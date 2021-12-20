«Вильярреал» — «Алавес». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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20 декабря 2021, 16:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Вильярреал» — «Алавес», который состоится 21 декабря 2021 года

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» понемногу возвращается к своей лучшей форме и добивается положительных результатов. Коллектив смог выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, а также победил в двух последних матчах чемпионата Испании. На данный момент «Вильярреал» занимает 11 место и набрал 22 очка, а последние результаты дают повод для оптимизма болельщиков. В поединке с аутсайдером Примеры, подопечные Эмери могут продлить свою победную серию до трех матчей.

18 декабря «Вильярреал» выиграл сложный матч у «Реала» Сосьедад (3:1), а 15 числа разгромил в кубке страны «Санлукуэно» (7:1).

«Алавес»

«Алавес» не очень хорошо выступает в последних матчах и был вынужден опуститься в зону вылета турнирной таблицы. Клуб набрал 15 очков и занимает лишь 18 место, поэтому тренерскому штабу следует обратить внимание на защитную линию и реализацию собственных моментов, ведь эти две проблемы напрямую влияют на результат. Коллектив не выигрывает уже несколько поединков, что не может радовать болельщиков и руководство.

18 декабря «Алавес» проиграл «Райо Вальекано» (0:2), а 14 числа проиграл в кубке Испании «Линаресу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 1.442

Ничья – 4.67

Победит «Алавес» – 8.48

Статистика

«Вильярреал» выиграл четыре последних матча во всех турнирах

«Алавес» проиграл шесть из десяти последних поединков на выезде

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Вильярреал» выиграл два последних домашних матча у «Алавеса»

Прогноз

Поставить на победу «Вильярреала» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.36. Хозяева выглядят сильнее и увереннее своего оппонента и сомнений в том, что «Вильярреал» наберет три очка практически нет. Прогнозируем крупную победу «желтой субмарины».