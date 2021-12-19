«Фрайбург» — «Байер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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19 декабря 2021, 10:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Фрайбург» — «Байер», который состоится 19 декабря 2021 года

«Фрайбург»

Команда в последних матчах чемпионата Германии растеряла много очков и как следствие выпала с группы лидеров. Сейчас команда занимает только седьмое место в турнирной таблице, с набранными 26 очками, однако отставание от третьего места составляет всего два пункта. В матче с «Байером» коллектив в случае победы сможет сразу себе вернуть несколько позиций и с хорошим настроением уйти на небольшой зимний перерыв.

15 декабря «Фрайбург» разошелся миром с «Унион Берлин» (0:0), а 11 числа проиграл на своем поле «Хоффенхайму» (1:2).

«Байер»

«Фармацевты» не могут выиграть уже несколько матчей подряд, что не может радовать болельщиков, которые ждут от любимого клуба сильного сезона. В Бундеслиге «Байер» идет на третьей позиции с 28 баллами и надеется сохранить свою позицию и сократить отставание от «Боруссии» Д, которая свой мачт уже проиграла. Коллектив из Леверкузена много забивает (39 мячей), что является третьим результатом в чемпионате.

15 декабря «Байер» сыграл с «Хоффенхаймом» вничью (2:2), а ранее крупно проиграл «Айнтрахту» (2:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 2.66

Ничья – 3.67

Победит «Байер» – 2.67

Статистика

«Байер» выиграл пять матчей из последних десяти во всех турнирах, а «Фрайбург» одержал четыре победы

«Фрайбург» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем стадионе

«Байер» выиграл только четыре из десяти последних поединков с «Фрайбургом»

Три из четырех последних матчей между клубами на поле «Фрайбурга» завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.14. Оба коллектива хотят уйти на перерыв не с поражением в последнем матче, поэтому вряд ли игра будет открытая. Прогнозируем небольшое количество забитых мячей в этой встрече.