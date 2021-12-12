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Лучшие снайперы сезона в Европе. Агаларов намного выше в рейтинге, чем Месси и Роналду

сегодня, 14:45
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
Бензема Карим
Бензема Карим
Нападающий
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Салах, Влахович и Левандовски среди главных героев.

В рейтинге «Золотой бутсы» лидируют норвежцы

Стандартная история к зиме. Чемпионат Норвегии проходит по системе «весна-осень», парни забили неприлично много мячей – двое по 26, один 22. Но больше не добавят. Зато пока даже безумный в атаке Левандовски (16 голов в Бундеслиге), получивший много любви и народной поддержки, их пока не догнал. Временное явление, мячи Лехне Ольсена, Омойжуанфо и Ветона Бериши считаются с коэффициентом 1.5, а у поляка каждый мяч – два балла.

Если добавлять еще незнакомых людей из списка самых результативных нападающих года, то всплывает Миккель Даль датчанин с 27 голами в чемпионате Фарерских островов, или результативный португалец Рикардо Гомес из «Партизана». В Эстонии, где уже сыграли 32 тура, Анри Аниер отличился целых 26 раз. Но эти нападающие точно не входят в европейскую элиту, их стоимость невысокая, им часто немало для футбола лет, в районе тридцати.

Это как если бы безутешного Кокорина занесло со скамейки «Фиорентины» в чемпионат Эстонии или Норвегии, где он забил 26 мячей. Упомянуты локальные герои и большие молодцы, но настоящих снайперов высокого уровня поищем в других краях. Тем более, топ-5 нужно питаться новыми и новыми трансферами, это разговор еще и о скаутинге. Глядишь, когда-то и в РПЛ появится нападающий, способный уехать в Европу рано и закрепиться в большом клубе на ведущих ролях.

В крепких лигах второй волны есть новые герои

В рейтинге ассоциаций от УЕФА Португалия, Нидерланды, Австрия, Шотландия и Россия замыкают десятку, а Украина имеет шанс пробиться в нее, поскольку РПЛ потеряет рекордный коэффициент последних лет – 12.6. Шесть чемпионатов справедливо именовать лигами с достаточным сопротивлением в защите для средних и высоких оценок. Интересно узнать, кто сейчас лидирует в списках снайперов в каждой из них?

В Португалии часто появлялись великолепные форварды, но теперь с 10 голами на первом месте атакующий хавбек из Колумбии Луис Диас. Играет здорово, заинтересовал большие клубы. Но это по амплуа не Фалькао, не Жардел и даже не Дост, который пару лет назад собирал 34 гола в чемпионате Португалии за сезон. В Нидерландах Тиль и Аллер гоняются за напарником Гуса по «Фейеноорду» Линссеном, а это атакующий хавбек.

В Австрии вместо Холанда радует «Зальцбург» немец Адейеми. Карим хочет в «Боруссию» Д после Эрлинга, ему всего 19 лет, а уже забил 14 мячей в 17 матчах. Уроженец Мюнхена немного тренировался с «Баварией», но затем ушел искать счастья в других городах и странах. У шотландцев, которых оставил Джеррард, нет такого же молодого и перспективного снайпера. У 27-летнего Тони Уотта всего 9 голов, скромно. А вот Гамид Агаларов, который забил 13 из 17 мячей «Уфы» в РПЛ, или Артем Довбик – автор 14 голов за «Днепр-1» в УПЛ, выделяются.

Оба молодые, перспективные и в новом сезоне опережают и по баллам в рейтинге «Золотой бутсы», и по количеству мячей самих Роналду и Месси. И уж точно «Уфа» и «Днепр-1» не равны по статусу в своих чемпионатах МЮ и ПСЖ. Португалец еще держится – забил 7 мячей в АПЛ, хотя и отстал от лидера по голам ровно в два раза. А вот у Месси всего 1 гол в 9 матчах Лиги 1, хотя ничего сложного в поисках мячей для парижан нет. У центральных хавбеков из ПСЖ — Гуйе и Эрреры, уже по три результативных удара. Идет худший сезон в карьере семикратного обладателя «Золотого мяча».

