«Вильярреал» — «Алавес». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Вильярреал» — «Алавес», который состоится 21 декабря 2021 года
«Вильярреал»
«Желтая субмарина» понемногу возвращается к своей лучшей форме и добивается положительных результатов. Коллектив смог выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, а также победил в двух последних матчах чемпионата Испании. На данный момент «Вильярреал» занимает 11 место и набрал 22 очка, а последние результаты дают повод для оптимизма болельщиков. В поединке с аутсайдером Примеры, подопечные Эмери могут продлить свою победную серию до трех матчей.
18 декабря «Вильярреал» выиграл сложный матч у «Реала» Сосьедад (3:1), а 15 числа разгромил в кубке страны «Санлукуэно» (7:1).
«Алавес»
«Алавес» не очень хорошо выступает в последних матчах и был вынужден опуститься в зону вылета турнирной таблицы. Клуб набрал 15 очков и занимает лишь 18 место, поэтому тренерскому штабу следует обратить внимание на защитную линию и реализацию собственных моментов, ведь эти две проблемы напрямую влияют на результат. Коллектив не выигрывает уже несколько поединков, что не может радовать болельщиков и руководство.
18 декабря «Алавес» проиграл «Райо Вальекано» (0:2), а 14 числа проиграл в кубке Испании «Линаресу» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вильярреал» – 1.442
- Ничья – 4.67
- Победит «Алавес» – 8.48
Статистика
- «Вильярреал» выиграл четыре последних матча во всех турнирах
- «Алавес» проиграл шесть из десяти последних поединков на выезде
- Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Вильярреал» выиграл два последних домашних матча у «Алавеса»
Прогноз
Поставить на победу «Вильярреала» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.36. Хозяева выглядят сильнее и увереннее своего оппонента и сомнений в том, что «Вильярреал» наберет три очка практически нет. Прогнозируем крупную победу «желтой субмарины».