выступает роскошно. Это одновременно лучший снайпер и крутейший ассистент сложнейшего чемпионата Англии. Пока Гвардиола не подписал себе грозного центрального форварда для МС , на котором сойдется большинство передач, пока Лукаку не заиграл в «Челси» так, как в «Интере», а Кейн не смог уйти из «Тоттенхэма» и расстроился – один гол в 13 турах, в АПЛ нападающие из пределов штрафной площади не балуют, один старина Варди держится.

Поэтому именно вингер Салах является ключевым претендентом на корону и на обновление любопытных рекордов.