Топ-5 представляют проверенные бойцы и открытие

Еще летом писали, что Влахович заслуживает трансфер за 70-80 млн евро, и что слишком крутой для крепкого середняка Серии А, коим является «Фиорентина». Душан за календарный год собрал 32 гола в матчах чемпионата Италии. За последние шестьдесят лет только один человек забил больше – у Роналду было 33 мяча в 2020-м. Серб еще может побить рекорд португальца, ведь у него еще два матча до конца года.

Кроме Влаховича, в Серии А достаточно крутых форвардов. Иммобиле подтверждает класс – 13 мячей, сын Симеоне раскрылся – 11 голов. Очень интересно играет Жоау Педру из «Кальяри», у которого 9 голов. Сапата, Лаутаро и Джеко не забывают принимать дозы дофамина, забивая новые голы, так что у Влаховича крутые преследователи, гонка за корону будет интересной. Как минимум Симеоне и Иммобиле не отпустят Душана в серьезный отрыв.

В Ла Лиге приз Пичичи достанется, скорее всего, Бензема, лидирует в списке вместе с Винисиусом. А вот Хуанми или Депай не играют в таком благополучном составе, как форварды «Реала». Испания ждет приезда Мбаппе? Посмотрим, ведь Килиан пока не радует результативностью даже в чемпионате Франции – всего 7 мячей. Это больше, чем у Месси или Неймара, но мало, чтобы сравняться хотя бы с канадцем Дэвидом из «Лилля». Напарник Бурака Йилмаза наколотил 11 мячей, 21-летний будущий участник ЧМ-22 обязательно сменит клуб в следующем году.

Как и Эрлинг Холанд, ведь у форварда, невзирая на пропущенные матчи из-за травмы, уже 11 мячей в 9 турах Бундеслиги. Также героем атаки в Германии стал нападающий «Байера» Патрик Шик. Чеха вдохновил Евро-2020, на его счету 12 голов в 11 играх. Рослый молодой форвард может благодарить также 18-летнего вундеркинда Вирца и выпускника школы ПСЖ Мусса Диаби. Молодые ассистенты не жалеют передач в атаку, а Шик закрывает прострелы, разрезающие передачи и навесы.

Почти так же успешно, как Левандовски. Поляк забил 16 мячей в 15 турах, и даже пролет мимо «Золотого мяча» его расстроил, но из колеи не выбил. Именно Роберт – фаворит в борьбе за «Золотую бутсу». Влахович может зимой сменить клуб, а это всегда риск отстать в гонке снайперов, если адаптация не пройдет гладко. А Салах с 14 голами в 16 турах АПЛ получает слишком высокие нагрузки в разных турнирах. Также египтянин поедет на Кубок Африки на несколько недель в январе, поэтому у Жоты и Варди еще будет шанс подобраться к вингеру поближе.

Впрочем, Мохамед выступает роскошно. Это одновременно лучший снайпер и крутейший ассистент сложнейшего чемпионата Англии. Пока Гвардиола не подписал себе грозного центрального форварда для МС, на котором сойдется большинство передач, пока Лукаку не заиграл в «Челси» так, как в «Интере», а Кейн не смог уйти из «Тоттенхэма» и расстроился – один гол в 13 турах, в АПЛ нападающие из пределов штрафной площади не балуют, один старина Варди держится.

Поэтому именно вингер Салах является ключевым претендентом на корону и на обновление любопытных рекордов.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:26
Спасибо за статью...ну что, сумеет ли кто то остановить " польскую машину" на "немецких дорогах"...?... не знаю почему, но чувствую, что в конечном итоге на финиш он придёт первым....Левандовский стал далеко не первым игроком в эпоху Месси и Роналду, который остался без Золотого мяча, хотя точно его заслуживал (Иньеста и Снейдер 2013-м , Рибери 2014-м, Нойер, Верджилу ван Дейк.....) .... Левандовскому должно быть особенно обидно, с учетом прошлогодней истории и его возраста..... в следующем году ему стукнет 34 года, плюс в год чемпионата мира рассчитывать на Золотой мяч игроку сборной Польши особенно сложно.... увы, один из лучших форвардов современности свой шанс на Золотой мяч упустил, во многом не по своей вине.... сначала из-за странного решения France Football, а потом его не вознес на вершину даже самый результативный год в карьере.....
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